專訪｜香港女生談F1工作苦與樂：要懂得將工作和興趣分開

F1（一級方程式）是最高級別的賽車運動，場上競速畫面精彩刺激、背後科研引人入勝、車手光鮮亮麗、賽道上聲色犬馬，不少人將在F1工作視為夢想。

洪莎莉（Anisa）也一樣，在2021年疫情之時毅然到意大利修讀賽車碩士，再獲得在F1工作的機會，由紅牛的姊妹車隊艾法托利展開旅途（現名Racing Bulls，全名Visa Cash App RB），之後加盟法國車廠Alpine（前身為雷諾車隊）。

將興趣變成工作到底是好是壞？在F1工作3年半，Anisa不諱言職場苦處多、也有不如預期之處，如廣大「打工仔」一樣曾每天都不想上班；但種種經歷之後，對於F1的熱愛，卻是有增無減。



初認識Anisa時，她仍在艾法托利工作，住在意大利城市博洛尼亞。後來轉到規模更大、前身是雷諾車隊的廠隊Alpine，至今已在F1從事商業伙伴相關工作接近4年。訪問之時，賽季剛結束約兩星期，她正準備到日本渡假，這假期也的確是她很需要的——Alpine近兩年的動盪、2024年之初戰績的不濟，都令她的工作變得相當困難。

認識Anisa的故事：

Alpine的前身即雷諾車隊曾在2005和2006年連續兩屆包辦車隊和車手總冠軍，2021年易名為Alpine後，以重奪車隊冠軍為目標，他們在2022年獲得年度第4名，雖然未能與三強的紅牛、法拉利和平治比併，但至少穩佔中上游位置。

雷諾車隊在2005及06年奪得F1車隊及車手世界冠軍。（Getty Images）

在F1，車隊的年度排名極為重要，因為直接影響到季尾獲得獎金的多寡，據Motorsport.com報道，2024年的車隊獎金池估計約12.5億至13億美元，冠軍的麥拿侖預計獲1.4億美元分成，之後每跌一名少約900萬美元，直至包尾的沙巴車隊，估計會獲6000萬美元，這也意味排名每跌一位，對車隊來說都是沉重打擊。

2024年，Alpine季初已陷入極大困境，不僅繼續面對雷諾引擎馬力不足的問題、甚至被評為「場上最弱動力系統」，戰車A524在季前未能通過撞擊測試，車架也超重，要重造車架和底盤，需要很長時間。這架超重的A524首7站只曾成功得分過1次，大多時間在下游徘徊，當時車隊預計最終成績只得第8位，也意味比起2023年的第6名，所得的獎金至少會暴跌約1800萬美元，加上F1的成本上限非常嚴格，收入少了，就意味必須減少支出。

Alpine 2024年的戰車A524在季初超重，大大影響比賽表現。（Getty Images）

一時間，Alpine盡力削減成本，Anisa所屬的市場部一向都乘搭商務艙前往賽事工作，半季開始換成了經濟艙；部門人手也大減，有人見到情況不樂觀自行離職、公司也裁員，Anisa留下來，工作量暴增3倍，一季24個賽站，她由以往去十數個變成去了足足22站工作，每個比賽周末睡眠時間少、加上長途飛行舟車勞頓，對身體、精神負荷極大。

Alpine也頻頻成為新聞主角：管理層每半年就有更動，從2022年沙夫拿亞（Otmar Szafnauer）出任領隊、法明（Bruno Famin）為行政總監；2023年，行政總裁換人，由基夫（Philippe Krief）接替羅倫羅斯（Laurent Rossi），未幾領隊沙夫拿亞離任，老臣子Alan Permane和技術總監Pat Fry也離隊，法明出任暫代領隊。

2024年Alpine持續「地震」，僅第一個分站後，技術總監Matt Harman和空氣動力總管Dirk de Beer都離開，同年5月，昔日「撞車門」爭議人物Flavio Briatore回歸成為特別顧問，8月，Oliver Oakes上任，成為Alpine短短兩年間的第3個領隊。

「一開始已好多人放棄、好多人走，高層都離開了，好像整支車隊都放棄了這部車。」

Anisa（後排右三）負責車隊贊助商事務。（受訪者提供）

成績不佳，戰車能出現在比賽直播畫面的機會少之又少；加上管理層、車隊頻繁變動，車手的消息也常成為頭條——艾朗素突然離隊、與皮亞斯特利的合約糾紛、奧干離隊的處理……網上言論幾乎一面倒批評，一切很具體地影響了Anisa的工作：「直到巴西站前為止，我們根本簽不到新的贊助商、也很多原有的贊助商決定離開。」她不諱言，2024年是她踏足社會工作十多年以來最大挑戰的一年。

體育行業的特質，是無論有多努力，工作結果往往與隊伍成績掛勾，第8名的車隊與冠軍車隊對贊助商的吸引力都差天共地，Anisa說：「那時候心情不一樣、返工不再享受，前兩季每次去分站，都覺得有機會上頒獎台，但（季初）車隊成績不好就不會抱着興奮的心情，因為知道這架車一是DNF、一是第17或18名。」

