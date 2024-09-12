羽毛球香港賽｜吳英倫挫法國球手晉級　力爭生涯首晉四強

香港羽毛球公開賽第三日，首名登場的香港球手即響勝鼓，港隊男單的吳英倫挑戰世界排名28位的法國球手波波夫，結果直落兩局擊敗對手，繼今年5月的馬來西亞公開賽後再闖8強，同時超越上年香港賽的成績。



羽毛球香港賽｜港隊成員賽程及賽果持續更新 12日9場16強賽事

世界排名第56的港將吳英倫（Jason）近況不俗，對上兩個賽事接連打入16強，今次在主場香港賽出戰，首圈面對世界排名第11的日本球手西本拳太，直落兩局擊敗對手晉級。

香港羽毛球公開賽第三日，香港球吳英倫直落兩局擊敗世界排名28位的法國球手波波夫。（黃浩謙攝）

20歲的吳英倫今日再度在紅館登場，面對法國球手波波夫（Christo Popov），二人過往未曾交手。吳英倫在中段連取7分，擴大優勢，以21：16先下一城，次局愈打愈順，以21：9再取一局，直落兩局擊敗對手晉級，突破上年香港賽16強的戰績，繼今年5月的馬來西亞賽後再闖8強，並將力爭生涯首闖4強。

香港羽毛球公開賽第三日，香港球吳英倫直落兩局擊敗世界排名28位的法國球手波波夫。（黃浩謙攝）

在採訪區面對傳媒的吳英倫稍為害羞，他直言今日狀態不錯，近期的佳績歸功於黃綜翰教練，「近期自己的打法比以往成熟，場上心態更穩定，多得黃綜翰教練的指導，他一直叫我保持冷靜，不論勝負都要沉着應戰，今日都可以延續昨日的狀態，希望八強戰可以保持這團火。」

香港羽毛球公開賽第三日，香港球吳英倫直落兩局擊敗世界排名28位的法國球手波波夫。（黃浩謙攝）

吳英倫將與印尼球手真庭或台灣的戚又仁爭入四強，Jason以打好每一球為目標，「八強開始場場硬仗，我先把勝負放在一邊，先做好自己，打好每一分，希望每場都比之前一場打得好。」吳英倫指主場球迷的支持，令他更有信心衝擊四強。