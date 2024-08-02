巴黎奧運｜一人退出造就三人幸福　張之臻/王欣瑜臨時拍檔創奇蹟

巴黎奧運網球，中國雙線爭冠，鄭欽文打入女單決賽，成為中國史上首人，張之臻/王欣瑜亦打入混雙決賽，力爭金牌。

創佳績背後有段小插曲，話說張之臻的混雙拍檔本身是鄭欽文，但混雙首圈比賽前不久，鄭欽文在女單打足3盤取勝筋疲力盡，通知張之臻要退出混雙。幸好奧運准許換拍檔，張之臻開賽前一小時多前找到早一日女單出局的王欣瑜客串，結果無心插柳，這對臨時組合驚喜地贏完一場又一場，打入決賽。

鄭欽文幾日前退出混雙的決定，造就了3人齊入決賽的美滿與驚喜。



7月30日，張之臻正準備混雙首圈比賽。他已經在早兩日的男單出局，全力準備混雙。突然，張之臻收到通知，原本的對手克羅地亞組合退賽，因為克羅地亞的女選手打完同日的女單後難以再戰混雙。張之臻的混雙對手改為巴西的組合。

鄭欽文在女單3日打了8小時入決賽，硬仗連場，不得不退出混雙。（路透社）

接着，張之臻收到拍檔鄭欽文的通知，她中午在女單第三圈打了超過3小時，擊敗美國娜華露（Emma Navarro），實在筋疲力盡，體能透支，不得不退出混雙，就算勉強「殘血」參賽都難以獲勝。張之臻理解鄭欽文的決定，無奈地接受。

張之臻說：「這個小時之內，忽然我經歷了換對手，也經歷了換隊友，我都以為我打不上。」他認同並理解鄭欽文退出混雙的決定，「畢竟主項是在單打，鄭欽文贏得非常艱難，所以我非常贊同她的決定」。

張之臻被鄭欽文「甩底」，雖然無奈，但亦理解，幸好還有王欣瑜。（新華社）

張之臻談到那刻的感受：「我們都是運動員，我非常明白在這種天氣打這種比賽，消耗會非常大。看她（鄭欽文）打完之後，我甚至跟教練組開玩笑說，自己已經在看晚上回上海的航班了。」

鄭欽文亦對退出混雙感到內疚，慶幸可以換人，她說：「其實我當時是想上場的，但經過團隊慎重地考慮決定退出。因為那時候即便我上場，也不一定能拿下那場混雙比賽，我的體能已經到極限了。其實當時我們都不知道可以換人，我很為張之臻感到難過，那個時候我哭了，奧運4年才一屆，我覺得特別對不起他。但是知道了可以換人後，我如釋重負。」

王欣瑜在女單及女雙出局，本身打算離開巴黎，突然間成為了張之臻的拍檔。（路透社）

幸好，奧運准許各隊在整項賽事前換拍檔。在混雙首圈開始前不足兩小時，中國隊找到王欣瑜。王欣瑜在7月29日於女單及女雙出局，再沒有比賽。在那時候，她剛好在球場附近的治療室，並準備買機票離開巴黎。

「下午本來是在看機票，差一點就訂了。因為有一點貴，想說等一會兒再看看。」王欣瑜說：「當時我其實剛準備治療，按摩液剛剛塗上。工作人員給我打電話問你在哪、有沒有拍子。我正好有拍子，也帶了衣服，但沒有（泥地）鞋子。我找了一雙硬地鞋就來了。」

王欣瑜及張之臻臨時拍檔，出戰混雙，有意外驚喜。（Getty Images）

張之臻及王欣瑜都打慣雙打，後者更贏過法網女雙冠軍，但兩人從未在正式比賽合作，僅一起打過一場表演賽。就在賽前個多小時，張之臻及王欣瑜成為拍檔出戰。在「零默契」之下，兩人首盤以3：6落敗，幸好兩人都是經驗豐富的雙打球手，逐漸掌握隊友的風格，找到合作的節奏，贏6：3追平，再以10：8擊敗巴西組合，有驚無險晉級八強。