Anisa經常要到比賽分站工作，但工作期間，能看到比賽的機會其實少之又少。（受訪者提供）

Anisa進入F1工作，一開始是抱着對這項運動的熱愛，也希望在這行業有所發展，但現實總是骨感，接近4年下來，除了車隊戰績差時工作百上加斤，她也意識到F1雖然常打着「多元」的旗號，各種歧視仍如影隨形，不公平的對待越來越多：「管理層來說，男性的機會始終比較多……例如，如果我說自己的目標是在未來10至15年內成為一支車隊的領隊，就會被嘲笑，說你既是女性、又是亞洲人，怎會有這能力？對許多人來說，你是不配有夢想的。」

戰車性能也好、行業文化也罷，無法憑自己努力去改變的事太多，加上工作量對身體和精神的消耗，Anisa曾覺得很難捱、每天都思考是否應另謀出路。記者問她：「3年多以來，你對F1這項運動的看法，有沒有不同了？」

Anisa與同在F1工作的華人合照，她身旁、左起第三人是國際汽車聯盟（FIA）主席蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）。（受訪者提供）

「我對這運動的熱情是沒有變的，只會更加濃厚。」她斬釘截鐵地說，聲音像重新注入了活力，「這個行業很不一樣，跟其他工作不同，就算在銀行做，每日返工不會跟同一班人興奮地談股票、談市場，但在我們的工作，例如說起車手變動、F2（車手）誰會上來，傾開這些話題時氣氛就會不同，體育行業最有趣就是這方面。」

Alpine的戰車在2024年賽季下半也迎來了轉機——換上較輕的新車架後，戰車開始能連續4站得分，到第21站的巴西聖保羅站，更迎來最戲劇性的時刻。

聖保羅站整個周末都下着大雨，暴雨令排位賽延期到翌日周日正賽之前，雨勢也令排位增添變數，Alpine的奧干意外地獲得第4名，加斯利則排第15，但因前列兩名車手受罰而在第13名起步，這兩個起步格的位置，令Alpine很有希望得分。

惡劣的賽道環境令比賽在熱身圈時已有車手犯錯退賽，正賽展開後更是意外不斷，但Alpine兩名車手都相當穩健、沒有犯錯，加斯利一起步便由第13殺入前10，到比賽一半，奧干更搶佔第一名、加斯利也跑在三甲——當時Anisa在車房中與團隊一起看着比賽，一邊憂心下一個犯錯的會不會是自己的車手，氣氛相當緊張。

賽道環境不斷變化、雨勢中途變大，當時仍排在車隊榜尾二的Alpine抱着沒有退路的心態，決定信任車手，沒有跟隨其他車隊召他們入站換胎，兩車手也穩定地跑在第一和第三，結果成功「賭」贏——第32圈，高拿賓圖炒車引發紅旗，奧干和加斯利得以受惠免費換胎，兩人結果以亞軍和季軍完賽，這個雙人頒獎台令原本只得16分的Alpine，一口氣奪得33分，在車隊積分榜上由第9名直接跳升上第6名。

Alpine在巴西聖保羅站一口氣包辦亞、季軍，一舉扭轉車隊命運，從機械士們的表情可以知道苦盡甘來的激動。（Getty Images）

頒獎時，賽事直播鏡頭拍到在台下的Anisa，她不住激動飲泣，回想當時心情，她說：「當時覺得所有的辛苦都是值得的，雖然我成日說呢樣唔好嗰樣唔好、不如轉（工）啦、唔好再做，好辛苦，好多挫敗，車隊成績唔好就成日被人鬧、贊助商不續約、老細又會給予很大壓力。」她慶幸，還有贊助商是決心共同進退的，「那一刻我跟一個贊助商的CEO一起，我們一起去頒獎台，兩個都喊得好犀利。」

她憶述，聖保羅站後，車隊士氣大有提升，憑着最後5站一口氣獲得52分，Alpine最終以第6名完成賽季。

在聖保羅站獲獎的兩名Alpine車手：加斯利（左）和新一季轉投哈斯的奧干（右）。（X／AlpineF1）

Anisa手持聖保羅站的獎座留影，成為全季最美好的一天。（受訪者提供）

「當時覺得好感動，雖然辛苦，但好值得……這種成就感在其他行業很不一樣，如果是在在其他行業公司面臨一個這麼大的轉變、見不到有前景，可能轉工算了，但在F1不會有這樣的狀況，因為知道是有機會再追上來的，只能夠等、再落力啲，越挫敗，就越要畀更多信心大家、畀更多信心自己。」

回望在F1的3年半，Anisa認為自己成長最多的，是懂得將興趣和工作分開、也更能以平常心去看待一切轉變，「將工作和興趣分開是很困難的，但我又不可能放棄自己的興趣（F1），不這樣做的話，就只能辭職……所以也學到很多，例如自己如何去面對困難、如何在困難中，維持工作和愛好。」

將興趣變成工作到底是好是壞？答案也許不是非黑即白，關鍵在於心態——工作不可能沒有辛酸，挑戰甚至會超出預期，你有能力將職場上的苦，與自己對興趣本身的初心切割嗎？甚至因為工作上的經歷和觀察，以不同層次、角度去享受這門興趣嗎？無疑要做到這境界需鍛煉、也會經歷迷惘，但經歷最終也會成為養份，若有機會，嘗試過才無悔。