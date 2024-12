東亞足球錦標賽｜香港5:0大勝關島晉決賽周　明年7月赴韓國再戰

東亞足球錦標賽外圍賽決賽周二(17日)晚在香港大球場上演,由香港隊對關島,爭奪明年7月到韓國出戰決賽周的資格。最終港隊以5:0大勝,順利打入決賽周。

東亞足協亦宣布,決賽周會在2025年7月7至16日在韓國舉行,但未公布比賽城市。



港隊周六晚苦戰之下2:1擊敗中華台北取得決賽資格,相隔兩天就再戰決賽,主帥韋斯活稍作變陣,以杜度、尼高拉斯和陳肇鈞出任正選,取代顏卓彬、史提芬彭利拿和上仗因傷換出的祖連奴。雖然香港是在主場比賽,但賽會制之下,B組出線的港隊今仗為客隊,穿上白色的作客球衣作賽。

東亞足球錦標賽:香港隊今場穿上白色作客球衣。(袁志浩攝)

今場賽事繼續採網上售票,大部份球迷都一早在網上買到門票,最終有8236人入場。但也有少數球迷賽前才到現場購票。然而,網上售票系統的中文版在比賽前約一小時開始就出現故障,未能揀位,但轉到英文版就可以順利買到;另外,有讀者表示,現場售票處疑系統故障,數百球迷輪候之下未能買到門票,售票時間本來到下半場鳴笛開賽才結束,但售票處卻早早拉閘,引起在場球迷鼓躁。

港隊開波未足1分鐘已在右路禁區外約1米處搏得罰球,費蘭度操刀斬入禁區,陳肇鈞在小禁區近前柱無人看管下輕鬆頂入,香港領先1:0。

東亞足球錦標賽:陳肇鈞為香港頂入第一球。(袁志浩攝)

相對中華台北,關島能向港隊施加的壓力明顯小得多,一眾港將上腳、猜傳的機會更多,即使關島偶爾拿到控球,球很快又會回到港隊腳下。12分鐘港隊再入一球,艾華頓在右路接應陳肇鈞傳送,持球擺過對手落底線出地波,尼高拉斯在遠柱輕鬆督入成2:0。

東亞足球錦標賽:尼高拉斯取得入球。(袁志浩攝)

港隊其後仍有幾個入球機會,但包括安永佳、黃威的射門在內,都未能命中目標。關島在30分鐘後拿回較多控球,37分憑一次罰球獲得第一次射門,但遠遠高出,港隊半場領先2:0。

下半場,港隊以東方小將吳宇曦入替徐宏傑,48分鐘左路禁區外罰球,黃威開出予禁區頂的費蘭度第一時間起腳,皮球僅僅在楣角上掠過。

港隊其後不斷在兩翼向關島施壓,立刻取得效果,50分鐘,後備入替的吳宇曦左路施腳法未能成功出波,他即截回皮球落底傳地波予近柱的艾華頓,這名理文前鋒起腳射遠柱入網成3:0。僅3分鐘後輪到艾華頓右路發難,推落底線後回給12碼點附近的陳肇鈞,他控定後射入,令港隊遙遙領先到4:0。

東亞足球錦標賽:艾華頓為香港取得入球。(袁志浩攝)

78分鐘,港隊左路獲得角球,造就杜度接應直接頂入,成為這名中堅首個國際賽入球。港隊領先到5:0之下大局已定,港隊球迷都興奮地唱着「We are going to Korea」,顯示對自2019年在釜山舉行的東亞錦標賽決賽周後,再次參加同一賽事、到現場支持港隊惡鬥中國隊、日本隊和韓國隊的期待。

最終港隊5:0擊敗關島,取得決賽周席位,2025年7月7至16日會到韓國參加決賽周,與「東亞三強」韓國、日本、中國競逐。今次將是港隊連續三屆參加決賽周,也是第五度參賽。