巴黎奧運拳擊性別爭議：背後是奧委會IBA鬥爭　網上流言更不堪

奧運拳擊項目鬧出性別爭議，阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）和中華台北選手林郁婷，去年曾遭國際拳擊協會（IBA）以「未能通過性別測試」為由，在世界錦標賽期間突將兩人取消資格，當中卡莉芙更是在進入決賽後才遭DQ；而IBA拒絕透露她接受了什麼測試，事件疑點重重。

來到今屆奧運，卡莉芙和林郁婷突然又捲入爭議，除了卡莉芙的意大利對手卡里莉（Angela Carini）稱對手出拳太重而棄賽，戲劇性事件推波助瀾，再到國際奧委會（IOC）高調發聲明反駁IBA，其實連串事件背後，更大程度是IOC和IBA的一場「戰爭」。



卡莉芙（左）對卡里莉（右）的賽事引起軒然大波。（Getty Images）

1. 「性別爭議」的背景

來自阿爾及利亞的卡莉芙，在巴黎奧運女子66公斤拳擊賽事，對上意大利拳手卡里莉，卡里莉卻在比賽開始46秒後棄賽，稱「為了保命才棄權，從未受過如此重的拳」，認為比賽不公平；意大利總里梅洛尼也暗指比賽不公；而卡莉芙則沒有理會指控，明言「是為金牌而來」。

卡莉芙和中華台北拳手林郁婷，去年在由IBA管豁的世界拳擊錦標賽期間，雙雙因「未能通過性別測試」而遭取消資格。IBA稱，兩人接受的並非睪酮素測試，而是「獨立的獲認可測試」，證實兩人比起其他女性選手，「在競賽上更有優勢」，但以私隱原因為由拒絕披露任何資訊。

IBA主席卡梅列夫（Umar Kremlev）曾指，兩人的基因測試顯示她們有XY染色體，而不是女性的XX。然而IBA這一決定，當時已充滿爭議，下文會再詳述。

林郁婷因外表中性卻遭指是「男的」。（路透社）

2. 卡莉芙和林郁婷沒有變性

網上不少流言指兩人是「變性人」，而一般人以一名女性外貌、身型是否符合傳統女性形象去諸多評論，也令傳聞不斷發酵。然而，兩人出生性別已是女性，且都沒有變性。

台媒引述議員張之豪，林郁婷「身份證字號是2字頭」，意味出生時的性別是女性（生理女性）。

卡莉芙也同樣出生時性別已是女性，同時間，在她出生及代表的國家阿爾及利亞，變性、同性戀都是違法的，可判處三年有期徒刑。

卡莉芙並沒有變性。（Getty Images）

3. 過往比賽、擊倒勝紀錄沒有明顯優勢

卡莉芙和林郁婷過往與其他女性運動員對賽，是否特別有優勢？

卡莉芙目前生涯紀錄是37勝9敗5次KOs，不算壓倒性地有優勢，而5次KO勝下她的擊倒致勝率約是13.5%，算是相當普通，似乎沒有明顯地突出的力量；她目前在所屬量級世界排名第2，上一次落敗是在2022年IBA世界錦標賽決賽不敵愛爾蘭拳手Amy Broadhurst，上屆奧運也在8強輸給愛爾蘭的Kellie Harrington。Amy Broadhurst也在社交媒體上道，「我不覺得她有作弊，她就是生來如此，單是她曾輸給9位女拳手已足夠說明一切。」並指對於卡莉芙的攻擊荒謬。

至於在今屆奧運對卡莉芙時主動退賽的卡里妮，生涯84勝23負4次KOs，世界排名第13。

林郁婷生涯40勝14敗，也沒有壓倒性優勢，她在羽量級排世界第2，今年4月曾不敵巴西拳手Jucielen Cerqueira Romeu。

Amy Broadhurst指外界對卡莉芙的指控荒謬：

4. 是國際奧委會和IBA之間的鬥爭

奧運會每個項目都會由該項目的國際協會（International Federation，簡稱IF）協辦、負責產生資格的程序，而世界拳壇有多個管豁機構，當中，IBA曾經負責奧運會拳擊項目的資格賽及正賽，但曾捲入不少爭議，2019年，IOC便以IBA的「管轄、財務、裁判及道德問題」，曾暫停IBA的資格，也不讓IBA參與東京奧運，之後又恢復其身份。然而，在東京奧運前，事情再次出現了變化。

IBA的主席卡梅列夫為俄羅斯人，2022年俄羅斯入侵烏克蘭，IOC號召各個IF禁止俄羅斯及白羅斯運動員參加豁下比賽，同年10月，IBA宣布撤銷這項禁令，引來多個國家及地區屬會抵制。2023年6月，國際奧委會以69票贊成、1票反對、10票棄權，將IBA逐出奧委會，IBA隨即向國際體育仲裁法庭上訴，但遭駁回。

由於IOC未能及時籌組新的協會負責2024奧運拳擊項目，另組工作小組「巴黎2024拳擊小組」處理，惟強調2028洛杉磯奧運，必須由新的協會接手，否則未必能舉辦拳擊賽事。

IBA視這個小組為大敵，指「沒有IBA參與下，IOC對奧運拳擊賽的規條有所不一，令人對比賽公正性及運動員的安全有嚴重疑問」。

奧運會代表資源，無論規模大小，所有協會、總會、奧委會都為此鬥爭不休。（Getty Images）

IBA被逐出奧委會後，同年10月如常舉辦世界錦標賽，卡莉芙在4強擊敗了俄羅斯拳手、即將在決賽與中國拳手爭冠時，突遭取消資格；而林郁婷也是在4強時遭取消資格。當時卡莉芙透露，自己得悉的是「有些特質令我不可以跟女性打拳擊」，但認為自己是「陰謀論受害者」，而國際奧委會發言人阿當斯（Mark Adams）指，當時卡莉芙被DQ的原因是「睪酮素驟升」，但認為單是這原因並不足夠：「許多女性的睪酮素都可以比男人更高，所以單是測試睪酮素並不足夠。」

IBA在近日風波中連發聲明，稱當時沒有測試兩名女拳手的睪酮素，但做了「獨立且受認可的測試」，惟「因私隱原因不會公布」。

IOC也發長篇聲明反擊，強調今屆的資格賽和比賽準則和東京奧運一樣，並強調IBA在去年世錦賽DQ兩人的做法並不合符程序：「根據IBA官網的會議紀錄，這個決定是由IBA的秘書長及行政總裁自行做出，事後才由IBA委員會批准，之後委員會再要求IBA未來需制定程序去處理類似案例，會議紀錄中列明，『IBA應就性別測試制定清晰的準則』。」

IOC續指，目前兩名拳手受到的攻擊，是源於當時IBA「完全沒有合適程序的決定」，指兩名拳手已在頂級拳擊作賽多年，認為一切批評都毫無根據。

兩名拳手沒有變性、往績也沒有顯示出什麼壓倒性優勢，外貌中性本來就不值討論。惟意大利拳手的退賽事件，加上JK羅琳、馬斯克和特朗普的言論都將兩人推上風口浪尖，事件乘社交媒體演算法發酵，網民蜂擁而至一人一句，沒有理據便為兩人加上種種罪名、誤傳、或僅是最低層次的評頭品足，留了言便跑，不再關心。兩人仍有比賽，還要繼續被放大檢視，但只要背後IOC和IBA的角力持續，兩人將會繼續成為雙方的「子彈」、和網民品評狙擊的對象。