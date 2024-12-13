羽毛球年終賽｜鄧謝配不敵中國組合出局　謝影雪將暫別賽場

世界羽聯巡迴賽總決賽（羽毛球年終賽）周五（13日）舉行最後一天分組賽，決出進入淘汰賽的球手和組合，當中香港混雙組合鄧俊文／謝影雪遭淘汰，「鄧謝配」將暫時拆夥。

另外，日本「最美女雙」松山奈未／志田千陽順利出線，巴黎奧運女單金牌安洗瑩也進入4強，「空靈女神」大堀彩亦3戰全勝晉級，希望為生涯寫下美滿結局。



鄧俊文和謝影雪在年終賽抽入地獄A組，與世界排名第2的蔣振邦／魏雅欣，及世界排名第3的應屆奧運金牌鄭思維／黃雅瓊同組；相對之下，B組的兩對大馬組合吳塤閥／賴潔敏和陳堂傑／杜頤溈分別排名第10及第8，實力相對較弱。

鄧俊文和謝影雪在年終賽抽入「地獄之組」。（新華社）

「鄧謝配」日前先擊敗中華台北的楊博軒／胡綾芳，對「雅思組合」力戰之下1:2落敗，周五鬥新晉的蔣振邦／魏雅欣，第一局曾領先到7:2，惟遭對手打出一段8:1反超，雙方互有領先下，港隊16:21先輸一局。第二局鄧謝配早段落後，但連搶7分反先，雖然一度遭對手追成15:15，但最後仍以21:19贏回一局，扳平局數。到決勝局，港隊曾在落後6:14下追到15:17，惜在未能乘勢追擊，15:21落敗。

中國混雙組合蔣振邦（右）／魏雅欣（左）。（新華社）

由於鄧俊文／謝影雪在A組得1勝2負，排在小組第3名，未能進入4強。這也意味合作8年的「鄧謝配」完成短期內最後一戰，將暫時拆夥，謝影雪近年常受傷患困擾，她在奧運後透露患上類風濕關節炎，曾大大影響日常生活，今仗過後會暫時休息，鄧俊文明年1月第一站的馬來西亞公開賽將夥拍吳芷柔。

「鄧謝配」合作8年來，曾為香港羽壇來不少佳績，包括2018年雅加達亞運會的銀牌、2018及2021年世界錦標賽銅牌，在近兩屆奧運的表現，特別是2021年在東京奧運打強銅牌戰，都令港人留下深刻印象，極受市民歡迎。

馳騁賽場8年的「鄧謝配」一同歷盡高低，在謝影雪暫時休息下，組合將暫時拆夥。（新華社）

在混雙A組，3戰全敗的楊博軒／胡綾芳則3戰全敗排在榜尾；鄭思維／黃雅瓊和蔣振邦／魏雅欣晉級，這兩對中國組合會與B組首兩名，即兩對大馬組合吳塤閥／賴潔敏和陳堂傑／杜頤溈一同打入4強，周五稍後會再抽出4強對賽。

鄭思維（右）退役在即，意味年終賽成為「雅思組合」的最後一戰。（新華社）

女單方面，早前宣布會在年底退役的日本球手大堀彩，在A組3戰全勝，連破世界排名第2的中國球手王祉怡、印尼的東宗和泰國的安班隆攀，強勢進入4強，她賽後接受日本媒體訪問時坦言，對於如此戰績難以置信：「比賽剛開始時，無法想像會有這樣的結果，我是抱着既然來到最後、就傾盡全力的心情去比賽，到最後也能好好集中、發揮出全部。來到4強，我的希望依然是做到最好。」

大堀彩即將退役，希望在年終賽以好表現為生涯劃上句號。（Getty Images）

女單B組競爭激烈，最後在韓國球手安洗瑩、中國的韓悅和日本球手山口茜都獲2勝1負下，需計到細分，當中巴黎奧運女單金牌安洗瑩曾1:2不敵山口茜，但對泰國的革通以2:0獲勝，終以總局數5:2排在小組首名；韓悅則0:2不敵安洗瑩，總局數4:2晉級；而山口茜除了敗給韓悅，對安洗瑩和革通都贏2:1，總局數4:4，變成出局的一個。

志田千陽（左）和松山奈未（右）打入女雙4強。（新華社）

在巴黎奧運聲名大噪的日本「最美女雙」松山奈未／志田千陽，在女雙A組雖然不敵奧運銀牌組合劉聖書／譚寧，仍先擊敗大馬組合陳康樂／穆拉莉達蘭，周五再直落兩局挫印度的祖莉／戈比贊特，以2勝1負的戰績次名入4強，連續兩年都晉身準決賽。