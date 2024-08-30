單車之路永無止境！bossini.X力撐香港單車運動員「踩盡無悔」！

香港單車運動員人才輩出，不論成績如何，多年來已令港人自豪。儘管單車比賽或者職業生涯會有完結之時，但運動員的單車之路是永無止境，而bossini.X深明「踩盡無悔」的道理，故除了贊助中國香港單車隊外，亦推出多款單車運動服飾，讓市民一同力撐香港單車運動員！



現役時在賽場上盡力衝 退役後換個身份繼續踩

儘管香港單車名將仇多明早於21歲便退出港隊，卻從未離開本地單車界。退役後他先轉型成為港隊教練，再轉職到服裝公司設計單車戰衣，甚至成為機械師和職業車隊總監，更舉辦過一級場地賽及世界盃場地單車賽等大型賽事，延續自己的單車之路：「以單車運動員踩盡每一場比賽後，我亦換個身份，踩得更遠。」

《仇多明練車之選》專業單車上衣的設計及用料均以提供最大舒適度予單車運動為出發點：上衣極具彈性，而且輕薄透氣，能完美貼合身型，能幫助仇多明提升踩車時的舒適性！

去年杭州亞運，梁嘉儒於男子個人全能賽奪得銀牌，是其首面亞運會個人項目獎牌，無疑是生涯高峰之一。今年年初宣佈退役後，他回望這段歲月時，直言：「單車不僅帶給我快樂和幸福，更讓我對未來充滿了夢想和期待。」放下單車運動員的身份後，嘉儒希望培育小朋友對單車的興趣，透過自身經驗分享給後輩，從而將單車運動發展在香港發揚光大。

《梁嘉儒之選》男裝外套輕薄透氣，更有 UPF50+防紫外線功能，無論梁嘉儒在秋冬外出或練車，均能帶來舒暢穿着感。

《梁嘉儒之選》男裝外套輕薄透氣，更有 UPF50+防紫外線功能，無論梁嘉儒在秋冬外出或練車，均能帶來舒暢穿着感。

退役，不代表放棄運動。前三項鐵人港隊代表羅亮添於26歲時，為了好好照顧當時只得1歲的女兒成長，毅然選擇急流勇退。他深信：「不管是踩單車還是其他事情，都要全心投入，才能踩盡無悔。」故退役後他成為推動單車運動的幕後人員，更成立全港首支職業三項鐵人隊，「做任何事都應該要拼盡全力去完成，不能中途放棄。」

《 羅亮添日常之選》系列短褲採用高性能涼感速乾物料，兩側更特別設計大型口袋，方便收納日常隨身小物。

馬詠茹甫中四接觸單車不久，已憑藉努力和天賦躋身港隊之列。單車除了技術和體能外，意志亦十分重要，她必須獨自面對嚴格的訓練，在孤獨中鍛煉自我：「即使口裡說訓練辛苦，但我依然會盡全力完成教練安排的訓練計劃，令自己在比賽中發揮最佳狀態。」同樣地，她在退役後轉型涉足主持運動賽事，引發大家對運動的熱情和興趣，繼續屬於自己的單車之路。

《馬詠茹休閒踩車之選》女裝快乾上衣及緊身運動褲均以快乾功能布料製成，有效快速乾透汗水。

前三項鐵人港隊代表司徒兆殷精通多樣技能，除了曾為職業運動員外，其鋼琴和芭蕾舞同樣了得，現時更是飛機工程師。在眾多興趣當中，運動依然是她的最愛，因為「喜歡就別放棄」這一句座右銘，令她後退役依然繼續自己的單車之路，就如三鐵比賽一樣，「我永遠都提醒自己一直未到終點，一直都有機會去追。」

《司徒兆殷練車之選》專業騎行短褲則以彈性速乾面料製成，配合緊身剪裁，有利於司徒兆殷騎車時減少風阻，內墊設計針對減震及分散壓力，能夠減少騎車時的不適感和壓迫感！

bossini.X新系列、新概念店登場！

bossini.X於今年4月正式成為中國香港單車隊的贊助商，全方位支持每一位港隊單車好手向前衝。此外，bossini.X亦推出「單車生活」和「單車專項」兩大系列的服裝，一眾運動員各有心水之選，推薦自己最愛服裝，讓大家盡情享受踩車時樂趣！

「單車專項」顧名思義是為進階的單車運動人士而設，讓大家以最合適的裝束進行最有效的訓練。專業單車上衣的設計及用料均以提供最大舒適度予單車運動為出發點：上衣極具彈性，而且輕薄透氣，能完美貼合身型，提升踩車時的舒適性。單車短褲則以彈性速乾面料製成，配合緊身剪裁，有利於騎車時減少風阻，內墊設計針對減震及分散壓力，能夠減少騎車時的不適感和壓迫感。

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至於「單車生活」系列是專為休閒運動而設，舒服設計讓大家能輕鬆享受單車樂。系列短褲採用高性能涼感速乾物料，兩側更特別設計大型口袋，方便收納日常隨身小物；女裝快乾上衣及緊身運動褲均以快乾功能布料製成，有效快速乾透汗水；男裝外套輕薄透氣，更有 UPF50+防紫外線功能，無論在室內還是室外都能為你帶來舒暢穿着感。

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除了單車運動服飾和鞋款外，bossini.X亦推出多款休閒服飾，不論是日常在城市遊走，或是進行其他運動，均能全方位滿足大家的需要。

bossini.X首間單車概念店日前已經在將軍澳開幕，如果大家想率先親身試穿bossini.X的服裝，或者親身觀賞中國香港單車隊的比賽戰衣，就要mark實地址：將軍澳中心G/F G50號舖

全新bossini.X單車概念店已於將軍澳中心開幕。

門市展示中國香港單車隊的比賽戰衣！

除了單車運動服飾和鞋款外，bossini.X亦推出多款休閒服飾，不論是日常在城市遊走，或是進行其他輕鬆運動，均能全方位滿足大家的需要。

網店：https://www.bossini.com/pages/bossinix

IG：@bossini_x

地址：

將軍澳中心G/F G50號舖

九龍灣德福廣場1期G/F G19號舖 (將於9月16日開幕)

電話：2718 8288 / 2148 9179

（資料及相片由客戶提供）