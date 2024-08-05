巴黎奧運．體操｜岡慎之助單槓再添金　中國與中華台北並列銅牌

巴黎奧運男子單槓決賽，日本選手岡慎之助與厄瓜多爾的巴拉渣斯（Angel Barajas）同分，但前者因完成分較高奪金。

中國體操隊長張博恆與中華台北的「亞洲貓王」唐嘉鴻亦出現同分情況，但兩人的難度分、完成分完全相同，最終並列銅牌。



中國的張博恆（左），與中華台北的唐嘉鴻（右）同獲銅牌。（Getty Images）

中國體操隊此前在男子團體賽，被日本反超得銀牌，張博恆是其中一位成員；之後個人全能賽，張博恆也是獲銀牌。據內地媒體《咪咕體育》報道，連同今次單槓項目，張博恆今屆奧運一共做了21套動作，算是相當多。

張博恆這次單槓動作難度分數為6.5，整套表演十分流暢，惟最後落地時失誤向前摔倒，總分為13.966；中華台北的唐嘉鴻，則是在比賽中途從單槓掉下，不過最終總分與張博恆同為13.966，且難度分、完成分都一樣，結果兩人同獲銅牌。

張博恆落地時失誤，臉露失望神情。（微博）

最後出場的中國選手蘇煒德，在男子團體戰時因多次失誤成為失金罪人，今次他在最後落地時再次失誤，與張博恆一樣未能站穩向前摔倒，最終總分排在第5。

日本的岡慎之助則與厄瓜多爾選手巴拉渣斯同得14.533分，前者難度分5.9、完成8.633；後者難度分6.6，完成分7.933。岡慎之助憑較高完成分奪金，加上男子團體及個人全能，在今屆成為三金得主。

男子單槓決賽，出現四人得獎、且有兩組同分的罕見情況。（Getty Images）

內媒「鳳凰網體育」報道，前奧運體操冠軍、有「中國第二代體操王子」之稱的李小雙，怒斥中國體操教練組：「我們的教練真的該好好地打醒打醒自己，管理團隊的問題，對平時訓練要求的問題……平時訓練根本要求就不夠高嘛。」

張博恆落地失誤後露出失望表情。（Getty Images）

張博恆及蘇煒德的失誤，讓李小雙特別提到落地問題：「我們的落地實在是太差，落地的預判動作根本就沒有，有一個足夠的落地空間的感覺，都沒有啊！只要是正常的發揮，落地站穩了就行了。但你別說是站穩，你連挪步的機會都沒有，直接是摔在那的。」