巴黎奧運直擊｜李卓耀出局坦言「被睇唔起」：休息一天繼續訓練

巴黎奧運羽毛球男單I組，港將李卓耀在最後一場分組賽，與中華台北球手周天成交手，由於一組3個選手競逐一個出線席位，兩人日前雙雙擊敗墨西哥球手加列度後，今日一戰直接爭奪出線資格。

可惜李卓耀直落0：2落敗，首屆奧運在分組賽止步。

01體育記者 袁志浩 巴黎直擊



李卓耀落敗後顯得相當失望，他認為自己在奧運的心態控制做得不算好，雖然經過昨日對墨西哥球手加列度的賽事後，已不太緊張，「但畀人一跟到節奏，就開始有唔同諗法，以前唔穩定嘅毛病就開始出嚟」。他談到自己輸波後曾哭泣，說有種失敗的感覺，也不滿意自己表現。

談到賽前曾定下金牌的目標，他解釋道：「覺得（奧運）係一個機會去證明自己畀人睇，但做咁多嘢，全部都好似搵唔到自己價值喺邊，所以想拎一塊金牌，依家（雖然）落差好大，但無後悔講過目標係金牌。」

巴黎奧運：李卓耀首戰奧運，賽前許下奪金的目標。（袁志浩攝）

從接受電視台訪問到其他媒體訪問，李卓耀一直強調「希望證明自己」，他自白：「我的外表給人感覺像好有自信，但其實自己好無安全感，所以想證明畀人睇『邊個係李卓耀』、香港羽毛球唔單止最出名嗰幾個運動員，今次嚟嗰6個運動員，全部都應該畀人認識，可能得我夠膽咁講出嚟。」

他認為，自己一直抱持的精神是「唔好畀人睇唔起」，最大感觸是有點孤獨：「自己好似做極都改變唔到人哋對我嘅睇法，呢個係我好想喺度改變人哋睇法嘅舞台，我好願意去接受人哋批評，但我覺得呢個就係人生。」

巴黎奧運：李卓耀的對手周天成去年克服大腸癌回歸，在奧運再爭佳績。（袁志浩攝）

說到希望改變別人看法，李卓耀指，或許是「自己的外表、形象，畀人感覺，營造到我係咁……衝動、偷懶、亂咁嚟、鍾意玩，但冇人知我為咗今次奧運……我成個態度，我對得住我自己、對得住一啲真心幫我嘅人。」

他最後道：「多謝佢哋（看不起他的人），成就咗我今日。」展望將來，他表示休息一天就會繼續訓練，「人唔會滿足，呢個奧運令我知道咩係一個準備比賽嘅心態、行動，後面仲有其他運動員比賽，希望佢哋都可以爭取到個人更好嘅成績，突破自己。」談到港羽，他道：「希望大家不要只看到隊內某啲人，希望羽毛球隊能更平均，才能以一隊人和其他國家競爭。」

巴黎奧運：李卓耀分組賽出局，一臉失望。（袁志浩攝）

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