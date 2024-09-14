啟德體育園2025年開幕　設施/演唱會及比賽/飲食購物/交通一覽

啟德體育園是前啟德機場舊址重建計劃中的重點項目，預計2025年第一季開幕。園區面積約28公頃，有多項體育及飲食零售設施，包括容納5萬人的主場館、符合多項運動需要的室內體育館及支援學校和體育組織的青年運動場。本文詳列啟德體育園落成開幕日期、主場館和各項體育運動設施、飲食與零售店舖、活動時間表及交通配套等資料，並隨政府公布最新消息而持續更新。



啟德體育園｜落成及開幕日期

啟德體育園2019年開始施工，園內各主要設施將在2024年底竣工。文體旅局局長楊潤雄表示，體育園將於2025年3月啟用，確實開幕日期有待公布。

（啟德體育園官網）

啟德體育園｜主要體育設施

啟德體育園｜主場館

座位數目：5萬人

啟德體育園主場館的設備足以應付大型體育比賽及文娛活動需要：

1.開合式隔音上蓋令活動不受天氣影響；

2.草坪系統設計可提供真草草坪用作頂級足球或欖球賽事場地，亦能轉換為其他地面物料，舉辦不同類型的體育及文娛活動；

3.可轉換舞台位置及座位配置，配合不同規模的活動；

4.南看台保留以往香港七人欖球的傳統特色，設有大型活動平台，配上玻璃幕牆，盡覽維港景色。

主場館以「東方之珠」為設計主調，多層立面的表面由約2.7萬塊三角形鋁質面板組成。2024年巴黎奧運期間，（香港，2024年8月2日），主場館外牆曾上演大型戶外LED燈光展，為香港運動員打氣。

（資料圖片；廖雁雄攝）

啟德體育園｜青年運動場

座位數目：5000人

啟德青年運動場是公眾運動場，適合學校運動會、田徑訓練、足球和欖球賽等，運動場跑道於沒有活動舉行時，免費開放予公眾人士緩步跑及健步行用途。

青年運動場的草坪屬「草毯型天然及人造混合系統」草坪（混合草坪），包含95%百慕達草，餘下則是人造草纖維。園方採訪「即鋪即用」技術，把在珠海種植的草皮紮成約650卷，經陸路運到香港後即時鋪裝。

青年運動場鋪設草皮。（啟德體育園提供）

青年運動場已裝好照明系統。（啟德體育園提供）

啟德體育園｜室內體育館

座位數目：1萬人

室內體育館的用途相當廣泛，場館設計符合羽毛球丶籃球丶體操丶網球、乒乓球等國際賽事的標準，而且近8成座位可以伸縮或移動，可因應不同比賽或活動及相關規模，調整場館設置。體育館亦附設一個副場，可容納500名觀眾。

如無大型賽事或活動，室內體育館的主場和副場可收起觀眾席，提供合共相當於12個標準籃球場的活動空間供社區使用。

啟德體育園｜飲食零售設施

啟德零售館的主建築共有3座，每座最多5層，雲集超過200間零售及餐飲店舖。啟德零售館由700米的體育大道連接貫通，館內有三分一是運動購物及遊樂體驗店，並設有運動學院，由專業教練教授奧運項目。日本大型生活超市AEON STYLE亦將進駐，切合香港人生活需要。

啟德體育園｜啟德零售館．飲食

將有超過70間餐飲店舖，並設近2萬呎美食廣場，餐廳包括米芝蓮拉麵「麵鮮醬油房周月」、日本天婦羅「魚天」、新加坡菜「咖吔」、日式料理「Nami Izakaya浪。居酒屋」等；同時有不少本地品牌，例如朝啡夕酒的「山旮旯」、麵包店「品穀」、「蘇哥清湯腩」等；手搖飲品店則有手打香水檸檬茶「The One Lemon Tea」、糅合台灣茶飲及滷味概念的「倆仨杯」等。

啟德體育園｜啟德零售館．購物

大量運動品牌將進駐啟德零售館，例如DECATHLON、adidas、NIKE、ASICS、NEW BALANCE、PUMA、National Geographic、FILA、New Era、SKECHERS等，美國運動復康鞋履品牌OOFOS Recovery Footwear將首度來港開設旗艦店，Salomon亦將開設九龍東首間直營專門店。

園方早前公布，未來將開設日系品牌店舖，「AEON STYLE」早前已表明將進駐啟德零售館，其他品牌則有待公布。

啟德體育園｜啟德零售館．玩樂體驗

啟德零售館設有全港最高的17.5米有蓋攀石牆，亦設有40條球道的保齡球場供公眾租用。

日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS亦在啟德零售館開設首間海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS，樓高5層，佔地3萬平方呎，有超過20個遊樂項目，分為三大主題區：

