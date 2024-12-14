啟德演東亞足球錦標賽澳門對關島 派飛突改網上登記 球迷撲空炮轟

東亞足球錦標賽外圍賽的澳門對關島一仗，安排在啟德體育園青年運動場上演，更是首度有比賽開放予公眾，但賽前突然公布更改免費派飛方式，改以網上實名登記，令不少球迷撲空，炮轟當局安排不當。



澳門對關島的東亞外賽事，今午（14日）在啟德體育園青年運動場舉行，亦是首度有比賽開放予公眾，足總原先公布，今仗門票會於賽前兩小時於比賽場地公眾入口派發，但至昨日下午約4時半突然表示，因應政府及啟德體育園要求，於昨日下午6時起，開放400張門票限額予公眾網上實名登記免費換領，最終門票於登記開始後不足1小時便滿額。

球迷先登記資料才可換取門票入場。（袁志浩攝）

記者於開賽前兩小時到比賽場地視察，發現約有近廿名球迷等候，包括香港甚至澳門球迷，部份人不清楚網上登記的最新安排，特意提早到場。其後足總只容許有登記的球迷換飛，部份撲空的球迷包圍足總職員理論，認為相關變動與安排並不方便市民，也不合理，球迷林先生稱：「之前說今日有飛派，今日看報紙才知道要網上登記。」

有球迷到啟德後未能入場，包圍足總職員理論。（袁志浩攝）

情緒一度激動的黎先生炮轟，自己不可能經常上網留意足總消息，又質疑啟德副場可容納5000名球迷，為何最終只開放400個名額，「掃地、工作人員還比觀眾多，就算登記的人不來、有飛剩，也答不到能否給我們入場，你們以為自己打緊世界盃？」

澳門足總在社交平台發文，指在協商後，「將有數拾（十）張門票給予澳門隊球迷」，只要澳門球迷手持澳門居民身份證及登記資料，即可取票，先到先得。