跑步愛好者注意！2025金沙中國澳門國際十公里長跑賽

澳門跑步界年度盛事再度歸來！「2025金沙中國澳門國際十公里長跑賽」將於3月16日隆重舉行，並於2月8日及9日正式接受報名。本次賽事延續傳統，設有兩大跑步項目：「十公里長跑賽」和路程約5公里的「歡樂跑」。熱愛跑步的朋友，無論你是想挑戰自我，還是享受跑步樂趣，不妨約齊家人朋友一試身手，參與賽事。更有廣受好評的「金沙10K繽fun活力造型大獎」，想知更多詳情就要留意下文內容！



測試實力 挑戰自我

作為澳門跑步界的知名比賽，「金沙中國澳門國際十公里長跑賽」自2021年舉辦以來，吸引了眾多長跑好手參與。本屆賽事繼續由澳門特區政府體育局、金沙中國有限公司和澳門田徑總會聯合主辦，設有兩個項目，十公里賽限額7,000人，適合追求速度與耐力、渴望挑戰的跑者；歡樂跑限額3,000人，路程約5公里，適合輕鬆享受跑步樂趣的參加者。

專業跑者的絕佳賽道

十公里賽將於早上7:00從西灣湖廣場起跑，沿途設計極具挑戰性且風景優美。跑者將途經旅遊塔、西灣大橋及今年新加入的金光大道路段，最終抵達氹仔奧林匹克體育中心運動場。這條賽道不僅測試速度和耐力，還能讓你飽覽澳門的地標風景，金光大道的繁華、威尼斯水城的詩意、巴黎人埃菲爾鐵塔的浪漫，以及倫敦的大笨鐘風情——彷彿置身歐洲，享受絕無僅有的比賽體驗！

立即報名 參加年度體育盛事

賽事即將於2月8及9日接受報名，名額有限，欲報從速！瀏覽官方網站 www.macao10k.com 或下載「澳門十公里」手機應用程式了解更多詳情。你還可以關注「澳門體育盛事」Facebook專頁、「澳門體育」微信公眾號及「澳門特區體育局」微信訂閱號，獲取最新資訊。

(資料及相片由客戶提供)