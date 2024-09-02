香港網球公開賽2024｜WTA 250賽事　票價+售票詳情+焦點球手一覽

「保誠香港網球公開賽2024」屬WTA 250賽事，將於X月X日至X日在維園網球場舉行，今屆焦點球手包括前美網冠軍拉度簡奴（Emma Raducanu）和今屆巴黎奧運網球混雙銀牌得主王欣瑜，香港首席球手張瑋桓和王康怡亦同場與高手較技。

大會同時首度舉辦「保誠香港網球 125 國際賽」，中國前一姐王薔及兩次大滿貫女雙冠軍張帥將會參賽，爭取WTA巡迴賽頂級賽事參賽資格。

本文詳列比賽日期、票價及售票詳情。



拉度簡奴（Emma Raducanu）。（Getty Images）

保誠香港網球125國際賽

日期：2024年9月30日至10月6日

地點：維多利亞公園網球主場

焦點球手：王薔（中國）、張帥（中國）

票價**：港幣100元至400元

售票日期：9月12日起

售票網站：tickets.tennishk.org

**10月1日國慶日免費入場

保誠香港網球公開賽2024

日期：10月26日至11月3日

地點：維多利亞公園網球主場

焦點球手：拉度簡奴（Emma Raducanu）、王欣瑜、張瑋桓、王康怡

票價**：港幣220元至970元（金色門票）、港幣160元至760元（銀色門票）

售票日期：9月12日起

售票網站：tickets.tennishk.org

**10月28日「全民參與星期一」免費入場

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合資格卡會員於9月2日至9月11日專享優先預訂，並在訂購正價門票時享有高達 85 折優惠。

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