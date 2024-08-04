巴黎奧運性別爭議｜阿爾及利亞拳手穩奪獎牌　IOC撐：天生是女性

意大利拳手卡里莉（Angela Carini）表示受不了阿爾及利亞卡莉芙（Imane Khelif）的重拳而投降棄戰，令性別爭議成為巴黎奧運最大風波，曾因性別爭議被罰停賽的卡莉芙和中華台北的林郁婷，被推上風口浪尖，不斷遭受不負責任的網上留言攻擊。

卡莉芙頂住壓力出戰女子66公斤級8強，以5：0擊敗匈牙利的夏蒙妮（Luca Anna Hamori），不設季軍戰下，至少穩奪銅牌。



夏蒙妮落敗後為卡里莉發聲：「過去幾天對所有人而言都非常困難，我尊重她，對她沒有任何抱怨或投訴。我們站上擂台上戰鬥，就這樣而已。未來的情況可能有變，但我的奧運沒有因為目前的狀況而被毀掉。」

卡莉芙接受阿爾及利亞電視台訪問時指：「我為我的國家和自己而驕傲。我為國家而戰、為自己喜愛的運動而戰，為了下一代，我希望成為冠軍。」

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奧運拳擊不設銅牌戰，卡莉芙肯定為阿爾及利亞奪得歷來首面女子拳擊獎牌，她將於4強面對泰國拳手。阿爾及利亞曾於1984洛杉磯奧運憑Mustapha Moussa奪得男子拳擊銅牌，巧合的是，這名阿爾及利亞傳奇，昨日（3日）因交通意外身亡，終年62歲，卡莉芙把自己的獎牌獻給前輩，向其致敬。

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除了卡莉芙，中華台北的林郁婷亦被指責不是女性。

卡莉芙與林郁婷在去年的IBA世界錦標賽被取消資格，原因是「未能通過性別測試」。IBA稱，兩人接受的並非睪酮素測試，而是「獨立的獲認可測試」，證實兩人比起其他女性選手，「在競賽上更有優勢」，但以私隱原因為由拒絕披露任何資訊。

IBA主席卡梅列夫（Umar Kremlev）曾指，兩人的基因測試顯示她們有XY染色體，而不是女性的XX。不過，單憑染色體並不能區分性別，在某些遺傳或生理狀況下，女性也可能擁有XY染色體。IBA這一決定，當時已充滿爭議。

巴黎奧運拳擊性別爭議｜背後是奧委會IBA鬥爭 網上流言更不堪

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當兩人今次踏上奧運擂台，意大利的卡里莉面對卡莉芙打了46秒就棄權，賽後稱對手出拳太重，「為了保命才退賽」，再次點燃這場風波。卡里莉之後於社交媒體向卡莉芙道歉，但IBA稍後宣布向卡里莉派發5萬美元獎金（約39萬港元），其所在國家的拳擊總會和教練，亦各自獲2.5萬美元（約19.5萬港元）。

今年5月，IBA曾宣布向所有巴黎奧運拳擊獎牌得主派發獎金，卡里莉今次收到的，正是他們給予金牌得主的金額，聲明中亦特別提及這一點。

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意大利梅洛尼（Giorgia Meloni）曾會晤國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），提出確保體育比賽「公平」的規則問題。巴克昨日在記者會表示，從來沒有質疑卡莉芙與林郁婷的性別。

阿爾及利亞總統Abdelmadjid Tebboune亦於社交網站X友撐卡莉芙：「你是阿爾及利亞的驕傲，無論賽果如何，我們都支持你，祝你在未來兩戰好運。」