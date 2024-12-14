啟德體育園足球賽門票安排惹亂捱轟　再變開賽前半小前派手帶入場

啟德體育園青年運動場首度有比賽開放予公眾，但賽前突然公布更改免費派飛方式，改以網上實名登記，令不少球迷撲空，炮轟當局安排不當。

香港足球總會稍後回應事件，表示得悉觀眾反應熱烈，足總和啟德體育園已就現場情況即時處理，海外球迷亦有專用櫃位安排門票。



以下為足總就今日東亞足球錦標賽外圍賽澳門對關島一戰門票安排混亂的回應：

大家好

有關今日入場安排事宜

．我們預計球賽約有1000名市民入場，由於需妥善處理人流，經與有關持分者商議後決定於賽前在網上預先登記，市民到場換領門票。

．上網登記門票在昨天下午六時開始後約一個小時額滿。我們立即在社交平台及本會的網頁作出宣佈。

．今日的足球比賽預計有1000名入座人士，其中400張門票經由網上登記領取，其餘門票則分派與地區組織、學校、參賽隊伍等。未能登記門票的市民歡迎觀看球賽直播。

．得悉觀眾反應熱烈，本會（足總）和啟德體育園有限公司在現場已即時按實際情況處理。海外到場球迷有專用櫃位安排門票。

．本會明白安排有待改善，但本賽事需平衡各方面之要求，在此就不便之處向各位球迷致歉。希望球迷繼續支持剩餘二場東亞足球錦標賽之賽事。



足總臨時於現場派手帶讓球迷進場觀戰。（袁志浩攝）

有啟德體育園職員表示，園方今日發現有球迷不適應網上登記安排，考慮到即場入座情況下，認為可提供彈性酌情安排，因此與足總商討後決定向到場球迷派發手帶入場；又稱場地始終仍在測試階段，希望觀眾都感開開心心、感受歡樂氣氛。

該職員又稱，以網上登記方式派發門票，是希望達致有效人群管理。雖然場地可容納5000人，但當局預計連同足總內部門票，今日只會有500至1000名觀眾入場，對於如何決定只得400個公眾門票限額，該員工指示傳媒應向足總查詢。

據了解，直至開賽前半小時，澳門足總為澳門隊球迷預留的約40張門票，只有10多名球迷取票入場。

啟德演東亞足球錦標賽澳門對關島 派飛突改網上登記 球迷撲空炮轟

（袁志浩攝）

事件背景：

啟德體育園青年運動場首度有比賽開放予公眾，足總原先公布，今仗門票會於賽前兩小時於比賽場地公眾入口派發，但至昨日下午約4時半突然表示，因應政府及啟德體育園要求，於昨日下午6時起，開放400張門票限額予公眾網上實名登記免費換領，最終門票於登記開始後不足1小時便滿額。

近廿名球迷提早兩小時到達啟德體育園青年運動場門外等候，當中包括澳門球迷，部份人不清楚臨時改為網上登記，無奈撲空。當時足總只容許有登記的球迷換飛，部份撲空的球迷包圍足總職員理論，認為相關變動與安排並不方便市民，也不合理，球迷林先生稱：「之前說今日有飛派，今日看報紙才知道要網上登記。」

情緒一度激動的黎先生炮轟，自己不可能經常上網留意足總消息，又質疑啟德副場可容納5000名球迷，為何最終只開放400個名額，「掃地、工作人員還比觀眾多，就算登記的人不來、有飛剩，也答不到能否給我們入場，你們以為自己打緊世界盃？」

（袁志浩攝）

（袁志浩攝）