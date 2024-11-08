歐協聯｜主場8：0大炒FC諾亞　車路士保三輪全勝

歐協聯周四（11月7日）第3輪賽事，車路士主場以8：0大炒阿美尼亞球隊FC諾亞。車路士於首兩輪分組賽，分別輕取真特和彭拿典奈高斯，目前維持全勝手握9分。FC諾亞以一勝兩負有3分。



車路士半場已領先６：０， 首個入球出現在12分鐘，由艾達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）頭球破門先開紀錄。僅1分鐘後，古維（Marc Guiu）拉開比數。之後阿素迪沙斯（Axel Disasi）、祖奧菲歷斯（Joao Felix）、梅迪歷（Mykhailo Mudryk）先後建功，祖奧菲歷斯在半場結束梅開二度。

至下半場69分鐘，尼干古（Christopher Nkunku）入球，將比數拉開至7：０，7分鐘後他操刀12碼入球，個人梅開二度。FC諾亞至完場未能破蛋。