壘球｜香港女子隊征加拿大首戰落敗　無損士氣未來兩仗頒取勝而回

7月1日，加拿大國慶日，天氣晴。

是日也是於卑詩省舉行的加拿大盃的第一天正賽日。香港女子壘球隊獲邀參賽，是球隊首次遠渡北美。雖然首戰不敵以色列，但港隊主教練大島田未被打擊士氣，「我們所做的每一個動作都在創造紀錄」，港隊將力爭在北美留下勝仗。

01體育記者 潘思維 加拿大直擊



加拿大盃香港隊首戰對上以色列。（馬熙政攝）

港隊首戰對以色列，是當日第一場比賽。港隊在第一局打出一支外野安打，也是今場比賽港隊唯一一支安打。教練大島田賽後說：「我們很少機會可以對上這個球速的對手，第一場比賽尚要適應，希望之後賽事進攻上做得更好。」

以色列三棒打者，全場3打席3全壘打。（鄭灝然攝）

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「沒想過對以色列的衝擊比對日本隊更大，受到更震撼的教育。」港隊投手劉雪汶說道。

世界排名第18的以色列，如何比起排名更高的日本隊令港隊受到更震撼教育？劉雪汶今場先發出戰，以色列首位打者因港隊遊擊手失誤上壘，隨後二棒打者四壞上壘；但真正教育到香港隊的是以色列三棒打者，劉雪汶投出球後，就「砰」一聲飛出場外三分全壘打，外野手陳依琳賽後說道：「一看就知追不到， 個波好高、好快、好遠。」

劉雪汶首戰擔任港隊先發投手。（鄭灝然攝）

「但我被這支全壘打打醒了。」劉雪汶說道。是的，她真的醒了，隨後三個打者連續出局，第二局她更投出三振，這個三振亦成為第一個港隊在北美的三振紀錄，劉今場賽事主投三局失五分，除了第一局外，另外兩局表現優秀，更接殺了一球強襲球。

來到比賽四局下是關鍵，因為若在六局前分差拉開到七分，比賽就會提早結束，但港隊這四局都未能打破以色列得分，所以只要港隊再失兩分而五局上未能得分，就會提早結束比賽。港隊今局換投，雖然被打者打出外野安，但港隊隨後靠野手守備「解決」兩名打者。

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這時港隊氣氛高漲，有望避過提早結束之際，但以色列2棒打者打出外野安打，港隊再失一分，落後0：6，港隊必須守住這一分差距，正正關鍵時侯，偏要對上以色列第3棒，這名打者今場比賽已經帶有2支全壘打，港隊全員都十分緊張，野手提場和打氣聲音亦都比之前大，但當投手出球後，再次聽到「砰」的一聲，這名以色列第三棒打者打第三支全壘打。港隊隨後靠野手守備拿下最 後一個出局數，但可惜港隊在5局上仍然未能得分，比賽提早結束，港隊首場加拿大盃賽事以0：8落敗。

大島教練:「原本有幾個球員都想帶過來，但球員個人原因未能到加拿大作賽。」（馬熙政攝）

「我們每一場都是學習，我們第一次對上身型完全不同的球隊。」賽後大島田教練說。大島教練更表明，今次港隊來到北美希望留下最少一場勝利的紀錄，所以大島教練希望在之後對上菲律賓和新⻄蘭隊上取得勝利。