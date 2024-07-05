加拿大盃壘球賽直擊｜港隊遊擊手獲主隊讚賞　名次賽將撼中華台北

加拿大盃壘球賽今日繼續上演，香港隊火併冠軍大熱加拿大，最終以0：7敗陣，明天轉戰排名賽將遇上中華台北。

雖然港隊4場小組賽全敗，但得到主場球迷掌聲，72歲加拿大球迷Constance Doobie說：「我們下年仍想看見香港隊來到我們的國家參賽，經過幾日高水準賽事，她們今天的表現證明自己進步到另一個層次了。」

01體育記者潘思維 加拿大直擊



面對熱門球隊加拿大，香港隊賽前表情比早兩天輕鬆，沒有包袱放開打。（馬熙政攝）

雖然港隊以大比數不敵主隊加拿大，但比賽過程並不失禮，當中有三局0失分，令加拿大隊球迷一度緊張，不斷為主隊球員打氣及提場，更有少部分觀眾向壘審判決大叫宣示不滿。

港隊投手劉雪汶，今場表現亮眼。（馬熙政攝）

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港隊全場有零星安打，更一度攻上三壘，可惜始終未能踏到本壘板，不過亦有球員表現不俗，以劉雪汶為例，除了當中三局沒有失分，更有一次三振。為何港隊輸0：7仍說得上表現不俗？要知道分組階段對上加拿大的隊伍，分別輸0：9、3：10、0：12、1：9，港隊是失分最少的一隊，加拿大教練亦大讚港隊防守表現：「香港隊防守很好，對遊擊手印象特別深刻，雖然還有很多進步空間，但她做到了教練和球隊的期待。」

加拿大教練Kaleigh Rafter 表示:「2019年我在中國看過港隊比賽，她們進步了很多。」（鄭灝然攝）

港隊遊擊手劉曉君今場表現出色。（鄭灝然攝）

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加拿大教練口中的「她」，就是劉曉君。這個賽事之前，劉曉君未曾於國際賽事擔任遊擊手，她自稱今天只是靠膽量防守，自知很多守備的細節未盡完美，希望未來可以改善。她亦說：「我們對菲律賓一戰後，整隊球隊都開始放鬆，我們不應該被新西蘭大炒0：16，這場賽事是有機會贏的。」

紅衫的72歲加拿大球迷Constance Doobie。（潘思維攝）

今天因為對上主場的加拿大，觀眾亦都比之前比賽多，每天都來支持加拿大隊的Constance Doobie 覺得香港隊下年必須再來，因為經過今次賽事，她深信港隊一年之後，比起現在更強大，只要每年都來參加拿大盃，相信有一天能夠和加拿大隊有一少精彩的賽事。