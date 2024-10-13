從羽毛球手到LoL港隊主帥　以勇氣構築電競之路｜築夢者．Skywalk

電子競技已成為亞運會正式項目、香港去年也奪得獎牌，但電競從多年前興起至今，在香港一直不是主流項目，單是在「電競是否運動」的話題上也已糾纏多時。

Skywalk（黃俊謙），26歲，去年杭州亞運會電競《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）港隊主教練，也是職業LoL戰隊Frank Esports（FAK）教練。

他是羽毛球選手出身、曾在體院受訓，惟15歲時因傷病無奈放棄，迷失之中，他帶着運動員的競爭心投入電競世界，終一手一腳築出屬於自己的道路，以另一身份代表香港、成為職業體壇的一份子。



【編按】香港體壇中，並非人人都能享有資助、在政府支援下將熱愛的項目轉化為職業。但有一群人仍堅持默默努力，以雙手摸索、構築自己的夢想之路。一連兩集《築夢者》，為大家講述他們的故事。



今年9月，最後一屆PCS的線下賽在台灣舉行，Skywalk率領的FAK打入敗者組決賽。（受訪者提供）

訪問當日，正是PCS（英雄聯盟太平洋職業聯賽）結束後不久，Skywalk率領的FAK在季後賽獲得第3名，未能取得兩個世界大賽名額之一，雖然婉惜，但談起在台灣舉行的線下賽（即實體賽事，PCS常規賽都是線上賽），他仍難掩喜悅：「很多香港人來看，我們也有跟他們合照……見到（支持者）真人，是有種興奮和感動的」，粉絲也很珍惜香港戰隊和現場觀賽機會，畢竟這樣的時刻對香港的電競從業員來說，已變得太罕有。

Skywalk去年曾率領港隊，出戰杭州亞運的電競《英雄聯盟》（LoL），然而，10年前的他大概沒想過，自己有朝一日參加亞運會，參賽項目竟不是羽毛球。

Skywalk展示着他生涯中最珍惜的照片：2019年與香港態度一同參加世界大賽。（高詩琦攝）

Skywalk教練及分析師履歷：

2015 Assassin Sniper、YoLMS

2016 Heat Wave、XGamers

2018-2020 HK Attitude

2022至今 FRANK ESports

2023 亞運香港代表隊

Skywalk少年時本身向羽毛球發展，以體育生的身份升讀拔萃男書院、也打入重點青年軍，曾在香港體育學院與李卓耀、鄧俊文一同訓練，當年與「阿妖」也會一起打LoL。

未料受腳傷困擾，加上天生的身體狀況令他容易頭暈，「打羽毛球有overhead時就好易暈」，他無奈退役。生活失去重心，他坦承當時想逃避，將本來練波的時間投放到大熱遊戲《英雄聯盟》，適逢2012年，台灣職業戰隊Taipei Assassins奪得世界大賽S2（即第二季）冠軍，掀起一股熱潮，隊中包括著名香港選手Toyz（劉偉健），「不管他現在發生了什麼事（Toyz今年6月因販毒而入獄、亦捲入許多爭議），但當時對許多香港選手來說都是一個啟發，覺得他做到，是不是我也做到？」

Skywalk沒再打羽毛球，但熱愛競技的心沒有消失，LoL對他來說不僅是「遊戲」、更是「競技」，他認真打遊戲、也認真研究比賽，開始將精神時間投放到分析賽事，在網上分享自己的觀點和心得；同時也曾以選手身份跟朋友組成業餘隊伍「YoLMS」，希望打入當時的台港澳職業聯賽LMS，但在最後一關落敗。然而過程中曾擊敗擁有強援的職業戰隊，帶來的喜悅，他形容為「真正的回憶開始」。

2015年，Skywalk曾與朋友組隊YoLMS，希望打入當時的港澳台職業聯賽LMS，圖為爭取資格的升降賽時打敗強敵Gash的一刻，成為Skywalk踏足LoL之初的美好回憶。（受訪者提供）

