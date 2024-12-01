F1卡塔爾站｜佩雷斯綠燈不起步惹熱議　韋斯達賓奪頭位後慘被罰

F1（一級方程式）來到2024年最後兩站賽事，今周在卡塔爾站舉行今季最後一場衝刺賽，賽事中，因更換部件需由維修站出發的紅牛車手佩雷斯（Sergio Perez）出現有趣畫面，令人無語。



佩雷斯周五時已在衝刺排位賽Q1出局，僅排第16，車隊遂決定為他的戰車更換部件，他需在維修站出發，威廉士的高拿賓圖也要由維修站出發，但他在衝刺排位本來就排第20，所以排在佩雷斯之後出發。起步前，兩人在維修站通道出口等待其他戰車起步、出口燈號轉為綠燈後，便可以出發。

然而轉為綠燈後，佩雷斯卻未有立刻出發，更等待了兩秒才起步，結果他身後的高拿賓圖立刻抽頭超越他、揚長而去，佩雷斯由尾二變包尾，令人摸不着頭腦，他最終也以最後的第20名完成比賽。

佩雷斯遲疑的一刻：

佩雷斯賽後接受荷蘭電視台Viaplay訪問時，如此解釋：「今天的主要目標是盡量留在後方，去獲得更多乾淨氣流，我們不趕時間出發。」記者再問他：「所以你是故意讓高拿賓圖爬頭的？」佩雷斯回答：「是的」。

佩雷斯雖有解釋自己為何沒有立刻起步，但領隊漢拿也坦言不知道原因。（Getty Images）

不過紅牛車隊領隊漢拿賽後接受天空體育訪問時，顯然對佩雷斯的舉動相當不解，被問道是否知道為何佩雷斯在轉綠燈後沒有立刻出發時，漢拿說：「老實說，我不知道，我要先跟他談談。看起來他判斷錯誤了，一般來說轉綠燈後，就要立刻出發吧。」

韋斯達賓（右）雖在正賽排位賽獲首名，卻被罰退一格，要將頭位讓予佐治羅素（左）。（Getty Images）

佩雷斯今季表現，以強差人意去形容也不足夠道出有多令人失望，他雖然在首5站4度登上頒獎台，但隨着紅牛戰車RB20的性能不再超班、遭麥拿侖和法拉利追上，佩雷斯的成績也大幅下滑，目前在車手榜只能排在第8名，積分只得152分，比韋斯達賓的404分相差超過250分，紅牛也因此在車隊榜暫時只排在第3；對比之下，其隊友韋斯達賓則成功守住季初獲得的優勢、在上一站拉斯維加斯站鎖定車手世界冠軍四連霸。

韋斯達賓雖然已獲得世界冠軍，但他未有完全放鬆，在卡塔爾站排位賽仍以第一名完成，不過在賽後，他被賽會指曾在排位賽時「無必要地慢行」，被罰一格，要以第二位起步，平治的佐治羅素則取代他成為頭位。

麥拿侖力爭26年來首個車隊冠軍。（Getty Images）

今站衝刺賽，麥拿侖成功包辦冠、亞軍，比賽中一直領先的諾里斯，更在衝線前讓位予隊友皮亞斯特利，他賽後表示自己不顧車隊反對也要讓位，是希望回報對方早前在巴西聖保羅站幫助自己爭取車手世界冠軍，雖然未能達到目標，但仍想還這個人情。

麥拿侖在衝刺賽後進一步拉開在榜首的差距至30分，若在周日晚的正賽中，他們能取得比法拉利多15分，就能提早奪得近26年來首個車隊冠軍，否則就要到煞科戰的阿布札比站再戰。