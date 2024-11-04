英超曼聯1：1車路士名宿狠批　加利佬悲慟費Sir退休10年仍未反彈

曼聯英超主場1：1賽和車路士，攻守表現仍然多甩漏，至少一班球員在看守領隊雲尼斯達萊帶領下肯跑肯搏，奧脫福主場亦重現生氣。

不過看在一班曼聯名宿眼裏，卻是不一樣的「生氣」，堅尼批評曼聯表現「平庸、沉悶、欠缺曼聯DNA」，加利尼維利罕有開名指兩位小師弟不夠努力，悲嘆恩師費格遜退休10年，曼聯依然未能回復最高作戰水平。



曼聯1：1賽和車路士。（Getty Images）

堅尼：「這是一支平庸的曼聯」

堅尼在Sky Sports直播中批評，「 這是一支平庸的曼聯，所有數據也支持這說法。他們可能贏得這場比賽，機會與失機，那並不好。」他續稱：「我不想這麼說，但這隊曼聯幾乎是有點沉悶，他們在所有機會都欠缺信心。真是失望，很平庸，以一個領隊角度來看，這球隊距離重返前四和競爭還差很遠。」

「他們一切也是平庸，欠缺入球還是難以相信。這正是他們的領隊失去工作的原因。50/50的機會他們總是會射失的。」堅尼說，「以一支球隊和個別球員來看，我們認為他們理應做得更好。他們擁有國家隊級球員，有時你會扣上帽子是支具備質素或體力化的球隊，他們的一切就是平庸。」

身為前隊長的堅尼，每次說起曼聯都很別肉緊。（Getty Images）

「他們大部分都欠缺曼聯球員DNA」

之後看到般奴表示已向坦赫格道歉，堅尼指般奴的言論來得太遲，「太遲了也起不到作用（too little too late），這些球員訪問就是古怪，我不認為般奴顯示出領導能力，身為曼聯隊長，我認為他付出得不夠。」身為曼聯一代隊長，堅尼多次批評般奴欠缺領袖風範，「我認為他不應為自己感到太自豪，令領隊失望的正是球員。我曾隨幾位偉大領隊麾下，當一個球員跟領隊道歉實在令人難以聽下去。」

「你本身的DNA指出，你必須是個好的團隊成員，捲起衣袖，全情投入，這隊曼聯並非如此。」堅尼直言：「我不會想跟這班球員一起身處戰壕，他們很多人根本滿不在乎……在我眼中，他們大部分都欠缺曼聯球員的DNA。」

加利尼維利認為拉舒福特和加拿祖應更努力。（Getty Images）

加利佬開名：加拿祖、拉舒福特應更努力

加利尼維利在個人Podcast節目中點評，「我不是想開名針對拉舒福特和加拿祖……不過因為他們是青訓出身，理應充滿熱誠……最重要一點就是努力工作，我不是說加拿祖和拉舒福特不努力，但他們可以更努力。」

「我是知道的，可從他們的防守工作上看到，那會為進攻帶來回報。」加利佬細數，昔日曾跟簡察斯基、碧咸、傑斯等天才橫溢的球星共事，「他們在無球時付出的努力，為球隊在控球時帶來回報。毫無疑問地，當你愈勤力，便能更幸運，也能在生命中得到更多。」

費格遜退休足足十年，曼聯依然毫無起色。（Getty Images）

費Sir退休10年 曼聯無限輪迴無進境

他直言在曼聯生涯未嘗領隊離任、球隊身處谷底的滋味，不知道在這年代為紅魔效力會是什麼模樣，惟加利佬稱，基本教條都是離不開在球場上團結一起努力作戰，認為拉舒福特和加拿祖二人在無球時應付出更多，「還要多很多」。

加利尼維利甚至表示，「我對他們控球在腳時的表現不感興趣……我只想從比賽中看到，他們是否有為球隊作戰的精神」，他不是想批評二人表現差勁，「我只看到英超內其他翼鋒，較他們所做的多很多。」

今時今日曼聯在英超已失去爭標能力。（Getty Images）

「這班球員彷彿不似是曾經見過面」

說完兩位小師弟，加利尼維利仍有氣，繼續訴說曼聯球員的問題：「他們不知道如何迫搶，需要重新受訓，幾乎要由頭開始學起。這班球員彷彿不似是曾經見過面。」

加利佬生氣地說，「真是令人很失望。過去10年一個又一個球員和領隊來到曼聯，他們一直未能打開那道門，表現出那個水平。」