一如傳統體育項目，要成為優秀的電競選手，除了後天努力，本身都得是「天選之人」，像LoL這種除了操作之外還講求戰術、數據、團隊合作的遊戲，除了腦袋，還要頂尖反應速度、眼手腦協調能力，更要有精神去承受每日十多小時的訓練，Skywalk道：「只有0.0幾%的人能做到」。

縱使沒有當上選手，但Skywalk以LoL為職業的決心很強，很快便決定往後勤方向發展，而他持之以恆地在網上發布的分析文章也沒有徒勞，2015年、他17歲時，就獲得Taipei Assassins冠軍隊選手Bebe邀請，到他成立的戰隊Assassins Sniper擔任分析師。他由此隻身去到台灣，開啟了教練之路。

「父母有什麼看法？」筆者問道，畢竟對大部份父母來說，子女17歲便說要去外地工作，還是一個在香港比較冷門的行業，應該不會不擔心吧？

「當時我讀到中四就停學，媽媽當然不太喜歡；但爸爸是比較支持我去追夢的，當時打羽毛球，也是因為他支持而去做。」他不諱言，當時電競行業不成熟，必須主動尋找機會，「連有沒有薪金、是否能生活都不知道。」台灣的LoL環境也許比上不足，仍較香港好許多，他還是決定把握機會。

為了實現將電競做為職業的心願，Skywalk（右）年紀輕輕就到台灣工作。（受訪者提供）

港台地區的職業選手不像中國、韓國、北美、歐洲等賽區般高薪，以北美賽區為例（LCS），選手在2018年的平均年薪為32萬美元（約248萬港元），中、韓現在薪金更高許多。港澳台聯賽儘管有遊戲公司兼賽事主辦方拳頭遊戲（Riot Games）「保底」，以Skywalk「入行」的2015年為例，拳頭保障當年的LMS每隊選手加一名教練，每人每一季獲158,400新台幣薪金，另加獎金分成，足夠生活但絕不優厚，而在這「保護傘」以外的人更無保障。

17歲，在電競尤其LoL的世界其實不算非常年輕，選手大多17、18歲便出道，高峰期一般四五年、短則一兩年，像韓國選手Faker（李相赫）、Deft（金赫奎）等，在世界頂級立足超過10年的選手極為稀少。Skywalk作為後勤和教練，身份雖有不同，但「入行」時也算「適齡」。

到底擔任一支LoL戰隊的教練要做什麼？首先要說說一支戰隊的日程——無論是香港、台灣、內地還是韓國，因着一般遊戲玩家都在晚間才會上線，戰隊的生活也比一般人更晚開始和結束：成員一般在同一地點生活、訓練，中午開始「上班」，先開會討論下場賽事，2時至5時左右是團練（相約其他戰隊打練習賽），檢討後有大約兩小時自由時間，可吃飯或是打單排（Solo Rank，即遊戲內的積分賽，會與一般玩家連線）練習，晚上再一節團練，到凌晨12時左右「下班」。

但職業世界競爭激烈，選手絕大部份都不會立刻休息，凌晨時份再打單排，到半夜再睡覺，整個日程動輒12到16小時。作為戰隊的教練，在開會、戰術、檢討以外，也需要多看比賽去了解不同賽區會否有新的戰術元素，自己也要打遊戲嘗試各種做法，再考慮能否應用到隊伍中。

2016年LMS春季賽，透過事前研究，Skywalk工作的XG即使將當時版本的熱門英雄開出予勁旅FW，仍然獲勝。（受訪者提供）

Skywalk在隊伍中，會負責遊戲中選用／禁用英雄（Ban/Pick）的戰略，2016年他出任eXtreme Gamers的分析師時，就曾以奇招獲勝——當時對陣有台灣著名中路Maple（黃熠棠）在陣的勁旅FW ，在該版本中，英雄剛普朗克選用/禁用率極高，但Skywalk發現Maple在單排中從無使用過剛普朗克，因此放膽沒有禁用、對手也未有選用，最終以弱勝強。