1.NINJA DOJO

將日本傳統忍者元素與全球大熱的Ninja Warrior運動概念結合，通過忍術、訓練武術及投擲忍具，鍛煉玩家的智慧、爆發力和速度反應；

2.SONIC STADIUM

首個超音鼠運動主題的互動遊樂場，設有適合0至6歲的兒童遊樂場，亦有「SONIC ATHLETICS」運動比賽適合青少年及成人參與；

3.FUTURE ARENA

CA SEGA JOYPOLIS專為香港旗艦店開發，最為矚目的是大中華區首發的「VALO ARENA」，運用MR混合實境技術和獨有的運動追蹤技術，玩家無需穿戴任何設備，都能參與運動遊戲。

JOYPOLIS SPORTS頂層是融合運動元素與人氣IP的餐廳和酒吧，主打日本和西餐融合的Fusion菜。

日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS將在啟德零售館開設首間海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS。（啟德體育園提供）

啟德體育園｜全天候開放運動休閒空間

園內休憩空間開放予公眾使用，休憩空間設有多樣化的活動和教育區、展覽廳、步行徑和展示舊啟德機場歷史的特色區。

啟德體育園｜單車行人共融通道

政府於2017年提出在啟德發展區建立行人及單車共用的「共融通道」，全長13公里，連繫區內多個休憩用地，包括跑道公園、前啟德跑道及觀塘避風塘兩旁的海濱長廊、啟德河、宋皇臺公園、都會公園、啟德體育園等。

共融通道將分階段落成及開放：

1.首階段7.5公里

預計2024年第三季開放：位於前跑道區東北面，約600米，由私人發展商興建；

預計2025年陸續開放：位於前跑道區由私人發展商興建的約1公里、由政府興建的約4.8公里〔位於啟德車站廣場、觀塘海濱花園、D3路（都會公園段）休憩用地和都會公園內的臨時接駁〕，以及由啟德體育園興建的1.1公里路段；

2.第二階段5.5公里

由政府興建的約1.6公里（啟德河旁休憩用地、觀塘行動區、啟德新急症醫院及啟德兒童醫院外的海濱長廊等段落），預計2025年至2027年分階段開放；

餘下部份正配合政府及私人發展項目的推展時間，預計2026年或2027年後落實。

政府計劃在啟德發展區興建約13公里長的「共融通道」。（黃偉綸網誌圖片）

啟德體育園｜體育大道

貫通園區南北兩端，連接鄰近的車站廣場、港鐵啟德站和宋皇臺站，以及海濱長廊。

啟德體育園｜主廣場

位於中心地帶，可舉辦大型社區康體活動。上方的大型幕篷設計，為公眾提供活動環境和疏散空間；廣場下亦有額外平台內層通道，以便大型活動期間疏導人流。

啟德體育園｜多用途活動區

位於主場館東面，鋪有天然草坪和硬地，可舉行不同活動，或用作配合主場館節目前後的延伸活動區。

啟德體育園｜南方廣場

位於園區南端，由不同的步行徑及活動區組成，屬多用途戶外空間。

啟德體育園｜鄰里公園

位於園區東北面，提供多個球場及活動區，有單車徑丶緩跑徑丶兒童遊樂場及草坪。

啟德體育園設施。（啟德體育園官網）

啟德體育園｜活動時間表

財政司司長陳茂波曾表示，適時將公布啟德體育園各項活動的時間表。啟德體育園預計2025年第一季啟用，早前有消息指，樂隊Coldplay將在啟德體育園開演唱會，但有關方面尚未落實。

至於已知體育賽事，則是2025年香港國際七人欖球賽，以及第15屆全運會。全運會將於2025年11月9至11月21日舉行，香港將承辦8個競賽項目及1個群眾項目：劍擊、籃球（男子22歲以下組）、場地單車、高爾夫球、手球（男子）、七人欖球、三項鐵人、沙灘排球及保齡球（群眾項目），其中劍擊、手球、七人欖球及保齡球將在啟德體育園作賽。

暫時已知項目

2025年第一季 啟德體育園開幕

2025年3月28至30日 香港國際七人欖球賽

2025年11月9至21日 第十五屆全運會



啟德體育園｜交通配套

啟德體育園位於港鐵啟德站及宋皇臺站之間，經這兩個車站均可前往，下車後步行約10分鐘。

體育園附近有啟德公共交通交匯處，路線包括城巴78C線（粉嶺皇后山—啟德）、城巴78X線（粉嶺皇后山—啟德）、城巴A25線（啟德—機場）、專線小巴82線（彩興苑—啟德）；市民亦能乘搭途徑太子道東的巴士路線，下車後步行前往。

政府曾於2023年施政報告提出在啟德及東九龍建造智慧綠色集體運輸系統，現正收集意向書，爭取2025年招標，2026年批出建造合約。啟德智慧綠色集體運輸系統全長約3.5公里，擬設5個車站，採用高架專屬車道走廊設計，連接啟德前跑道區至港鐵啟德站，全車程約10分鐘。

新幹道方面，連接西九龍至啟德發展區的中九龍幹線預計2025年落成，連接中九龍幹線和將藍隧道的T2主幹路及茶果嶺隧道則預計2026年啟用。

政府擬興建啟德智慧綠色集體運輸系統。（區議會文件）