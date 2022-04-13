專訪．下｜怎樣才能進入F1工作？選科是關鍵　在職人士也未絕望

F1車隊艾法托利（Scuderia Alphatauri）的商業分析師洪莎莉（Anisa），兩年前在疫情下遠赴意大利攻讀賽車碩士課程，終獲得F1車隊聘請。

到底與彷如「稀有角色」、全球僅得20位的F1車手共事是怎麼的一回事？在意大利生活和工作，又跟香港有什麼不同？



艾法托利是F1勁旅紅牛車隊的「姊妹隊」，也是一個培訓自家青訓車手的平台，目前陣中兩位車手分別是26歲的法國車手加斯利（Pierre Gasly）和21歲的日本車手角田裕毅。

其中加斯利在F1已近5年，2019年上過紅牛車隊後又回到艾法托利，在2020年贏過分站冠軍、共上過3次頒獎台，加上其背後故事，已是一位人氣車手；至於角田裕毅僅是第2年出戰F1，雖然年資尚淺，但作風獨特也富有天份，深受車迷歡迎。

艾法托利的兩位車手：角田裕毅（左）和加斯利（右）。（Getty Images）

與車手合作是洪莎莉工作的重要部份，她坦言「入行」前以為車手都是高高在上、難以溝通的明星，卻是始料未及的貼地親民：「他們跟所有員工都要合作得很好，我的角色則是要跟他們溝通、教他們如何跟贊助商說話，或是在宣傳影片中應說什麼，才能幫到贊助商。」一支F1車隊每個員工都各有專業，車手也深明這一點，「他們會很接納我的意見、不會批評我，而且放工後約他們去吃飯、喝一杯也可以，大家都是同事的身份。」

加斯利居於距離車廠較遠的米蘭，較少現身；而角田裕毅住處距車廠僅5分鐘路程，經常回到車廠，「他常回公司一起『吹水』！而且在聖誕派對他也會唱歌，他很喜歡『唱K』。」

目前世上只有20位F1車手，可說是「稀有角色」。（Getty Images）

Anisa道，進車隊工作後對車手、對車隊的看法的確不一樣：「車手不只是個明星，他們真的要很有天份、從小付出很多才能來到F1，像加斯利，6歲開始便不停參加高卡車比賽，之後再戰GP2（現在的F2）、Super Formula……而且訓練體能之餘也要接受教育，了解戰車構造、如何裝嵌、要在車房工作學習，因為當落場時出現問題，要感知到底是車子哪個部份有事，才可以正確地告訴工程師，可能是冷卻系統、可能是引擎。」

「外人看來整個賽事就是一種娛樂，但每個員工也犧牲很多才得到一個席位。無論是車手或車隊其他同事，（登上F1）整個旅程是很漫長的，在意大利讀大學要讀5年，而且不像香港讀一個學位便能出任很多工作，在這邊要讀得很專、很早就要決定自己的志向，想加入賽車行業便要就讀某個學科，不過當地人自小已能接觸相關資訊，就比較容易（選擇適合的學科）。」

日本是亞洲地區賽車運動最發達的國家，出產許多車手和工程師。日籍工程師小松禮雄（右一）現在出任哈斯車隊的車隊技術總監，他亦是小時已赴英國就讀汽車工程學，自2003年登上F1，已在多支車隊工作過。（Getty Images）

意大利、英國等地體育產業興盛，Anisa亦有不少同事曾在其他賽車項目或足球會工作，再轉到F1，但香港體育產業完全不發達，要走這條路並不容易。

那麼作為香港人，要如何才有機會加入賽車行業？Anisa也分享了她的心得，最有機會的，當然還是仍然在學、未決定前程的年輕人們，「最容易的當然是去歐洲，特別是去英國攻讀有關的工程學學位，除了在學期間會有F1車隊的實習或義務計劃，完成課程後，也可以立刻申請F1車隊的畢業生計劃；而且在歐洲，F1車隊會舉辦很多活動去推廣賽事，和吸納有天份的工程師投入賽車行業。

贊助商亦是重要一環，例如由馬來西亞國家石油公司（PETRONAS）贊助的平治車隊，亦在馬國舉辦不少工作坊、活動等，讓當地的大學生和兒童有機會直接跟領隊禾夫（Toto Wolff）、車手等見面。

F1行業內工種繁多，除了工程師、機械士等技術性工作，還有許多幕後功臣，包括陪伴車手接受媒體訪問的公關。（Getty Images）

若沒有「工程底」、又已經投身社會也不用灰心，畢竟Anisa也是如此走來，「若對F1有興趣，不妨以本身已在贊助大型體育賽事如F1、奧運會的公司為目標，這些公司一定有職位是負責體育贊助的傳訊事務，這些工作跟一般的傳訊工作不同，通常是很集中在一項賽事或一支隊伍身上的；海外工作的話，每條賽道也會有自己的管理團隊和推廣人（Promoter），負責宣傳、賣票、安排比賽的附帶活動，這些都是機會。」

累積長時間的經驗、令自己有賣點，例如Anisa本身在香港工作時建立的網絡，正是她獲聘的原因之一。

Anisa擁有多年體育市場推廣、處理贊助的經驗，擁有豐富人脈，加上就讀賽車碩士，才成功實現進入F1工作的夢想。（受訪者提供）

要在F1工作便意味要離開香港，Anisa在意大利工作一段時間後，經驗與香港非常不一樣，單是職場文化已完全不同：「老實說，我不喜歡香港的工作環境……很多人很計較，做錯一件事就是死罪，遲到5分鐘、在自己位吃早餐也有機會被罵，很多小圈子、是非八卦等，變相情緒壓力不是來自實務，而是這些枝節事。」

「在意大利則相反，壓力是來自工作本身，但也意味只需專注工作便可以，不會有多餘的情緒壓力；不幸真的犯錯了，就算是來自最不可以錯的工程師，也會覺得未來不要再錯便好，不會搞到好大件事，這邊的人本身也較簡單，大家都專注自己的工作。」

意大利生活節奏雖與香港大相逕庭，但亦有許多值得享受之處，圖為利古里亞海岸。（受訪者提供）

現居博洛尼亞的她，指當地人熱情，但生活節奏慢得多，對於性子急的香港人來說，也有相當多不便：「首先必需懂基本意大利語，當地人大多不說英語；必需懂駕車，畢竟巴士一小時才一班、火車也經常延誤，不是拿着八達通便能到處走。」另外，銀行、超市的營業時間比香港短得多，也會午休，要購物必需安排好時間；到政府機構申請證件也沒有網上系統，需要以實際的文書手續去做，「我試過申請一張證書，前後3個月才完成所有手續。」

除此之外，天氣、食物都需要適應，訪問期間，Anisa數次提及香港的茶餐廳、知名米線舖，表示十分十分掛念，「大家來旅遊，會覺得意粉、薄餅好正，但我很愛吃飯。」還好當地要買米煮飯也是沒問題的。

Anisa在意大利體驗到的，不僅是在F1車隊工作、與車手合作的經驗，更重要的是工作和生活環境的轉變為她帶來難以想像的變化：「香港的環境令大家都很有壓力，我現在放鬆了很多，不會像以前（在港時）般執着，不用擔心辦公室政治。我覺得比起工作，情緒和心理健康才是最重要的。」