當電競教練也需針對基本功 維繫團隊是最大挑戰

Skywalk也道，入行之初，LoL不像傳統運動，沒有制式化的訓練方法，作為羽毛球運動員的經驗也對他做教練甚有幫助，「以前選手不太理會基本功，只會打單排，吃兵做得不好也不會開自訂模式去練習，我會逼選手去練。畢竟自己以前打羽毛球，青年軍的時候，陳榮傑教練（港隊前主教練）要我揮拍，就練兩小時揮拍，一球波都不會掂。」

除了競賽，Skywalk作為教練，也需負責人事調動，因應表現和戰隊資源去決定選用或棄用選手；對他來說，更大的挑戰來自引導選手、協調團隊氣氛。Skywalk坦言，許多香港選手本身欠社會經驗，不懂「打機」和職業選手是「工作」的分別，「很多接觸過的香港選手，最大的弱點是沒有唔贏唔得的心態……相比之下，傳統運動的運動員，很多都有很強的競爭心。」

而經驗老到的選手雖已不需教練指導技術，但也並非不用照顧，畢竟5、6個人，每天十多小時訓練、相處、密集比賽帶來的壓力，令爭拗無可避免，「我會先讓他們嘈、說出心底話，會吵架也是因為想贏，連吵都不想吵，其實就已失去了鬥心，話題扯得太遠或不理性才介入。」

他執教的FAK今個夏季成績不俗，但其實選手間在季後賽時爭拗不少，「今年夏天經常發生，甚至季後賽的時候，我們團練狀態不特別好、也常吵架，出現了裂縫。」Skywalk終決定不理外界意見，減少團練，或找較弱的團練對手對找回信心，「結果最後階段打得特別好。」

再去一次世界大賽是Skywalk的目標，圖為他（右一）2019年率香港態度參加世界賽的合照，這是Skywalk最珍惜的照片。（受訪者提供）

Skywalk也有過失意的時候——做教練必定會有成績壓力，PCS聯賽（下季改制成APAC）每年度分成春、夏兩季，每一年、甚至每一季尾聲都有機會要迎來轉變，「每年都要想，下年點呢？」他坦言自己早年回港完成DSE後，目前也在讀遙距學位課程，希望前路有更多選擇，但他作為戰隊教練的目標沒有改變——再率隊去一次世界大賽。

2019年世界賽踏上頂級舞台 難忘與強敵對壘

每年年底的世界大賽（League of Legends World Championship）是LoL最頂級的賽事，也是所有LoL戰隊都希望登上的舞台，廣受矚目，就如足球的歐聯、世界盃等大賽，每個賽區參賽名額有限制，以今年為例，「主要賽區」如中國和韓國聯賽分別有4個名額，而港澳台（PCS）則只有兩個，隊伍為了爭奪資格都拼盡全力。

Skywalk在2018至2020年間執教鍾培生創立的香港戰隊「香港態度」（HK Attitude），就曾成功打入2019年世界大賽，並晉級正賽，該屆入圍賽（Play-in，即初賽階段，來自次要賽區的隊伍需在此爭取晉級正賽）與今年一樣在柏林舉行，Skywalk回想道，當時隊內的下路選手Unified（王俊傑）表現不算穩定，需要輪換，「當時另一位下路選手MnM（王嘉駿）是我邀請加入的，兩人在常規賽已有輪替，世界賽時他上場有不少關鍵表現，因此印象深刻。」

