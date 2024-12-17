東亞足球錦標賽｜外圍賽決賽香港對關島　直播、購票方法、往績

東亞足球錦標賽外圍賽周二（17日）舉行決賽，由香港隊在香港大球場主場對關島，勝方將會取得決賽周參賽資格，明年7月赴韓國，在決賽周與中國、日本及韓國爭奪最終錦標。

本文為大家帶來直播、比賽資訊、購票方法、兩隊名單、對賽往績等等。



東亞足球錦標賽：港足以2：1擊敗中華台北，打入外圍賽決賽。（夏家朗攝）

東亞足球錦標賽｜賽事資訊

外圍賽決賽：香港對關島

日期：2024年12月17日

時間：晚上8時

地點：香港大球場

東亞足球錦標賽｜購票方法

票價：正價票200元、特惠票60元

門票已可在售票網站購買：購票連結 售票時間：直至賽事下半場鳴笛前

東亞足球錦標賽：港足對中華台北一戰門票售清，逾5000球迷入場，決賽安排在香港大球場舉行。（夏家朗攝）

東亞足球錦標賽｜直播資訊

電視：港台電視32現場直播（不設網上轉播）

網上直播：東亞足協官網

東亞足球錦標賽｜兩隊晉級之路

關島（A組首名）：2:1勝澳門

香港（B組首名）：3:0勝蒙古、2:1勝中華台北

東亞足球錦標賽｜兩隊對賽往績（港隊7勝1和）

2016年11月6日 東亞錦標賽外圍賽 香港3:2關島

2015年3月28日 國際友誼賽 香港1:0關島

2014年11月19日 東亞錦標賽外圍賽 香港0:0關島

2012年12月1日 東亞錦標賽外圍賽 香港2:1關島

2009年8月27日 東亞錦標賽外圍賽 香港12:0關島

2007年6月21日 東亞錦標賽外圍賽 香港15:1關島

2005年3月7日 東亞錦標賽外圍賽 香港15:0關島

2003年3月2日 東亞錦標賽外圍賽 香港11:0關島

東亞足球錦標賽｜球員名單