巴黎奧運乒乓直擊｜港女團憾負瑞典出局　杜凱琹：落敗是我的問題

巴黎奧運女子乒乓團體賽，港隊16強與瑞典激戰五場落敗，無緣晉級。在關鍵第三場落敗的杜凱琹賽後甚為自責，負起輸波的責任，是她做得不夠好。

01體育記者 袁志浩 巴黎直擊



上屆東京奧運女團摘銅的港隊女乒，巴黎奧運再衝擊獎牌的路上，16強先鬥瑞典。港隊首場由杜凱琹及李皓晴出戰雙打，兩人「讓二追三」反勝先取一分，隨後登場的朱成竹同樣打足五局，但卻不敵削球手貝絲唐（Linda Bergström）。

第三場，由杜凱琹出戰單打，領先卡碧（Christina Kallberg）兩局下反負對手，即使朱成竹第四場獲勝追平，但「守尾門」的李皓晴直落三局落敗，港隊以總場數2：3告負，無緣晉級8強。

杜凱琹與李皓晴首場雙打驚險取勝。（01體育記者袁志浩攝）

港隊女乒賽後接受訪問，杜凱琹為落敗負起責任，「今場肯定是我的問題，我上陣的一場十分關鍵，但我卻在領先下落敗，是我的責任，我做得不夠好，而隊友都已經十分盡力，這就是競技體育，從沒有必勝的賽事。」

杜凱琹在第三場落敗，她賽後十分自責。（01體育記者袁志浩攝）

至於最後一場登場的李皓晴，面對削球手貝絲唐，她坦言注定是硬仗，今場走勢與之前交手時相似，「對她（貝絲唐）同樣是偏為下風波，打法被動，直至第三局才找回節奏，可惜入局太慢。」

李皓晴四戰奧運團體賽，她坦言：「今仗發揮得好好， 已無遺憾。」這名四朝元老亦未決定去向。

「四朝元老」李皓晴表示今仗已經無遺憾。（01體育記者袁志浩攝）

兩場單打取得一勝一負的朱成竹，表示已用盡所有戰術，但未能獲勝，她當然感到難受，而當她看到兩名師姐在雙打時苦戰，她的感覺同樣難受。

巴黎奧運｜港隊乒乓女團16強止步 鬥瑞典激戰五場憾負