MLB｜道奇上演真正的勝利巡遊　逾22萬人參與　填補一個遺憾

道奇以場數4：1擊敗洋基，贏得MLB世界大賽冠軍，球隊在奠勝一戰當晚已從紐約趕返洛杉磯，美國時間11月1日舉行勝利巡遊。

這個巡遊真正與眾同樂。車隊於早上11時從洛杉磯市中心的市政廳出發，由第一街經Grand Avenue到第五街，以Flower Street為終點；車隊沿路慢駛，與早已守候兩邊街道的市民同歡，不足2公里的路線，花了超過1小時才完成。



道奇贏得MLB世界大賽後舉行勝利巡遊，超過22萬人參與。（路透社）

今天的洛杉磯擠得水洩不通。（路透社）

這次巡遊，沒有吹得人徬徨尷尬的強風，沿路也沒有任何冷場。初步估算，超過22萬市民參與。

這是道奇36年來首個勝利巡遊。2020年，他們贏得世界大賽，可惜因為疫情，無法舉行慶祝活動。

「2020年，我們沒有（巡遊）機會。那年還未完成的，今天做到了。這個城市需要勝利巡遊。」道奇教練Dave Roberts說。

「我一直冀盼今天，我等着慶祝已經很久了，就是此時、此刻、此等隊友。」今季飽受傷患困擾的王牌左投Clayton Kershaw說。



大谷翔平帶同愛犬Dekopin出席巡遊。（道奇X）

Dekopin十分搶鏡。（道奇X）

世界大賽MVP Freddie Freeman與家人一起出席勝利巡遊。（路透社）

Kiké Hernández（左）在巡遊時脫去上衣。（道奇X）

內歛的日籍投手山本由伸享受勝利巡遊。（道奇X）

Teoscar Hernández享受勝利巡遊。（道奇X）

道奇教練Dave Roberts心情激動。（路透社）

道奇老闆之一Magic Johnson出席勝利巡遊。（路透社）

道奇勝利巡遊在主要幹道舉行。（路透社）

是日洛杉磯萬人空巷。（路透社）

是日洛杉磯萬人空巷。（路透社）

是日洛杉磯萬人空巷。（路透社）

是日洛杉磯萬人空巷。（路透社）

是日洛杉磯萬人空巷。（路透社）

是日洛杉磯萬人空巷。（路透社）

巡遊之後，道奇在主場舉行慶祝活動，日籍球星大谷翔平和山本由伸更難得「開金口」，以英語說出感言，加上大谷太太田中真美子和愛犬Dekopin一同參與活動，成為全日焦點。



巡遊後，道奇於主場舉行活動，大谷翔平太太田中真美子和愛犬Dekopin一同出席。（路透社）

巡遊後，道奇於主場舉行活動，大谷翔平太太田中真美子和愛犬Dekopin一同出席。（路透社）

Freddie Freeman與家人繼續出席慶祝活動。（路透社）

今季受傷患困擾只曾7次上陣的王牌左投Clayton Kershaw，演說時激動落淚。（路透社）

世界大賽MVP Freddie Freeman深受球迷歡迎。（路透社）

大谷翔平罕有地以英語發表感言。（路透社）

大谷翔平罕有地以英語發表感言。（路透社）

田中真美子與Dekopin。（路透社）

大谷翔平一家三口。（路透社）

看來Dekopin也不輕。（路透社）

大谷翔平一家三口。（路透社）