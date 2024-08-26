巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

巴黎2024殘疾人奧運會（巴黎殘奧）將於2024年8月29日至9月8日舉行，香港隊將派出9男14女共23名運動員出戰，包括余翠怡、陳浩源、梁育榮、朱文佳等。以下為巴黎殘奧香港隊全名單，以及免費直播時間表、焦點賽程、獎金等資料。



巴黎殘奧將在8月28日開幕、9月8日閉幕，共有22個運動項目，進行12天賽事，共計有4400名運動員參賽，香港代表團則有23名運動員，參加羽毛球、乒乓球、硬地滾球、馬術、游泳、劍擊、射箭及田徑8個大項。港隊上屆一共取得2銀3銅，今屆再爭佳績。

凱旋門上高高掛起的殘奧標誌。（Getty Images）

巴黎殘奧基本資料

開幕日：2024年8月28日（殘奧YouTube頻道免費直播開幕禮）

閉幕日：2024年9月8日

參賽國家及地區：185

參賽運動員數目：4400人

運動項目：22個大項，包括射箭、田徑、羽毛球、盲人足球、硬地滾球、獨木舟、單車、馬術、盲人門球、柔道、舉重、賽艇、射擊、坐式排球、游泳、乒乓球、跆拳道、三項鐵人、輪椅籃球、輪椅劍擊、輪椅欖球、輪椅網球

巴黎殘奧開幕禮

日期：2024年8月28日（香港時間29日凌晨）

時間：香港29日凌晨2:00至5:00

地點：巴黎香榭麗舍大道、協和廣場

巴黎殘奧直播資訊

電視直播：政府購入了2024巴黎殘奧的香港電視播映權，港台電視36將提供直播，其他電視台和平台包括TVB、ViuTV及HOY TV則有待公布。

康文署活力奧運觀賞站：康樂及文化事務署將開放轄下18區指定體育館的活力奧運觀賞站，歡迎巿民親臨觀賞殘奧會賽事，18個活力奧運觀賞站8月29日起開放，直至運動會結束，開放時間為早上8時至晚上11時。康文署會透過專題網頁公布觀賞站每日實際開放時間，方便巿民查閱。

巴黎殘奧香港代表團共有23名運動員。（梁鵬威攝）

巴黎殘奧港隊參賽名單：

射箭（1人）：危家銓（男子個人複合弓公開組）

田徑（1人）：任國芬（T36級女子100米、女子200米）

羽毛球（2人）：陳浩源（WH2級男單）、朱文佳（SH6級男單）

硬地滾球（6人）：龍子健（BC1級男子個人賽）、謝德樺（BC3級男子個人賽、混合雙人賽）、梁育榮（BC4級男子個人賽、混合雙人賽）、楊曉林（BC2級女子個人賽）、何宛淇（BC3級女子個人賽、混合雙人賽）、張沅（BC4級女子個人賽、混合雙人賽）

馬術（1人）：謝佩婷（Grade 1盛裝舞步個人賽—盛裝舞步個人自選動作賽）

游泳（5人）：

吳卓恩（S6/SB6/SM6 女子100米背泳、100米蛙泳、200米個人混合泳）

陳睿琳（S14/SB14/SM14 女子200米自由泳、100米蝶泳、100米背泳、100米蛙泳、200米個人混合泳、混合4X100米自由泳接力）

張可盈（S14/SB14/SM14 女子200米自由泳、100米蝶泳、100米蛙泳、200米個人混合泳、混合4X100米自由泳接力）

張浚諾（S14 男子200米自由泳、混合4X100米自由泳接力）

鄧韋樂（S14/SM14 男子200米自由泳、男子100米背泳、男子200米個人混合泳、混合4X100米自由泳接力）

乒乓球（3人）：梁仲仁（TT11級男子單打）、吳玫薈（TT11級女子單打）、王婷莛（TT11級女子單打）

輪椅劍擊（4人）：

余翠怡（A級 女子佩劍個人賽、花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽）

范佩珊（A級 女子佩劍個人賽、花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽）

湯雅婷（B級 女子佩劍個人賽、花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽）

鍾婉萍（B級 女子花劍個人賽、重劍個人賽、花劍團體賽、重劍團體賽）

陳浩源（左）及王婷莛（右）將擔任殘奧開幕禮的香港持旗手。

港隊參賽項目及焦點賽程

射箭——男子個人複合弓公開組（8月29日至9月2日）

危家銓是香港今屆殘奧唯一射箭代表，他在2021年也曾出戰東京殘奧，在男子複合弓公開組個人賽獲得第17名，今屆再戰奧運，希望衝擊更好成績，賽事在8月29日舉行排名賽，之後上演淘汰賽，9月2日決出獎牌。

