韓國國腳孫準浩稱被逼認罪　「中國警察用手機展示我家人的照片」

韓國國腳孫準浩去年突遭內地當局指懷疑涉假波，並遭扣押，當時孫興慜也曾表示因無法聯絡對方而擔心。

相隔10個月，他在今年3月突然獲釋返回韓國；國家體育總局、公安部周二（10日）宣布43人被終身禁止在中國從事任何與足球有關活動，孫準浩也在其中。

孫準浩周三召開記者會，稱當時是被逼認罪。



韓國《朝鮮日報》報道，有約50多名記者出席記招，孫準浩在水原綜合體育館召開記招，身穿FC水原訓練服的他稱：「中國警察要脅會透過外交部逮捕我的太太、並會將她帶到我身處的拘留中心調查。」

孫準浩返回韓國近半年後終公開談及被控踢假波一事。（路透社）

他抽泣，續道：「他們（警察）還用他們的手機，向我出示了我女兒和兒子的照片，說：『孩子們犯了什麼罪呢？如果他們的媽媽來到這裏，又會發生什麼事呢？』然後向我施壓，要我快點認罪。」

孫準浩在記招期間不住飲泣。（路透社）

孫準浩說：「中國警察說，如果我認罪，我最快會在7至15日內獲釋，他們嘗試說服我認罪，說我是外國人，因為外交原因，我會獲保釋。」他稱，當時根本不知道對自己的控罪是什麼，「但我別無選擇，只能認罪，因為他們說我這樣做就能很快跟家人見面。」

報道指，孫準浩在調查過程中，曾希望以錄音證據去證明自己無罪，「我想證明自己是無辜的，但公安說，只有影片、沒有錄音，他們手上的唯一證據，就是我被施壓之下證罪。」