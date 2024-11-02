MLB｜道奇上演真正的勝利巡遊 逾22萬人參與 填補一個遺憾
撰文：李思詠
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道奇以場數4：1擊敗洋基，贏得MLB世界大賽冠軍，球隊在奠勝一戰當晚已從紐約趕返洛杉磯，美國時間11月1日舉行勝利巡遊。
這個巡遊真正與眾同樂。車隊於早上11時從洛杉磯市中心的市政廳出發，由第一街經Grand Avenue到第五街，以Flower Street為終點；車隊沿路慢駛，與早已守候兩邊街道的市民同歡，不足2公里的路線，花了超過1小時才完成。
這次巡遊，沒有吹得人徬徨尷尬的強風，沿路也沒有任何冷場。初步估算，超過22萬市民參與。
這是道奇36年來首個勝利巡遊。2020年，他們贏得世界大賽，可惜因為疫情，無法舉行慶祝活動。
「2020年，我們沒有（巡遊）機會。那年還未完成的，今天做到了。這個城市需要勝利巡遊。」道奇教練Dave Roberts說。
「我一直冀盼今天，我等着慶祝已經很久了，就是此時、此刻、此等隊友。」今季飽受傷患困擾的王牌左投Clayton Kershaw說。
巡遊之後，道奇在主場舉行慶祝活動，日籍球星大谷翔平和山本由伸更難得「開金口」，以英語說出感言，加上大谷太太田中真美子和愛犬Dekopin一同參與活動，成為全日焦點。