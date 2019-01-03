【英超】蘇斯克查領曼聯取4連勝　舒利亞：若贏冠軍應留任

曼聯周三英超作客以2：0小勝紐卡素，看守領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）上任以來4戰全勝，更是首次沒有失球。舒利亞認為，若然蘇斯克查能夠帶領紅魔贏得錦標，球會季後應該留用這位挪威名宿。

接連帶領曼聯擊敗卡迪夫城、哈特斯菲與般尼茅夫，蘇斯克查已創下球隊今季聯賽最佳成績；今仗再贏紐卡素，蘇斯克查領軍頭4戰全勝，媲美73年前初上任領軍錄得5連勝的畢樹比爵士。

蘇斯克查賽後表示：「4戰全勝，你當然會很高興，而且我們終於保持不失球了。球隊未能踢出100%水準，但控制了比賽，最終取得入球。」

盧卡古後備落場首次觸球就為曼聯入波，打破缺口。（Getty Images）

蘇斯克查：全取3分最開心

蘇斯克查坦言球隊今仗演出並不理想，但最緊要贏波取3分，而且今場是他上任以來首戰不失球，「全取3分令我最開心，但只要保持不失球，你就有機會取得3分。」

他更點名談到一對中堅連迪路夫與菲爾鍾斯：「己隊在5分鐘內給了對手2、3次機會，但我們之後再站穩陣腳。紐卡素是一間出色的球會，主場有出色的球迷，他們主動進攻是可預期的事。不過，連迪路夫與菲爾鍾斯都踢得很出色。」

蘇斯克查大讚菲爾鍾斯與連迪路夫防守表現出色。（路透社）

至於後備落場38秒就憑第一腳觸球入波的盧卡古，同樣獲得這位一代「後備殺手」的讚揚：「來自一個後備球員，那是很好的first touch！身為守門員，當你看到盧卡古向着你跑過來，也許你想盡快逃走！」

蘇斯克查目前與曼聯的合約在球季結束後到期。（路透社）

舒利亞：憂慮對更強球隊的防守表現

紅魔在蘇斯克查麾下脫胎換骨，外界開始有人表示，目前只有半季臨時合約的他在球季結束後值得一紙新合約。紐卡素名宿舒利亞在BBC節目裏就指：「曼聯將會迎來更艱巨的考驗，我對他們防守的表現有點憂慮。不過，若然蘇斯克查為球隊贏得冠軍，我認為曼聯應該讓他留任。」

蘇斯克查很滿意盧卡古後備上陣的表現。（路透社）