Skywalk（左）與MnM（右）在2019年世界賽，兩人之後曾在FAK合作。（受訪者提供）

當年香港態度成功由入圍賽首名出線、打入正賽，當年歐洲戰隊表現突出，他們偏偏抽中同年的季中邀請賽冠軍兼世界賽亞軍，來自歐洲戰區的G2；還有現已解散、但當年坐擁Chovy（鄭智勳）、Viper（朴到賢）、Lehends（孫施尤）、Tarzan（李承勇）等頂尖選手的Griffin，再加上C9，最後香港態度6戰全敗出局，但這段經歷仍令他回味。G2當年的歐式戰術一向是Skywalk偏愛，不僅能直接對陣，一眾參賽戰隊的訓練室都在酒店同一層，常與知名選手和教練碰面，極為熱鬧的比賽場面等等，都成為他生涯最寶貴的經歷之一。

代表香港登亞運舞台 難忘選手村餐廳與舊友相聚

另一段經歷，來自去年杭州亞運，電競首度成為亞運會正式項目，《英雄聯盟》也是比賽項目之一，Skywalk執教職業隊的經驗豐富，也獲委任成香港隊主教練，領軍參賽。

「沒想過能代表香港去亞運，幾興奮和開心，也有驕傲的感覺」，不過他難忘一抵達杭州，便得悉分組賽抽籤結果：同組對手除了哈薩克，還有韓國隊，當時韓國隊的陣容每個位置都是世界最強選手：上路的Zeus（崔祐齊）、打野Kanavi（徐進赫）、中路Faker和Chovy「雙保險」、下路Ruler（朴載赫）、輔助Keria（柳岷析）。

由於每組只得一隊可出線，而韓國的強是路人皆知，加上他們為了爭取金牌、及隨之而來的免兵役待遇，必定認真作賽，極難應付，「嗰下想原地走，心想為何咁都抽得中？」他笑道。

另一張Skywalk難忘的照片，在杭州亞運分組賽香港隊戰畢韓國隊後，兩隊合照留念，這支韓國隊每個位置上的選手都屬世界頂級。（受訪者提供）

最終港隊在分組賽擊敗哈薩克、但不敵韓國而出局，與韓國隊教練kkOma（金正均，現T1主教練）在簡陋的比賽房內相鄰而座的場面成了獨特回憶。輸了，然而Skywalk還是百般滋味，尤其在亞運選手村餐廳，與昔日在羽毛球隊屬好友的李卓耀、鄧俊文相聚聊天——他走上了別的路，最終還是卻以不同的身份，在同一舞台聚首。

訪問期間，對於Skywalk最深刻的是他面對任何處境，想法都非常實際，「達成目標」、「解決問題」是第一優先——從無法再打羽毛球那一刻開始，他雖然曾失意，但也很快將決心投放到電競之上，而電競不像傳統主流體育項目般，有清晰的發展道路、也沒有體院的資助，他仍自行尋找機會、建立自己的人脈，築起了自己的道路，多年來將愛好轉化成事業，還養活了自己、父母也不再擔心，一開始不支持他踏足電競的媽媽，現在甚至常看LoL比賽，「她現在看得頗深入的。」Skywalk笑道。

明年前程未卜：不會冇得做，人生就完了嘛

然而Skywalk的未來發展仍是未知數，拳頭為了LoL電競的可持續發展，銳意將部份聯賽包括拉丁美洲、巴西、越南，併入其他賽區，也早已宣布明年以亞太地區（APAC）聯賽取代原有的PCS，聯賽匯集越南、香港、台灣、澳門、日本、大洋洲以及東南亞戰隊，FAK能否取得參賽資格，到截稿的一刻仍未落實。

「一定會去想是否繼續留在FAK、也要看FAK有沒有明年APAC的資格……也要考慮隊伍架構、資源等等；否則就看看有沒有其他隊願意去用我。」他笑言已習慣每年都要思考前路，「唔得就讀埋書先囉，現在差半年就可以完成，唔得咪唔得囉，自己知自己想做咩係緊要啲。」

「這一刻，是想繼續做的，」從無法再打羽毛球到多年後的現在，他的想法始終不變，「但也不會冇得做，人生就完了嘛。」