殘疾人射箭分級制度：

反曲弓公開組：離靶70米站立施射

複合弓公開組：離靶50至80米，以坐姿施射，複合弓適合手臂力量較小的運動員

反曲弓W1級：下肢、驅幹或單臂殘障，離靶50米施射

射箭代表危家銓再戰殘奧。（黃浩謙攝）

羽毛球（8月29日至9月2日）

港隊上屆殘奧在羽毛球獲得佳績，陳浩源獲得銅牌（WH2級男單）、朱文佳獲銀牌（SH6級男單）。今屆朱文佳將會打頭陣，在8月29日出戰SH6級男單小組賽，8月30日則會有陳浩源在WH2級男單小組賽登場，9月1日上演8強和4強，9月2日舉行獎牌戰。

殘疾人羽毛球分級制度：

WH即輪椅、SL即站立及四肢下半殘障、SU即站及四肢上半殘障、SH即短肢

WH1：輪椅賽，運動員的腿及軀幹嚴重殘障

WH2：輪椅賽，運動員的腿及軀幹較輕度殘障

SL3：運動員站立作賽、下肢殘障、平衡及跑動有困難

SL4：運動員站立作賽、下肢較輕度殘障、平衡及跑動有較輕度困難

SU5：運動員站立作賽、上肢殘障（不一定是比賽用手）

SH6：短肢

游泳（8月29日至9月7日）

8月29日的首日游泳賽事，陳睿琳會與張可盈一同出戰女子100米蝶泳S14，陳睿琳去年在杭州亞殘運也獲得2金3銀的佳績、去年在世錦賽則獲100蝶金牌，是港隊的獎牌希望之一，她和張可盈也會參加200自；14歲小將吳卓恩則會在8月30日的女子200混SM6作個人殘奧地標戰，她的重點項目是9月7日的100米背泳S6。

8月31日則會有鄧韋樂和張浚諾上陣戰男子S14級200米自由泳，鄧韋樂去年在亞殘運於在S14級200自，以破大會紀錄戰績奪金並達成三連霸，張浚諾則在同一項目獲銀牌，鄧韋樂同時會參加200混。

殘疾人游泳項目分級（資料源自香港傷殘人士體育協會）

殘疾種類及程度：主要為視障、肢體殘疾及智障三類——視障運動員按視力喪失程度，分為11、12和13級；智障運動員為14級；肢體殘疾運動員則以綜合功能分級，數字越大，殘疾程度越低。

泳種：S即自由泳、背泳、蝶泳；SB即蛙泳；SM為混合泳

出發方式：泳手因應殘疾程度，可選擇由跳台出發、或在水中以一手觸池壁出發；全失明運動員在比賽中接近池壁，即準備轉身或完賽時，可由引導員利用提示棒（其中一端綁上海綿的竹竿）輕敲運動員背部。

巴黎殘奧香港游泳代表，包括：張可盈（左二）、鄧韋樂（左三）、張浚諾（左四）、陳睿琳（右四）、吳卓恩（右二）。（黃浩謙攝）

乒乓（9月2至7日）

上屆殘奧勇奪女單TT11單打銅牌的王婷莛，9月2日會與吳玫薈一同在女單TT11的16強亮相，同日還有梁仲仁會在男單TT11的16強賽上陣，他是首位取得殘奧資格的香港乒乓男球手。賽事的4強和金牌戰會在9月5日舉行。

