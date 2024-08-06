巴黎奧運直擊︱港乒女團意外無緣爭牌　李靜仍滿意：輸得起才會贏

香港乒乓球隊意外在巴黎奧運女團十六強出局，背負着上屆銅牌的佳績，一眾成員已盡了最大努力。

「競技體育是有輸就有贏，輸得起，最後先贏得起。」總教練李靜如是說。

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



港乒女團意外16強止步。（港協暨奧委會圖片）

「隊友盡了力，打得好好。」

「教練衡量過排陣，我那場單打一定要贏，領先下被反勝，今次輸的最大責任是我。」杜凱琹在出局後說。

上屆東京奧運混雙八強飲恨，拍檔黃鎮廷負起輸波責任，當年以淚洗臉的杜凱琹，今屆不再沉默。

縱然她並非隊內年紀最大，但她早已猶如隊長，傳媒訪問她的時間總是佔最多。「相比東京（奧運），我是成熟了，但波（技術）退步了。」這位27歲球手近年受傷患困擾，治療、康復、甚至突然退賽，比賽跟訓練量都大減，「跟最當打時有差距，場上有點力不從心，要好好思考下一階段該如何做......」

巴黎奧運乒乓直擊｜港女團憾負瑞典出局 杜凱琹：落敗是我的問題

巴黎奧運．直擊｜港隊乒乓女團16強止步 鬥瑞典激戰五場憾負

杜凱琹：「相比東京（奧運），我是成熟了，但波（技術）退步了。」（01體育記者袁志浩攝）

今日港隊面對瑞典，令人意外地陷入苦戰，頭三場（一場雙打、兩場單打）戰足五局（五局三勝制），全場比賽長達三個多小時，同時間開波的其他賽事早已完結，留下的法國觀眾為瑞典加油，甚至採維京人拍手打氣方式，港隊氣勢一直處下風，靠的都是女生們的堅持。

港隊氣勢一直處下風，女將依然堅持下去。（01體育記者袁志浩攝）

上屆仍是後補成員的朱成竹，今屆取代蘇慧音當正選，她自知面對削球手表現一般，事前加強訓練，「追到2：2，可能一直都想搏，無準備過自己會贏......」來自浙江的她比起女單，向來更愛女團，一直想為團隊做了什麼，雖然兩場單打取一勝一負，仍不滿意，哽咽道：「有種想法，要再進步、再強大，如果贏到削球（手）就好.....」

但其實就連總教練李靜對她讚賞有嘉，她以往常被訓示有心理包袱，今日卻在輸掉第二場後及時調整心情，為港隊贏下第四場，「超出估計，進步了，值得讚。」

朱成竹錄得一勝一負，獲得李靜的盛讚。（港協暨奧委會圖片）

從上屆東京奧運歷史性摘銅，到今屆十六強止步，港隊仍無悔，奧運「四朝元老」李皓晴說：「今日我們三個人奮鬥到最後，可以接受結果。」

李靜更明言，已很滿意港隊表現，「贏輸是一分之差，（張）家朗、Vivian（決）一劍好不好彩？我們有時（打）板邊、擦網就贏到。」他這樣總結：「競技體育是有輸就有贏，輸得起，最後先贏得起。」相信一眾女將經過今屆奧運，都上了新一課。