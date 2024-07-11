環法單車｜兩大冠軍最後爬坡大激鬥　雲治加特逃出鬼門關後贏車

在平路分站，衝刺型車手差不多一同衝線的畫面十分常見。在環法單車賽（Tour de France）第11站，全長211公里，當中有兩個二級爬坡點及一個一級爬坡點。

領先車手榜的樸加查（Tadej Pogacar）在最後31公里左右發難，一度拉開半分鐘優勢，力爭衛冕的雲治加特（Jonas Vingegaard）獨力收窄差距，兩大車手最後14公里合作，直至最後由雲治加特壓線勝出。

兩人車手衝線後互相致意，雲治加特勝出後不禁落淚，這名「丹麥漁夫」3個多月前還在深切治療部，「3個月前，我真的以為自己會死去」。



環法單車賽第11站，從埃沃萊班（Évaux-les-Bains）出發，經歷211公里﹑6個爬坡點後LE LIORAN衝線，是一眾爭奪總成績車手的必爭之地。

雲治加特與樸加查（後）在最後30公里大鬥法。（路透社）

在車手榜領先﹑穿上黃色戰衣的樸加查，在登上一級爬坡點時發力，一下子拉開雲治加特與羅格力（Primoz Roglic）的差距。樸加查一度拉開半分鐘距離，雲治加特未有放棄，甩開羅格力後全力收窄差距，至最後15公里成功追上。

兩大車手最後15公里合作，與同時爭奪車手榜總冠軍的艾雲普爾（Remco Evenepoel）及羅格力保持距離。雲治加特與樸加查在最後直路大鬥法，二人接近同時衝線，結果雲治加特壓線險勝，贏得今站冠軍。這名力爭衛冕的丹麥車手在總成績暫列第三位，依然落後黃色戰衣的樸加查74秒，距離次席的艾雲普爾只差8秒。

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雲治加特與樸加查戰至最後直路才分出勝負。（路透社）

兩大冠軍衝線後互相致意。（路透社）

雲治加特激鬥30公里後贏冠軍，兩大車手識英雄重英雄，衝線後互相握手致意，而這名27歲的「丹麥漁夫」賽後不禁落下男兒淚。雲治加特在今年4月的環巴斯克賽（Tour of Basque County）第4站，落山時遇上嚴重意外，肋骨骨折﹑鎖骨骨折﹑爆肺等，立即送院治理，在深切治療部逗留12日。

「3個月前，我真的以為自己會死去。如今在世界上最大的單車賽贏得分站，不可思議。」從鬼門關逃出來97日後，雲治加特在環法再度贏冠軍。

「從意外中回歸，對我來說意義重大，近幾個月我經歷過的事，若然沒有家人的支持，我將不會如此快康復。」

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