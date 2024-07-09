巴黎奧運｜21名港將首度征奧　跆拳道盧蔚豐資格失而復得：是使命

巴黎奧運共有35名香港運動員參賽，當中21人首度征戰，包括跆拳道的盧蔚豐及田徑的刁俊稀，兩名新丁不約而同感到既緊張又興奮。



港隊奧運代表團授旗禮今日在政府總部舉行。（梁鵬威攝）

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盧蔚豐成港隊跆拳道首人

港隊跆拳道代表盧蔚豐，縱然早前在巴黎奧運亞洲資格賽未能取得入場券，但原本取得資格的難民隊運動員阿巴斯遭撤銷，資格賽摘銅的盧蔚豐補上，一波三折下成為香港史上第一個跆拳道奧運代表。

盧蔚豐今天面對一眾傳媒有點緊張，他表示在資格賽四強因為爭議判決而落敗，如今失而復得，除了緊張及興奮外，更背負着香港跆拳道出戰。「感覺有份使命感，代表香港十多萬的跆拳道愛好者參加這個大賽，始終之前沒有人去過，就算有壓力，我都希望把它轉為推動力，在賽事中有好表現，衝擊獎牌。」

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巴黎奧運2024｜香港跆拳道運動員盧蔚豐。（梁鵬威攝）

應屆香港賽冠軍獲外卡戰奧運

田徑隊方面，由於未有選手達標或憑排名取得奧運資格，故獲一張「外卡」，由男子100米的刁俊稀取得。現年24歲的刁俊稀，今年5月於香港錦標賽跑出個人最佳的10.33秒，同時獲得冠軍。

對上一次有香港跑手參加奧運男子100米，已經是16年前的北京奧運，黎振浩當時在初賽跑出10.63秒，未能晉級。

刁俊稀獲得田徑男子100米的奧運入場券。（田總提供）

刁俊稀今天在授旗禮表示，等候結果初時忐忑不安，經過一星期的心理準備後，就算早兩日收到通知成為奧運代表，心情早已平靜下來。「奧運會是每個運動員的夢想及目標，剛剛得悉有份參賽時，依然有點意想不到，直至近日才有實感。」

運動員不斷追求進步，刁俊稀亦然，不時質疑自己，直至近年戰績慢慢好轉，偏偏在上年杭州亞運接力時跌棒，如今這個奧運資格，肯定了刁俊稀多年的努力，他希望在奧運賽場突破自己：「首度參賽難免有點興奮及緊張，但我希望保持平常心，嘗試在今次造出好時間，再打破自己PB，再追近一點﹑甚至打破香港紀錄就最好。」

巴黎奧運是刁俊稀2024年的首個國際大型賽事，有機會與世界級跑手同場較量，同時認清與他們的差距：「始終第一次參加奧運，今次希望見識到其他世界級跑手的實力，感受他們有多快，同時認清與他們之間的差距，在奧運後嘗試收窄與他們的距離。」