足總盃｜利物浦16歲神童意外正選破球會紀錄　史諾點出三大優勢

英格蘭足總盃第三圈，上演多場英超勁旅對低組別球隊的賽事，當中，曼城和利物浦都有新星交出好表現。「藍月亮」8:0大勝英乙的沙福特城，當中22歲的占士麥阿迪（James McAtee）大演帽子戲法；而紅軍對英乙阿克寧頓一戰中，也有去年從車路士收購的神童安古慕哈（Rio Ngumoha），創下為利物浦在正式賽事中，最年輕正選上陣的紀錄。



沙福特城由Project 92 Limited持有——即是由曼聯「92班」、又名「七小福」的前球員出任班主，包括現任足球總監的傑斯（圖左）、還有加利尼維利、畢特、史高斯等。（Getty Images）

曼城在對沙福特城一戰收起艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼、般拿度施華等正選，起用不少年輕球員，包括尼高奧威利（Nico O'Reilly），19歲中堅森遜普西（Jahmai Simpson-Pusey）續任正選，20歲的梅巴馬（Divin Mubama）踢正中鋒，還有出任中場的英格蘭小國腳占士麥阿迪。

占士麥阿迪獲哥迪奧拿委任為今仗正選中場。（Getty Images）

面對實力較弱的對手，曼城未有遇上太大考驗，梅巴馬和奧威利上半場分別取得入球，換邊後僅一分鐘又獲得12碼，連整個2024年都無法為曼城入球的基亞利殊，都憑着這球極刑破逾一年的入球荒。

不過，最矚目的，還是62分鐘開始，麥阿迪在不足20分鐘之內攻入3球，最後為曼城鎖定8:0勝局。麥阿迪今季只在英超後備上陣過4場、也以後備身份踢過3場歐聯，但曼城早前在低潮時，麥阿迪也一直未獲太多上陣機會，今場的表現，又能否搏得哥迪奧拿注意呢？

麥阿士連中三元，隊友都與他慶祝。（Getty Images）

哥帥賽後也點名談到麥阿迪，他先是讚賞，說：「我為他開心，他是個很特別的球員，上演帽子戲法不是易事，雖然他早段不太起眼，但之後展現了在門前的絕佳觸覺，他改變了節奏去取得入球。」不過，他續指，認為麥阿迪仍有進步空間：「他還能踢得更好，雖然入了三球，但他上半場未能踢出最佳水平。」

紅軍16歲神童正選破紀錄 獲史諾大讚

利物浦4:0大勝阿克寧頓，也有安古慕哈，以16歲4個月14日的年紀，刷新紅軍史上在正式賽事正選上陣的球員中，年紀最輕的紀錄。擁有尼日利亞血統的他踢過英格蘭各級梯隊，去年獲紅軍由車路士青年軍收購後，主要在U18英超、歐洲足協青年聯賽等青年賽事上陣。

安古慕哈打破利物浦最年輕在正式賽事上陣的紀錄。（Getty Images）

有趣的是，安古慕哈本身是因為費特歷高基艾沙賽前感不適，才出任正選左翼，但他把握住得來不易的機會，在左路與一隊左閘森美卡斯合作，表現得充滿信心，他最終踢了72分鐘，史諾在賽後大讚其表現：「他跟隨一隊操練已有半季了，每次他參與訓練，都能看到他的水平很高，他能贏出一對一、速度高、轉向也很快。而且，每當一個球員在處子戰中，能做到在訓練時展現的水平時，我總會很滿意，因為球迷也能看到（他的水平）。」

史諾認為，球迷應該會滿意安古慕哈的首戰，「上半場已能從場內氣氛感受到，當我換走他的時候，從球迷的反應，也能感覺到他們很滿意。對安古慕哈來說，這是特別的一天，踢完處子戰後，他晚上應該能安心睡一覺吧。」