殘疾人乒乓分級：

共分11個級別

TT1-5：輪椅運動員（1為傷殘程度最高、5為最輕徵）

TT6-10：站立作賽運動員（6為傷殘程度最高、10為最輕徵）

TT11：智障運動員

握拍有困難的運動員，可配戴矯形器具將球拍固定在手中，或是綑住手及球拍去保持握拍，但只能用於握拍用的手。

巴黎殘奧乒乓香港代表，左起：吳玫薈、梁仲仁、王婷莛。（黃浩謙攝）

硬地滾球（8月29日至9月5日）

香港在殘奧的硬地滾球，至今共取得4金2銀1銅的佳績，當中主將梁育榮曾獲得3金2銀1銅（個人賽2金1銀1銅、雙人賽1金1銀），他今屆會第六次出戰殘奧，將會參加男子BC4個人賽，及與首戰殘奧的張沅一同出戰混合BC4雙人賽。

硬地滾球分級：

BC即硬地滾球（Boccia）

BC1：患大腦麻痺的運動員，一般以電動輪椅作賽，可用手或腳發球，比賽時可有一位助手，坐在運動員比賽區外，準備協助固定、調整輪椅或拾球

BC2：患大腦麻痺的運動員，但較BC1級球員有較佳拋投能力，不能有助手協助

BC3：有嚴重殘障（包括大腦麻痺）的運動員，無法將球拋或踢出超過3米，輪椅作賽，需利用管道發球，比賽時有一位助手協助使用管道，助手必須背向比賽區域，並且不可觀看賽事

BC4：有明顯傷殘的運動員（不包括大腦麻痺），令投球有困難，不能有助手或器具協助

巴黎殘奧硬地滾球香港代表成員，前排左起：何宛淇、謝德樺、龍子健、梁育榮、張沅、楊曉林。（黃浩謙攝）

劍擊（9月3至7日）

輪椅劍擊一向是香港隊在殘奧的強項，由80年代的馮月華、90年代的陳仕傑、張偉良，到千禧年代的馮英騏、陳蕊莊等等，名將一代接一代。香港今屆繼續有「輪椅劍后」余翠怡領軍，第六屆參賽的她除出戰個人賽，也會與相隔兩屆回歸的范佩珊、首次參賽的湯雅婷和第三屆出戰殘奧的鍾婉萍合作參加團體賽。

輪椅劍擊分級：

A組：運動員至少要有其中一側的下肢傷殘

B組：運動員因傷殘令軀幹無法自主移動

馬術（9月2日至7日）

不同於奧運會有3個分項，殘奧的馬術賽只得盛裝舞步，香港隊有謝佩婷第四度獲得殘奧參賽資格，她將會出戰盛裝舞步個人賽。謝佩婷過去兩年在國際賽戰績優秀，在2022至23年間，曾奪得6項CPEDI三星賽的冠軍。謝佩婷會在9月3日出戰級別I盛裝舞步個人賽，7日再戰盛裝舞步個人自選動作賽。

殘疾人馬術分級：

級別I：運動員有影響上下肢及軀幹的嚴重殘障

級別II：運動員有軀幹嚴重傷殘 + 手臂輕度傷殘/軀幹、手及腳均有中度傷殘

級別III：運動員雙腿嚴重傷殘 + 驅幹沒有傷殘/軀幹、手及腳均有中度傷殘

級別IV：運動員雙臂都有嚴重傷殘或傷殘/四肢都有中度傷殘/短肢

級別V：運動員有視障/全盲/較輕微的肌肉力量或活動能力缺失/四肢其中之一較輕度傷殘

謝佩婷第四度代表香港出戰殘奧。(資料圖片／梁鵬威攝）

田徑（8月30日至9月8日）

港隊在田徑有一位代表，由第三度出戰殘奧的任國芬參加T36級的女子100米及200米短跑，任國芬會在8月31日出戰200米第一輪，爭取晉級9月1日的決賽；9月4日則會參戰100米的第一輪，晉級的話同晚會上演決賽。

殘疾人田徑分級：

T即徑項及跳躍項目，F即田徑

11-13：視力殘障

20：智力殘障

31-38：協調殘障

40-47：短肢，上肢或下肢需用義肢作賽

T51-54：輪椅賽

F51-58：坐姿拋擲

61-64：下肢需用義肢