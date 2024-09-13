羽毛球香港賽｜鄧謝配不敵中國組合　無緣決賽｜港隊最新賽程賽果

香港羽毛球公開賽9月14日賽果，混雙的鄧俊文/謝影雪以局數0：2不敵中國組合蔣振邦/魏雅欣，未能以勝利寫下香港主場最後一戰。

本文持續更新香港隊在香港公開賽的賽果及賽程，賽事由2024年9月10日起一連6日在紅磡香港體育館舉行，9月15日為決賽日。



香港羽毛球公開賽2024｜9月14日港隊賽果

混雙4強 鄧俊文/謝影雪12：21、6：21蔣振邦/魏雅欣（中國）

鄧謝配是3號種子，中國的蔣振邦/魏雅欣則是2號種子。（夏家朗攝）

香港羽毛球公開賽2024｜9月13日港隊賽果

男單8強 李卓耀21：16、15：21、14：21雷蘭曦（中國）

混雙8強 鄧俊文/謝影雪21：17、21：17吳塤閥/賴潔敏（馬來西亞）

男單8強 吳英倫17：21、21：14、18：21真廷（印尼）



李卓耀。（梁鵬威攝）

吳英倫。（黃浩謙攝）

鄧俊文/謝影雪。（梁鵬威攝）

香港羽毛球公開賽2024｜9月12日港隊賽果

主要賽果：

吳英倫21：16、21：9波波夫（Christo Popov，法國）

李卓耀21：14、15：21、24：22梁峻豪（馬來西亞）

鄧俊文/謝影雪16：21、21：19、21：15葉睿慶/蕭紫萱（馬來西亞）



男單16強

吳英倫21：16、21：9波波夫（Christo Popov，法國）

李卓耀21：14、15：21、24：22梁峻豪（馬來西亞）



女單16強

馬子雪21：9、16：21、12：21大堀彩（日本）



香港女單球手馬子雪。（趙子晉攝）

女雙16強

范嘉茵/尤漫瑩8：21、17：21 Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma（印尼）

梁悅儀/吳詠瑢21：17、13：21、18：21李幽琳/申昇瓚（韓國）

呂樂樂/曾曉昕16：21、14：21陳康樂/Thinaah Muralitharan（馬來西亞）



梁悅儀/吳詠瑢力戰憾負韓國組合，賽後她們表示：「一路都抱想贏、可以贏的心態去打，不過轉場區時表現不夠好，因為紅館這個場地的順逆風比較明顯。」

兩人今月才第一次合作，今次是第二次拍檔出戰。她們表示短期內仍會繼續合作，但長遠計劃暫未清楚，並笑稱兩人打法互補，「佢有我無，佢無我有」，梁悅儀力量大，吳詠瑢則分波比較好。

混雙16強

呂俊瑋/傅智恩13：21、15：21郭新娃/陳芳卉（中國）

李晉熙/吳芷柔14：21、1：4陳堂傑/杜頤溈（馬來西亞）

鄧俊文/謝影雪16：21、21：19、21：15葉睿慶/蕭紫萱（馬來西亞）

