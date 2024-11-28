專訪｜世界級女騎師杜苑欣與見習港將黃寶妮暢談「女」創佳績

馳騁賽場，巾幗不讓鬚眉！自古以來，女性的身影就活躍在馬背上，現代賽馬運動中，被廣泛認可的先驅是1969年勇闖美國賽馬界的Diane Crump，她亦是史上首位在馬場上比賽的女騎師；1993年，年僅17歲的江碧蕙成為賽馬職業化後首位本地女騎師，亦開啟了香港女性騎師的時代。如今，女性騎師在世界各大賽事中屢創佳績，充分證明了女性在賽馬運動中的非凡實力與無限潛能。12月，星光熠熠的「浪琴國際騎師錦標賽」即將拉開帷幕，屆時世界頂尖騎師將會雲集跑馬地馬場，上演巔峰對決！值此盛事，香港本地冉冉升起的後起之秀、25歲的見習女騎師黃寶妮就把握機會向世界級女騎師——Hollie Doyle（杜苑欣）取經學藝，暢談她們的賽馬人生，探索通往冠軍之路的秘訣。



突破性別 成就卓越

杜苑欣指自己很高興能第五次獲邀來港參加國際騎師錦標賽，「過去數屆賽事我也有參與其中，每次都希望之後一年能回到香港參賽，而香港賽馬會也一直給予我很多支持。我很榮幸能夠代表英國出賽，成為這項盛事的一分子，並與多位世界頂級騎師同場較量。」

今屆第五度代表英國參與浪琴國際騎師錦標賽的杜苑欣在今年英國平地馬季再締佳績，不單連續第六季勝出逾一百場頭馬，更夥拍星級短途馬「調酒源流」兩勝一級賽，堪稱季內的代表作；同樣是世界冠軍級的女騎師金美琪亦會代表澳洲參賽，她今年曾在英國、日本、美國及澳洲上陣，去年首次參加共設四關的浪琴國際騎師錦標賽，就憑「超額認購」勝出首關賽事，最終奪得季軍，這兩位世界級冠軍女將的輝煌戰績。「小妮子」黃寶妮直言一直視她們為學習對象，她指：「她們令我知道，女性都可以在這個範疇發光發亮，見識過她們在賽場上的英姿，令我最想學習的是她們上陣時的冷靜，以及那份不輸男性的拼勁。」

聽到黃寶妮所言，杜苑欣指很榮幸自己的經驗能啟發其他年輕女性騎師，她表示：「在英國，男女騎師的比例其實相約，我也不會特別強調自己是『女』騎師，所以大家不要讓身為『女』騎師這件事影響你，而是盡自己的所能，在身體和精神上都做到最好，去成為最好的騎師。」

見習女騎師黃寶妮指自己在控制馬匹和陣上處變不驚方面，仍需要向兩位偶像學習，要再多下苦工。

持續鍛鍊 克服差異

雖然杜苑欣認為一位騎師優秀與否，是取決於其技術及成績，與性別無關，但體能上男女的確有別，黃寶妮亦指自己在體能上要下好多工夫才可以與男性騎師平起平坐，杜苑欣對此亦指自己花了不少時間去努力訓練：「我經常進行訓練，而幸運地，因為我天生體型小巧輕盈，所以我可以透過增加肌肉量來增重。這些年來我一直很努力強化體能，如果沒有這樣做，我肯定走不了多遠。其中我集中重訓，特別是硬舉和深蹲。另外，對比跑步，我較喜歡踩電動單車，因為與跑步相比，它的衝擊力較低。總括而然，為了應付賽事我會進行全面的體能訓練，以便我能盡力做到最好。」

杜苑欣指賽馬運動體能要求極高，自己為應付賽事，一直努力不懈進行訓練。

放眼世界 提升實力

在賽馬中，一級賽代表最高級別的賽事，相當於其他運動的頂級聯賽或錦標賽。這些賽事通常獎金最高，競爭也最激烈，吸引世界各地最頂尖的馬匹和騎師參與，能贏得一級賽事被視為馬匹和騎師的最高榮譽之一。而有幸與偶像交流，黃寶妮最想請教的莫過於在一級賽的賽事中，如何在陣上處變不驚及抵抗沉重的壓力並獲得佳績，杜苑欣就表示自己會利用過往經驗，在賽前做好充分準備，包括研究對手和場地狀況，並在比賽過程中保持專注，不受外界干擾。她強調，經驗的積累能讓她在關鍵時刻做出正確的判斷，並將壓力轉化為動力。同時她更補充，對她而言成為一位好騎師的秘訣是到世界不同的地方累積經驗：「我認為『旅行』可以使我獲得更多不同經驗，它教會了我作為騎師如何適應不同環境的賽道。而且我一直謹記作為一名騎師，沒有什麼是輕而易舉的，所以我一直持續在策騎和訓練上追求進步。我希望繼續到世界各地參戰，累積更多在海外作賽的經驗，藉此提升自己的實力。」

杜苑欣於2020年首次來港參賽，即策騎「人和家興」取得頭馬，成為首位勝出浪琴國際騎師錦標賽其中一關賽事的女騎師，並在該屆賽事奪得平頭季軍。翌年她再度亮相此項盛會，並憑「怪獸奇兵」勝出其中一關賽事，結果更上層樓勇奪平頭亞軍，今年更決心以奪標作為目標！

問及杜苑欣，對今年重臨香江參與浪琴國際騎師錦標賽有何目標，她就指自己會力爭首摘此賽冠軍的機會，而當中排檔將成為一個關鍵：「要在國際騎師錦標賽爭勝，獲編配的坐騎固然很重要，但排檔也十分重要，因為跑馬地的賽道較為狹窄，如果抽得外檔起步會頗為不利。跑馬地賽事的競爭甚為激烈，但慶幸我曾在那裏出賽及取得頭馬，所以我對該賽道頗為熟悉。這些經驗對我爭標大有幫助。」

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*騎師名單及賽事資訊截至28/11/2024, 可能有所更改。

（資料及相片由客戶提供）