巴黎奧運｜體操男團中國隊單槓嚴重失誤　日本隊戲劇性後上封王

昨（29日）晚的巴黎奧運男子體操團體決賽，日本憑最後一項單槓逆轉形勢，反勝中國贏得金牌。

日本能夠在最後一項追上3分多的落後差距，因為中國隊的蘇煒德在單槓嚴重失誤，兩次從槓上跌下來，加上3位日本選手在單槓都發揮水準，令中國隊由領先3.267分變成輸0.532分失金得銀。在賽後記者會上，蘇煒德十分自責，向隊友道歉。



差一點，失金罪人其實是日本主將橋本大輝。這位東京奧運兩金得主今屆被寄予厚望，但發揮欠穩，資格賽失準，他到男團決賽亦有失手，在鞍馬失誤，自己轉了落地，只得13.1分，其餘中、日代表在鞍馬都取得超過14分。

體操男團比自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓及單槓6個項目，每隊派3人參加每個單項，總分最高者勝。中國在鞍馬、吊環及雙槓的表現皆在日本之上，其中在吊環，中國代表劉洋獲得15.5分的高分，而鄒敬園在雙槓更加得到16分的突出成績。

在進入最後一項單槓前，中國隊的優勢很大，領先次席的日本3.267分。戲劇性一刻就在單槓的第二輪出現，中國的蘇煒德一而再失誤，從槓上跌下來，結果只得11.6的低分，一下子令到那3分優勢付之流水，前功盡廢。

在第三輪單槓，日本派出橋本大輝，他曾經在資格賽失誤，導致無法打入單槓決賽，衛冕失敗，但他這次發揮水準，沒有明顯失誤，順利落地，取得14.566分。中國隊的張博恆最後一個登場，如果他取得13.465分就可以壓過美國得銀牌，若果能夠有15.266分更可壓過日本得冠軍。

結果，張博恆取得14.733分，無法力挽狂瀾，中國總分259.062分得銀牌，以0.532分之差，不敵259.594分的冠軍日本。張博恆完成後很有風度地與橋本大輝等日本代表擁抱。中國眾將十分失望，其中最自責的是24歲的蘇煒德，隊友都紛紛安慰他。

其實，蘇煒德本身是替補，原本參賽的應該是孫煒，但孫煒日前在訓練跳馬時腳部受傷，所以換上蘇煒德出戰。兩度單槓失誤的蘇煒德出席記者會，向隊友道歉，蘇煒德說：「對不起我的隊友，大哥們，他們這個周期非常努力，也經歷了很多傷病，好不容易熬過來了，因為我今天的失誤沒有拿到金牌。」