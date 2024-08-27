巴黎殘奧｜香港隊累積131獎牌　余翠怡7金最威風　教練更是大贏家

巴黎殘奧2024將於8月28日至9月8日舉行。香港運動員歷年來在殘奧成績彪炳，在7個大項奪得40金39銀52銅，當中以「輪椅劍后」余翠怡成為大贏家，自2004雅典殘奧開始，為香港摘下7金3銀1銅共11面獎牌。



巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

殘奧香港隊｜歷來總獎牌數字

根據中國香港傷殘人士體育協會資料，香港隊自1972年海德堡殘奧起，歷年來13次參與殘奧，巴黎是第14次。過去52年，香港合計奪得40金39銀52銅共131面獎牌。

殘奧香港隊｜歷來最多獎牌項目

過去131面獎牌當中，56面來自輪椅劍擊。港隊由1984年開始橫掃，從80年代的馮月華和袁淑嫻、90年代的張偉良到千禧年後的余翠怡等一眾好手，歷來奪得22金18銀16銅，直至3年前的東京殘奧，獎牌戰績方告「斷纜」。

輪椅劍擊是殘奧香港隊獎牌大戶。（Getty Images）

至於其他項目，田徑歷年奪得8金8銀19銅，最為香港市民熟悉的當然是「神奇小子」蘇樺偉，他自1996至2012年在跑道上屢創佳績。

乒乓球和硬地滾球也是殘奧香港隊獎牌大戶，前者合奪5金9銀11銅，後者累積4金3銀2銅。游泳和射擊港將亦分別憑1金2銅與1銅於殘奧登上頒獎台，羽毛球隊近年亦有不俗踐績，陳浩源和朱文佳去屆分別奪得銅牌和銀牌。

巴黎殘奧將是陳浩源的告別戰。（Getty Images）

「飛魚」鄧韋樂於2016里約殘奧奪得金牌。（Getty Images）

殘奧香港隊｜歷來最多獎牌一屆

觀乎港隊13屆殘奧往績，2004雅典殘奧最為輝煌，一眾港將奪得11金7銀1銅，代表團中包含一眾響噹噹的名字，例如田徑蘇樺偉、硬地滾球梁育榮與輛椅劍擊的馮英麒、余翠怡和陳蕊莊等，輪椅劍擊亦成為當屆成績最好的隊伍，奪得7金4銀1銅。

值得留意的是，當屆輪椅劍擊港隊總教練，就是現役劍擊港隊總教練鄭兆康。他由2000悉尼殘奧至2008北京殘奧領軍，在他治下的港隊，3屆殘奧合共奪得12金7銀4銅，他後來轉職香港劍擊隊，連同東京奧運張家朗1金，以及巴黎奧運張家朗和江旻憓的2金，「康教練」可說是奧運成績最好的教練了。

鄭兆康（右）在奧運及殘奧皆帶領香港劍擊奪得佳績。（資料圖片；劍總提供）

殘奧香港隊｜歷來最多獎牌運動員

歷來最多殘奧獎牌港將是輪椅劍擊的余翠怡。2004雅典殘奧，她擸走4面金牌；2008北京殘奧，她摘下1金1銀；2012倫敦殘奧，她奪得2金1銅；2016里約殘奧，她增添2面銀牌。歷年來，以7金3銀1銅成為殘奧香港獎牌之后。

永遠的「輪椅劍后」余翠怡（中）。（Getty Images）

至於其他廣為香港人熟悉的名字，例如蘇樺偉，歷年來狂掃6金3銀3銅，梁育榮則奪得3銀2銀1銅。

余翠怡和梁育榮今屆巴黎殘奧依然在陣，有望繼續增添獎牌。