巴黎奧運．場地單車｜李思穎痛哭自評表現差　李慧詩隔空感人回應

巴黎奧運最後一日賽事，港將李思穎出戰場地單車女子全能賽，這位24歲車手最終以第20名完賽，對自己表現失望不已的她在電視直播訪問中不住痛哭，為HOY TV擔任評述的香港前單車代表李慧詩立刻隔空回應，希望李思穎振作，指師妹「冇對唔住任何人」。



首次出戰奧運的李思穎，在女子全能賽4項賽事中，在首項捕捉賽排第19、配速賽排名13、淘汰賽第18，記分賽第18，最終在22名車手中以第20名完成賽事，她賽後接受電視直播訪問時忍不住痛哭，道：「Sarah（李慧詩）好用心傳授經驗給我，但（我的表現）還是好差」，她指對手實力強，「比較難跟之餘，也知自己能力不夠，戰術等等都很難發揮」，傷心地說：「好多人幫我，但我都仲係踩成咁」。

李思穎不滿意自己的表現。（01體育記者袁志浩攝）

為HOY TV擔任評述、曾在奧運奪得兩面銅牌的李慧詩，看畢訪問後顯得頗為不捨，她指李思穎「表現沒有揮到出來」，但認為要評論踩得好不好，「要之後再做一個總結才會知」。

李慧詩早前在Instagram分享自己出任HOY TV評述。（Instagram）

李慧詩退役後，外界對單車隊的目光落在出戰長途項目的李思穎身上，李慧詩認為李思穎在這四年才冒起，「很多人說她接我班，給她太大壓力」。談到奧運前每次跟李思穎講電話，李慧詩說：「每次講電話都跟她說這比賽（奧運）是去享受的，日本的梶原悠未上屆拿到銀牌，今屆也是排第17，運動員就係咁，輸咗、總結咗，4年之後再繼續，輸咗都冇對唔住任何人。」

李慧詩續道：「很開心見到你（李思穎）在場上，你的目標已達成了一半……仲有好多嘢要去克服，希望這四年可以克服。」其實李思穎早前在女子公路單車個人賽以第64名完成，已成為香港史上首名完成奧運公路單車個人賽的女車手、也是黃金寶之後，第一位順利完成奧運公路個人賽全程的香港單車手，值得鼓掌。