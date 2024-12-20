F1｜紅牛以新秀羅臣出任韋斯達賓隊友　是獨具慧眼還是重蹈覆轍？

F1（一級方程式）2025年車手名單終於落實，紅牛車隊與佩雷斯分手後，換上新秀羅臣（Liam Lawson）；他在RB的席位，由赫查（Isack Hadjar）獲得。來自紐西蘭的羅臣雖然在紅牛青訓已久，但至今尚未完整地出戰過一個F1賽季，近兩季都只以「救火」姿態駕駛紅牛二隊RB總共11場。

紅牛選擇了羅臣、而不是已出戰4季F1的角田裕毅去做韋斯達賓的新隊友，無疑令人想起2019至2020兩年間，兩名昔日紅牛新秀先後敗陣在這個位置上。以為紅牛長期留用佩雷斯是汲取了以前的教訓，為何今次又再有這決定、押注在新人身上？



現年22歲的羅臣生於紐西蘭，他在2019年開始獲紅牛支持成為旗下青訓車手，曾參加兩年F3及兩年F2賽事，他不像陸克萊、皮亞斯特利等超級新秀般連年在F3及F2奪冠，他在F3最好成績是第5、在F2第二季拿到季軍，相比近年許多F1新秀，他的表現不算起眼。

羅臣完成2022年F2、在2023年拿不到F1席位後，就出戰日本超級方程式，一舉獲得亞軍，這成績似乎比較獲得紅牛方面認可，畢竟曾長年效力「細牛」、現為Alpine車手的加斯利（Pierre Gasly），當初也是通過超級方程式的考驗才獲得F1席位。

羅臣（左）在2025年會成為韋斯達賓（右）的隊友。（Getty Images）

不過據紅牛領隊漢拿所言，最後車隊之所以選擇羅臣而不是經驗更紮實的角田裕毅，其中一個原因，是羅臣上季臨時頂替受傷的列卡度5站、或是今季最後6站才正式取代列卡度，都展現出應付壓力的能力，甚至敢與老手如佩雷斯、艾朗素等在賽道上硬碰，認為他具備應付紅牛車隊壓力的條件。F1官方媒體則指出，紅牛方面認為雖然角田有經驗，但覺得羅臣的潛質和發展空間更勝角田。

然而這樣的選擇，也引來許多質疑，既有為角田抱不平的聲音，更多的聲音是認為紅牛會重蹈覆徹——2019至2020年間，紅牛車隊曾先後起用、並快速徹換兩名新人，最後失敗告終。

加斯利當年完整出戰F1一季後「升班」，成為列卡度後第一個韋斯達賓隊友。（Getty Images）

2019年，當時得令的列卡度離開了紅牛車隊，紅牛立刻提拔剛成為全職F1車手1年、本身效力紅牛二隊的加斯利。這名法國車手曾是GP2（現F2）冠軍，首戰F1表現不俗，以新星姿態「升班」，然而事與願違，當年外界尚未意識到韋少有多強，在紅牛的莫大期望之下，加斯利駕馭不到當年出名難以操控的RB15，不僅與韋斯達賓的表現差距甚大，也常失控炒車，僅12站就被下放回到二隊。當時漢拿曾說，加斯利像被壓垮了。

即便如此，紅牛繼續相信自己旗下的新秀，在二隊提拔了出戰F1才半季的艾邦。艾邦在2019年下半季臨危受命，表現似乎較加斯利好，甚至幾乎登上頒獎台；而加斯利回到二隊，表現也立刻回穩，甚至在季尾的聖保羅站獲得亞軍——沒有了紅牛車隊的龐大壓力，他判若兩人。

2019年夏天，加斯利被下放回紅牛二隊後，紅牛找來了只出戰F1半季的艾邦走馬上任。（Getty Images）

2020年，艾邦繼續駕駛紅牛，但表現卻不佳，他開始被推上風口浪尖，遭受如加斯利身處紅牛時的批評和壓力；同年，加斯利駕駛易名艾法托利的「細牛」奪得意大利站冠軍。紅牛沒有因而立刻換掉艾邦，而是不斷地公開支持他，最後艾邦表現沒有起色、季尾還是失去了席位，但至少他獲得了一年半的時間，當時許多評論都覺得，也許紅牛開始識到，新秀是需要時間去成長的？

紅牛放棄了艾邦，找來2020年在Racing Point表現出色的佩雷斯，佩雷斯在接下火棒前，在F1已有10年經驗，獲公認為最強中游車手之一，他在2021年加盟後就立刻協助韋斯達賓奪得車手總冠軍，2022年表現尚可，在2023年季初首4站兩度奪得分站冠軍後，他更曾豪言要爭奪總冠軍，未料之後遭韋少擊潰，半季開始表現就斷崖式下滑；到2024年，紅牛季中與他續約、季尾卻終於與他解約。

佩雷斯擁有十多年F1經驗，最後仍在「紅牛二號車手」的位置上被擊潰。（Getty Images）

在二號車手的位置，紅牛再度換回自家青訓，外界曾期望紅牛會提拔角田裕毅，一來角田2024年表現不俗，先後擊敗了迪維斯、列卡度，與羅臣合作的短短時間，角田的成績也更好；二來，角田已在F1足足4年，他首季也曾嚐到慘敗給當時隊友加斯利的滋味，但之後有顯著成長，不再在無線電亂發脾氣、表現更平穩，似乎的確值得一個機會登上更大舞台。

角田裕毅是本田旗下車手，而本田作為動力系統供應商，也曾向紅牛表明希望能考慮讓角田「坐正」，不過本田畢竟在車手事務上沒有話語權，本田和紅牛的合作到明年底也會結束，他們的意見，也未能改變紅牛的決定。角田裕毅也曾說：「我已經不知道自己要再做什麼，才能獲得這位置。」

從經驗和表現上，角田裕毅看似是「升班」的理想人選，但最終紅牛仍沒有選擇他。（Getty Images）

F1車手第一個要擊敗的對手就是自己的隊友，做韋斯達賓的隊友最難之處，是這名四屆世界冠軍實在太強悍，過去5年，無論是新秀或老手，三個車手也在這個位置崩潰，而這三人在成為韋少的車手前和後，都證明過自己絕非泛泛之輩。羅臣在低組別方程式成績不算出眾、在F1也僅有過11場經驗，是否有能力做好「韋少隊友」的角色？到底最後會是紅牛獨具慧眼、還是重蹈覆轍，只能靠時間證明了。