王欣瑜及張之臻過完一關又一關，創造中國網壇歷史。（Getty Images）

張之臻講到初戰一開始的尷尬：「一開始並不完全知道該如何去得分，到後面其實我們明白了什麼樣的球是處於劣勢的，然後去如何把劣勢轉換成優勢。場上瞬息萬變，好在我們一直在思考、一直有進步。在雙打中，我一直覺得要享受比賽，也要去嘗試影響比賽。這次我們的整體狀況都比較放鬆。」

王欣瑜及張之臻的默契還需慢慢建立。（Getty Images）

王欣瑜也說：「其實在能力上面，我覺得我們倆其實都是佔優勢的。雖然最後打得很接近，但我覺得更多是在很開心地享受這場比賽。第一次正式配合，我們也不知道對方是怎麼想的。在比賽當中，我們也不斷在詢問對方的感受和意見，包括如何去調整站位等等。」

在7月31日的八強，張之臻/王欣瑜面對2號種子的澳洲組合，再次打到「搶十」決勝，兩人先輸6：7，追回7：6，再以10：5贏波，晉級四強，創出中國隊在奧運網球混雙的最佳成績。27歲的張之臻說：「我覺得微笑能給人帶來好運。很多頂尖球員失誤後，都是以微笑面對，因為一分過去就是過去了，這一點我覺得我們做得非常好。」

王欣瑜與球迷自拍。（新華社）

22歲的王欣瑜說：「我覺得不要去想那麼多，執行自己覺得可行的戰術就好。很多時候，愈堅定可能就會愈好。」王欣瑜在深圳出世，出自運動世家，父親也是網球手。出道以來，王欣瑜在內地網上獲得「中國舒拉寶娃」的外號。

張之臻/王欣瑜初次在正式比賽拍檔，驚喜地打入決賽。（路透社）

在8月1日，正當專注女單的鄭欽文在四強擊敗「一姐」施安迪，成為史上首位打入奧運單打決賽的中國球手時，因鄭欽文退出而臨時拍檔的張之臻/王欣瑜亦在混雙創造歷史。延續上兩圈的反勝傳統，張之臻/王欣瑜在四強對荷蘭組合先輸2：6，但他們以6：4追平，並以10：4戰勝對方，晉級決賽。

張之臻說：「我們做不到剛組隊就非常有默契，並不能說我的球發到哪裏，她就已經知道我下一拍會怎麼搶，我們只能不斷地適應對面的球，努力把自己想要的球打出來，但我們確實配合得愈來愈好了。」

張之臻/王欣瑜合力打入混雙決賽。（新華社）

雖然默契未有十足，但兩人已經建立起拍檔的信任，張之臻說：「有時候，我在球場上碰到狀況會有點着急，但看見欣瑜很冷靜地面對，能讓我平靜下來。」

王欣瑜說：「我會把自己調整到一個比較放鬆的狀態，足夠的放鬆可以讓我更好地在場上思考。如果只想着輸贏，有時候很容易錯過一些關鍵的時刻。」被問到是否已經找到泥地鞋，王欣瑜表示已有鞋，「因為那天（首圈）那雙直接扔了，哈哈！」

對於打入混雙決賽，坐銀望金，張之臻說：「心情美妙之極。真的是因為從一開始，沒有想到過這種事情會發生。」王欣瑜說：「（完成女單及女雙後）其實已經覺得自己的第一次奧運結束了，然後也是在開始看後面的行程，就是一個意外的驚喜吧。」兩人會在當地時間今（2日）晚出戰決賽，與捷克組合爭冠軍。

鄭欽文歷史性打入奧運女單決賽。（路透社）

或者在另一個平行宇宙，鄭欽文堅持與張之臻拍檔戰混雙，結果體力不繼出局，而她在女單亦因為恢復不及而難以創佳績，王欣瑜可能早已買了機票回國，失望地結束奧運。

一個決定，分支出我們這個宇宙，鄭欽文、張之臻、王欣瑜都可以參加決賽，創造歷史。