MLB｜大谷翔平罕有英語發言　從翻譯涉賭醜聞開始　走過崎嶇一季

道奇日籍球星大谷翔平在世界大賽慶祝活動上以英語發表感言,即使只得短短幾句,但對於以「水原事件」展開賽季的他來說,能在幾萬人面前毋須翻譯協助,夠膽以英語表達自己,絕對是今個賽季的最佳結局。



「This is special moment for me. I’m just so honored to be here and to be part of this team. Congratulations Los Angeles. Thank you fans.(這是特別的時刻。能夠站在這裏,能夠成為這支球隊的一分子,我十分榮幸。恭喜洛杉磯,謝謝各位球迷。)」大谷翔平用英語發表感言。

大谷翔平以英語發表感言。(路透社)

大谷翔平太太田中真美子和愛犬Dekopin一起出席慶祝活動。(路透社)

道奇以場數4:1擊敗洋基,奪得MLB世界大賽冠軍後,美國時間11月1日在洛杉磯上演勝利巡遊,巡遊後於主場舉行慶祝活動。大谷翔平帶同妻子田中真美子和愛犬Dekopin出席,一家三口樂也融融。

活動裏,道奇教練Dave Roberts在台上以「冬季最大目標」形容大谷翔平加盟,並邀請他發表,大谷與隊友隨即把日籍投手山本由伸(Yoshinobu Yamamoto)也拉出來,不過害羞內歛的山本立即婉拒。大谷拿着米高峰,面對42458名觀眾說出英語,隊友和全場球迷歡呼鼓掌。他簡單說了幾句後,立即又找山本由伸,原本已躲在後排的山本,在大家高呼「Yoshin」、「Yoshin」下,也站出來說了句「Thank you, Dodgers fans.(謝謝道奇球迷)」。

害羞的山本由伸,也用英語感謝球迷支持。(路透社)

大谷翔平的英語感言,雖然只得簡單幾句,但對於一直依賴翻譯的他來說,絕對意義重大。他以10年7億美元的天價加盟道奇後,球季展開前,一直與他合作無間的翻譯水原一平被爆出涉嫌非法賭博,而且在大谷不知情下,挪用大谷的財產還債,包括假冒大谷私下與銀行聯絡、擅自更改大谷戶口的密碼等。在聯邦法院公開證據前,傳聞不斷,大谷也陷入涉賭疑雲。

前翻譯水原一平(右)因非法賭博並挪用大谷財產,他已認罪,等候判刑。(路透社)

雖然在水原認罪而且證據確鑿下,大谷得證清白,但沒有水原在身邊,生活上一切重新適應;猶幸大谷少了翻譯這個「障礙」,反而多了跟外界接觸,有助盡快融入隊伍。更重要是,他在美國已不再是孤家寡人,身邊多了太太田中真美子,還有愛犬Dekopin。大谷說過,太太令他學懂思考棒球以外的事情,日前的賽後訪問,他罕有地公開談起真美子:「我只有感激之情。這個賽季很漫長,我習慣了160場例行賽加上季後賽,但她沒有,所以我很感謝她的支持。」

田中真美子首次曝光,與大谷翔平一起前往首爾參加MLB海外賽。(Instagram:jon.soohoo)

棒球場上,大谷今季受傷患困擾,教練Dave Roberts季前已表示,大谷今季只會專注打擊,不會投球,球迷無法欣賞其「二刀流」球技。大谷也沒有令球迷失望,以「54全壘打+59盜壘」成為MLB史上首個錄得「50+50」數據的球員,也成為國聯全壘打王。儘管他在季後賽表現平平,在世界大賽也沒與洋基全壘打王Aaron Judge合演全壘打對決,但他肩負重任已經一整季,到了季後賽能靠隊友加持,更加突顯其球技、親和力與團隊精神兼備的特質。

沒有恃才傲物,重視團隊而不是只顧自己,面對艱難的局面,仍能咬堅牙關鍛煉自己,沒有找藉口、沒有放棄,這才是球星應有的真正實力。