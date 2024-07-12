環法單車｜東非車手摘第三冠得分王領放　「綠色戰衣給我一對翼」

環法單車賽（Tour de France）第12站，全場唯一黑人車手格爾美（Biniam Girmay）在車群中突圍而出，贏得今年環法第三個分站冠軍，繼續穿上代表得分王的綠色戰衣。這名來自厄立特里亞（Eritrea）的衝刺型車手，是環法史上首位贏得分站冠軍的非洲黑人車手。

位處東非的厄立特里亞，相信大部分人對厄立特里亞感到相當陌生，這個東非國家是非洲的單車強國。



格爾美今站贏得今年第三度贏得環法分站。（路透社）

24歲的格爾美近年為非洲的黑人車手締造不少歷史，首度贏得單日經典賽及環意的分站冠軍，今年第二度出戰環法單車賽，在第三站贏得生涯首個分站冠軍，亦是首名非洲的黑人車手在環法贏分站。

來自東非厄立特里亞的格爾美「開齋」後，在第8站及今站連下兩城，以328分高踞得分王榜首﹑領先次席車手超過100分，繼續在今年的環法大放異彩。

「綠色戰衣給我一對翼，我感到自己超級快！」格爾美賽後說。

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「綠色戰衣給我一對翼。」格爾美說。（路透社）

在首都阿斯馬拉（Asmara）出生的格爾美，自小受單車迷的父親所薰陶，加上他的表哥同樣是職業單車手，令他踏上車手之路。

格爾美在非洲賽事嶄露頭角，2018年在非洲青年錦標賽獨攬三項冠軍，其後加入瑞士「世界單車中心」（World Cycling Centre）的業餘車隊，間接打入歐洲車壇。格爾美2019年代表厄立特里亞國家隊贏得生涯首個職業賽冠軍，以上佳績令格爾美獲得職業車隊的垂青，2020年加入法國的職業車隊，2021年轉投車隊Intermarché–Wanty，並效力至今。

格爾美為厄立特里亞贏得不少獎項。（Instagram截圖）

「非洲車手需要運氣」

格爾美加盟由歐洲車手主導的職業車隊，但非洲車手在主流賽事依然是少數，非洲車手始終都要點運氣，「以我的經驗，我贏得非洲錦標賽後，然後直接往歐洲發展，而唯一方法就是等待UCI（國際單車聯盟）的提拔，一至兩年間只揀選1﹑2個車手，可見而知有幾多非洲車手。」

「不論在環意﹑環西都有非洲車手贏得分站，證明非洲的車手能力提升不少，希望未來有更多非洲車手在主車群中出現。」

格爾美的爆發力令他可以立足車壇。（路透社）

來自東非的單車強國

厄立特里亞二戰後一直被埃塞俄比亞統治，在1993年獨立後，在非洲公路單車錦標賽名列前茅，近5屆男子公路賽，其中4次由厄立特里亞車手勝出，這個東非國家的單車發展在非洲數一數二。

厄立特里亞在1890年是意大利的殖民地，1898年，一名意大利士兵把單車帶進厄立特里亞，自此成為當地重要的交通工具，同時為厄立特里亞的單車發展埋下伏線。1936年，厄立特里亞首度舉辦單車賽事，當時只容許意大利人參與，隨後開放予當地人參加，厄立特里亞的車手提升不少，1956年代表埃塞俄比亞首度出戰奧運。

即使厄立特里亞受到戰火的影響，他們的單車發展未有減慢，當地近年出產20多名職業車手在主流車壇競逐，2011年時多達逾2000名登記的職業車手。

2012年，厄立特里亞獨立後，當地名將Daniel Teklehaimanot出戰北京奧運，使厄立特里亞首度在奧運單車亮相，並連續兩屆參加奧運會，他被視為厄立特里亞的單車先鋒。