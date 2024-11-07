超強颱風銀杏．維港泳｜如周日早上懸掛風球　賽事將會取消

【風球／天文台／預測移動圖徑／超強颱風／打風／維港泳／立冬／周末天氣】熱帶氣旋銀杏增強為超強颱風，今日（7日）清晨中心附近最高持續風速增至每小時195公里。天文台預測銀杏今晚至明早（8日）進入本港東南800公里警戒範圍，天文台將在明日（11月8日）中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。

維港泳將於周日（10日）早上舉行，大會今日發出新聞稿提醒參賽者相關安排，如遇以下情況，活動將會取消。



．天文台於活動當日（11 月 10 日）早上 6 時仍懸掛一號或以上颱風信號；或

．紅色/黑色暴雨警告信號生效；或

．比賽場地發現紅潮；或

．任何突發狀況不適宜進行海上游泳比賽。

泳總將密切留意天文台最新消息，如需要取消賽事，將盡快於大會網頁及社交媒體專頁「新世界維港泳 New World Harbour Race」公布。

天文台今早(7日)預測銀杏會在今明兩日橫過呂宋海峽並進入南海，在周末期間向偏西方向移動，橫過南海北部。(天文台圖片)

如對活動安排有任何查詢，請致電2572 8594或2572 8524（辦公時間為周一至周五，上午10時至中午12時、下午1時至5時），或電郵至 harbourrace@hkgswimming.org.hk。

按照預測移動圖徑，銀杏將在周六至周日以強颱風級別在本港以南約375公里掠過，在東北季候風及銀杏的共同影響下，周末期間華南沿岸海域及高地風勢頗大。

11月7日早上8時超強颱風銀杏集結在香港之東南偏東約1,020 公里。（天文台圖片）