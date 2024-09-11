中國足協罰孫準浩終身停賽　FC水原：禁令韓國不通用將繼續上陣

中國國家足球隊（國足）在世界盃外圍賽亞洲區第三圈賽事兩連敗之際，國內一場整治「打假波」風暴仍在持續，國家體育總局、公安部在國足周二（10日）主場對沙特一仗的早上，在大連聯合召開「足球職業聯賽『假賭黑』問題專項整治行動新聞發布會」，公布公安機關查處足球領域賭波、假波等違法犯罪情況以及中國足協對61名涉案足球從業人員的紀律處罰，其中43人被終身禁止在中國從事任何與足球有關活動，包括韓國國腳孫準浩。

這個「終身停賽令」的覆蓋範圍，暫時只限中國本土，孫準浩目前未對判決有任何回應，他的經理人指對判決「感到震驚」，孫準浩目前效力的韓職K1球會FC水原表明，會繼續讓對方比賽，「這決定明顯不能套用在我們身上。」



韓國國腳孫準浩「被判」中國足協判罰「終身禁止在中國從事任何與足球有關活動。」（Getty Images）

43人被罰「終身停賽」 包括3名前國足及孫準浩

被罰「終身禁止在中國從事任何與足球有關活動」的最著名球員，包括中國三位前國腳金敬道、郭田雨、顧超，以及韓國國腳孫準浩。

公安部治安管理局發現有120場涉及賭波及假波的比賽，當中涉及41間球會，44人因賄賂、賭博及非法開設賭場面臨刑事檢控，中國足協會長宋凱指當中43人終身禁止從事任何與足球有關活動，另有17人參與賄賂及操控比賽結果，遭到5年禁令，包括孫準浩在內，目前沒有任何一位涉案球員公開表態。

中國足協就孫準浩的聲明。

助山東泰山重奪中超 去年曾因假波案扣留中國

孫準浩是案中名氣最大一人，他在浦項制鐵出道，2018年加盟全北汽車後發光發亮，三奪韓職K1聯賽冠軍，同年入選韓國大國腳，2020年當選K1最有價值球員。他在2021年離開韓國，轉戰中超，加盟山東泰山，並在首季已助球隊時隨11年重奪中超冠軍，孫準浩在山東泰山3個球季，57次上陣攻入5球。

32歲的孫準浩20次代表韓國，有份踢2022卡塔爾世界盃決賽周，他在2場分組賽以及16強1：4負巴西均後備上陣。去年5月他涉及假波案在中國被捕，被扣留10個月，他強烈否認控罪，至今年3月才被釋放，並返回韓國，今年6月他簽約加盟韓職K1球會FC水原。

2022世界盃決賽周，孫準浩曾跟巴西球星尼馬較技。（Getty Images）

經理人：「突然指他涉及操控球賽，實在荒謬」

中國足協聲明指，「根據有關司法機關認定的事實，原山東泰山足球俱樂部隊球員孫準浩為謀求不正當利益，參與不正當交易、操縱足球比賽、獲得非法收益，嚴重違背體育道德，喪失體育精神，造成了極為惡劣的社會影響。中國足球協會紀律委員會依據《中國足球協會紀律准則》第二條、第五條、第七十三條、第七十四條、第一百一十一條及《中國足球協會道德與公平競賽委員會工作規則(試行)》等規定，作出如下處罰：終身禁止孫準浩從事任何與足球有關的活動。」

孫準浩未對判決表態，他的經理人樸大延則稱「感到震驚」：「他們突然指他（孫準浩）涉及操控球賽，實在荒謬……我們很快會召開記者會，說明能夠說的一切。」

孫準浩原被認為會繼續入選國家隊，卻因在中國的涉嫌打假波事件遭棄用。（Getty Images）

FC水原體育總監：「中國足協決定不能套用在我們身上」

FC水原體育總監崔淳鎬指明，會繼續讓孫準浩出賽，「除非有最終判決指明孫準浩不能踢韓國職業聯賽，他會繼續被派出場」，更強調，「這決定明顯不能套用在我們身上，中國足協不會叫我們不讓孫準浩落場。」崔淳鎬周二指他尚未跟崔淳鎬談論事件，「他簽約加盟時強烈否認打假波控罪，我尊重這一點。」

判決在周二早上出爐，崔淳鎬指孫準浩有參與球隊當日訓練，並會在周三如常訓練。《韓聯社》報道，韓國足總已確認「在國際足協（FIFA）決定將中國足協的禁令在全球執行前，孫準浩可繼續參與韓國職業聯賽。」韓國職業足球聯賽在3月至11月期間舉行，目前已進行29輪賽事，FC水原以48分排第三，落後榜首的FC江原及次席的蔚山HD3分。

曾有先例禁令可擴至全球

韓國隊今個月的世界盃外圍賽亞洲區第三圈賽事，孫準浩原先被估計會繼續入選，惟主帥洪明甫指他的狀況「持續不明朗」，當時已似在暗示他可能會受中國禁賽，而將他排除在今次大軍名單。

《韓聯社》同時指出，雖然崔淳鎬一口咬定中國足協禁令不能延伸到韓國，但地方足總判罰範圍擴大至全球，在當地曾有先例——2012年7月韓國足總知會FIFA，41個涉及打假波的球員判罰終身停賽，FIFA在2013年1月決定將相關禁令範圍延伸至全球。中國足協亦指出，他們會將相關資料交給FIFA，以決定是否採取進一步行動。

《01體育》已去信FIFA詢問有關中國足協對孫準浩的懲罰會否全球執行，暫未獲回覆。