羽毛球年終賽｜賽程賽果、直播、參賽球手　鄧俊文謝影雪首戰獲勝

世界羽聯（BWF）巡迴賽總決賽（年終賽）周三（11日）開始在杭州舉行，香港混雙代表鄧俊文／謝影雪，和各國好手包括韓國的女單奧運金牌安洗瑩、日本女雙奧運銅牌志田千陽／松山奈未等等，都會參賽。本文為大家更新賽程、直播資訊、參賽球手名單和種子排名。



羽毛球年終賽｜日期地點

年終賽每年由世界羽聯在年底舉行，今屆賽事在2024年12月11至15日在杭州奧體中心體育館上演，當中，11至13日為小組賽，14日及15日是準決賽和決賽。今屆總獎金為250萬美元，單打冠軍可得20萬美元，雙打項目冠軍獲21萬美元。

賽事只邀請世界羽聯世界巡迴賽排名前8位的球手（單打項目）或組合（雙打項目），但當屆世界錦標賽冠軍或奧運金牌都可獲得資格，每個國家或地區（協會）可獲最多兩個席位。

羽毛球年終賽｜直播

NowTV直播

12月11至13日下午5時開始：670台（1號場）、671台（2號場）

12月14日下午5時開始：670台

12月15日下午2時開始：670台

羽毛球年終賽｜賽程

12月11日賽程及賽果

12月12日賽程及賽果

羽毛球年終賽｜參賽球手（按種子排名列出）

男單：安東臣（丹麥）、石宇奇（中國）、周天成（中華台北）、奈良岡功大（日本）、 昆拉武特·威提訕（泰國）、李梓嘉（馬來西亞）、基斯迪（印尼）、李詩灃（中國）

女單：王祉怡（中國）、韓悅（中國）、東宗（印尼）、安洗瑩（韓國）、大堀彩（日本）、安班隆攀（泰國）、革通（泰國）、山口茜（日本）

男雙：艾斯特普／拉絲慕臣（丹麥）、何濟霆／任翔宇（中國）、艾費恩／艾迪安圖（印尼）、吳世飛／伊素丁（馬來西亞）、李哲輝／楊博軒（中華台北）、古達馬／伊斯法哈尼（印尼）、謝定峰／蘇偉譯（馬來西亞）、李洋／王齊麟（中華台北）

女雙：劉聖書／譚寧（中國）、岩永鈴／中西貴映（日本）、白荷娜／李紹希（韓國）、陳康樂／穆拉莉達蘭（馬來西亞）、松山奈未／志田千陽（日本）、古素瑪／柏拉迪維（印尼）、祖莉／戈比贊特（印度）、陳清晨／賈一凡（中國）

混雙：蔣振邦／魏雅欣（中國）、吳塤閥／賴潔敏（馬來西亞）、陳堂傑／杜頤溈（馬來西亞）、鄧俊文／謝影雪（香港）、費迪南也／維迪查查（印尼）、楊博軒／胡綾芳（中華台北）、綠川大輝／齋藤夏（日本）、鄭思維／黃雅瓊（中國）