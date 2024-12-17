東亞足球錦標賽｜外圍賽決賽香港對關島 直播、購票方法、往績
撰文：高詩琦
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東亞足球錦標賽外圍賽周二（17日）舉行決賽，由香港隊在香港大球場主場對關島，勝方將會取得決賽周參賽資格，明年7月赴韓國，在決賽周與中國、日本及韓國爭奪最終錦標。
本文為大家帶來直播、比賽資訊、購票方法、兩隊名單、對賽往績等等。
東亞足球錦標賽｜賽事資訊
外圍賽決賽：香港對關島
日期：2024年12月17日
時間：晚上8時
地點：香港大球場
東亞足球錦標賽｜購票方法
票價：正價票200元、特惠票60元
門票已可在售票網站購買：購票連結 售票時間：直至賽事下半場鳴笛前
東亞足球錦標賽｜直播資訊
電視：港台電視32現場直播（不設網上轉播）
網上直播：東亞足協官網
東亞足球錦標賽｜兩隊晉級之路
關島（A組首名）：2:1勝澳門
香港（B組首名）：3:0勝蒙古、2:1勝中華台北
東亞足球錦標賽｜兩隊對賽往績（港隊7勝1和）
2016年11月6日 東亞錦標賽外圍賽 香港3:2關島
2015年3月28日 國際友誼賽 香港1:0關島
2014年11月19日 東亞錦標賽外圍賽 香港0:0關島
2012年12月1日 東亞錦標賽外圍賽 香港2:1關島
2009年8月27日 東亞錦標賽外圍賽 香港12:0關島
2007年6月21日 東亞錦標賽外圍賽 香港15:1關島
2005年3月7日 東亞錦標賽外圍賽 香港15:0關島
2003年3月2日 東亞錦標賽外圍賽 香港11:0關島