英超｜紐尼斯為利物浦絕殺紐卡素　屢遭批水貨一數據卻冠絕英超

英超榜首的利物浦周六晚（18日）作客賓福特，由後備上陣的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）在補時階段連建兩功，2：0獲勝；加上緊接出戰的阿仙奴對阿士東維拉失分，令紅軍得以拉開差距。

紐尼斯的表現一直飽受批評，紅軍主帥史諾賽前已表明對他有信心，而這位烏拉圭前鋒的入球，也令他的一項數據成為英超史上第一。



達雲紐尼斯今季在英超踢正選的機會不算多。（路透社）

紐尼斯在今仗之前，7場有份上陣的英超賽事都無波入，上一次在聯賽入球已是2024年11月9日對阿士東維拉；而在各項賽事的上一次入球，則是去年12月18日在聯賽盃對修咸頓。由於當初以天價的8500萬英鎊加盟利物浦，紐尼斯一直被批為「水貨」，甚至有傳利物浦若獲滿意報價，願意將他放售。

利物浦主帥史諾賽前已表明對紐尼斯有信心。（路透社）

今仗作客賓福特前，利物浦主帥史諾自然被問起紐尼斯的處境，他強調雖然外界認為紐尼斯似乎失去了信心，「但我的想法絕非這樣。早前我們（在足總盃）對艾克寧頓和對富咸的入球，他都有份參與；（聯賽盃）對修咸頓他也取得入球。前鋒的人生就是這樣，有時入到波、有時入不到，而且他也不是每場都正選。」

史諾當時已預言：「達雲會取得入球的，他已經入過波了。你們（指傳媒）覺得他在困境中，但我不這樣想。」

利物浦對賓福特射門次數達37次之多。（路透社）

紅軍對賓福特雖然獲得大量射門機會，達到37次之多，但當中僅8次中目標、1次中楣，一直無法破門。紐尼斯在65分鐘落場、再加上80分鐘換入的哈維艾利諾，最終成為這場賽事的關鍵，紐尼斯在補時1分鐘接應阿歷山大阿諾特傳中，終於將皮球送入網窩；2分鐘後由艾利諾造出攻勢，讓紐尼斯再次破門，紅軍終於以2：0獲勝。

紐尼斯最終成為贏波英雄。（Getty Images）

紐尼斯入球後興奮脫下球衣、展示背面的名字及號碼，他的入球不僅為紅軍獲得爭標的重要3分，事實上，這次也是他在利物浦第3次在補時階段攻入致勝球，第一次是上季作客紐卡素，在補時階段攻入2：1的入球；第二次也是來自上季作客諾定咸森林，在補時階段一箭定江山，而且這兩個入球跟今次一樣，都是後備上陣取得。

連同今次，3次在補時階段成為救世主，令紐尼斯成為英超史上，在補時階段攻入最多致勝球的球員。

紐尼斯成為利物浦的「救世主」。（Getty Images）

紐尼斯賽後平靜地受訪，他坦承自己本來正經歷低潮，「但我從來不放棄，我一直努力練習，需要加操的時候就加操。我在場上盡力去幫助球隊，包括防守，我覺得自己做得還不錯，但我入不到波，也明白外界的想法——前鋒就是要入球。」

他認為，這一場的兩個入球能幫助他增添信心，「我會繼續努力的。」