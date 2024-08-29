歐協聯附加賽｜史達寧注定不獲車路士重用　馬利斯卡一錘定音

史達寧（Raheem Sterling）由上季的車路士主力，今季連7號球衣都不保，新帥馬利斯卡表明這名英格蘭翼鋒不在計劃中，並在出戰歐協聯附加賽前夕更堅定表明，「就算他留隊都不會有任何上陣機會」。



英超｜車路士人滿為患 史達寧不入名單求解釋 新帥回應露玄機

車路士今季大軍名單多達40人，曾經是主力的史達寧在揭幕戰連名單都不入，變成新帥馬利斯卡的清洗對象，這名前李斯特城領隊坦言：「我也想將史達寧放入名單，也想將我們有的30名球員都放入名單，但就是不夠空間，所以有些人要走。」

新球季開鑼至今，史達寧未曾被列入大軍名單，而他本身擁有的7號球衣，更落在新加盟的柏度尼圖身上，這名29歲的英格蘭翼鋒顯然不在馬利斯卡的計劃中。

史達寧。（Getty Images）

史達寧不被重用已成事實，能否趕及在夏季轉會窗關閉前離隊仍是未知數，馬利斯卡出席歐協聯附加賽的記者會時，對史達寧再沒留任何餘地，「我喜歡對球員坦白，有些球員不在計劃中，就算他們留隊都不會獲得任何機會。他（史達寧）是個出色的球員，訓練同樣賣力，但每個領隊都有各自的喜好及想法，他不是我喜歡的翼鋒類型。」

英媒流傳車路士有意以史達寧與曼聯的查頓辛祖交換，馬利斯卡同樣作出回應：「我們簽入每個球員都是對球隊有幫助的，我十分熟悉辛祖，但他不是我們的球員。」

似乎再沒有機會看到史達寧穿上車路士球衣慶祝的畫面了。（Getty Images）

縱然車路士已有人滿之患，但關於「藍軍」的轉會傳聞依然傳過不停，盛傳艾雲東尼及拿玻里鋒將奧森漢也是目標之一，馬利斯卡否認球隊在轉會市場是「瘋狂」，並表示他可以控制的範圍不多，「當轉會窗開啟時，一切也有可能，我們最重要的是專注在現有的球員上，以及尋找方法改善球隊實力，這是我們唯一可以控制的事。我不認同車路士是瘋狂的球會，從我來到至今，球隊也是向着同一方向而努力。」

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