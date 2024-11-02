MLB｜大谷翔平罕有英語發言　從翻譯涉賭醜聞開始　走過崎嶇一季

道奇日籍球星大谷翔平在世界大賽慶祝活動上以英語發表感言，即使只得短短幾句，但對於以「水原事件」展開賽季的他來說，能在幾萬人面前毋須翻譯協助，夠膽以英語表達自己，絕對是今個賽季的最佳結局。



「This is special moment for me. I’m just so honored to be here and to be part of this team. Congratulations Los Angeles. Thank you fans.（這是特別的時刻。能夠站在這裏，能夠成為這支球隊的一分子，我十分榮幸。恭喜洛杉磯，謝謝各位球迷。）」大谷翔平用英語發表感言。

大谷翔平以英語發表感言。（路透社）

大谷翔平太太田中真美子和愛犬Dekopin一起出席慶祝活動。（路透社）

道奇以場數4：1擊敗洋基，奪得MLB世界大賽冠軍後，美國時間11月1日在洛杉磯上演勝利巡遊，巡遊後於主場舉行慶祝活動。大谷翔平帶同妻子田中真美子和愛犬Dekopin出席，一家三口樂也融融。

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活動裏，道奇教練Dave Roberts在台上以「冬季最大目標」形容大谷翔平加盟，並邀請他發表，大谷與隊友隨即把日籍投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）也拉出來，不過害羞內歛的山本立即婉拒。大谷拿着米高峰，面對42458名觀眾說出英語，隊友和全場球迷歡呼鼓掌。他簡單說了幾句後，立即又找山本由伸，原本已躲在後排的山本，在大家高呼「Yoshin」、「Yoshin」下，也站出來說了句「Thank you, Dodgers fans.（謝謝道奇球迷）」。

害羞的山本由伸，也用英語感謝球迷支持。（路透社）

大谷翔平的英語感言，雖然只得簡單幾句，但對於一直依賴翻譯的他來說，絕對意義重大。他以10年7億美元的天價加盟道奇後，球季展開前，一直與他合作無間的翻譯水原一平被爆出涉嫌非法賭博，而且在大谷不知情下，挪用大谷的財產還債，包括假冒大谷私下與銀行聯絡、擅自更改大谷戶口的密碼等。在聯邦法院公開證據前，傳聞不斷，大谷也陷入涉賭疑雲。

前翻譯水原一平（右）因非法賭博並挪用大谷財產，他已認罪，等候判刑。（路透社）

雖然在水原認罪而且證據確鑿下，大谷得證清白，但沒有水原在身邊，生活上一切重新適應；猶幸大谷少了翻譯這個「障礙」，反而多了跟外界接觸，有助盡快融入隊伍。更重要是，他在美國已不再是孤家寡人，身邊多了太太田中真美子，還有愛犬Dekopin。大谷說過，太太令他學懂思考棒球以外的事情，日前的賽後訪問，他罕有地公開談起真美子：「我只有感激之情。這個賽季很漫長，我習慣了160場例行賽加上季後賽，但她沒有，所以我很感謝她的支持。」

田中真美子首次曝光，與大谷翔平一起前往首爾參加MLB海外賽。（Instagram：jon.soohoo）

棒球場上，大谷今季受傷患困擾，教練Dave Roberts季前已表示，大谷今季只會專注打擊，不會投球，球迷無法欣賞其「二刀流」球技。大谷也沒有令球迷失望，以「54全壘打+59盜壘」成為MLB史上首個錄得「50+50」數據的球員，也成為國聯全壘打王。儘管他在季後賽表現平平，在世界大賽也沒與洋基全壘打王Aaron Judge合演全壘打對決，但他肩負重任已經一整季，到了季後賽能靠隊友加持，更加突顯其球技、親和力與團隊精神兼備的特質。

沒有恃才傲物，重視團隊而不是只顧自己，面對艱難的局面，仍能咬堅牙關鍛煉自己，沒有找藉口、沒有放棄，這才是球星應有的真正實力。