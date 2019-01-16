【網球】王康怡吳奇龍今周出戰澳網青年賽　齊以8強為目標

澳洲網球公開賽（Australian Open）周一（14日）開打，大牌球星陸續登場，讓餓波多時的球迷們大飽眼福。 不過本周六（19日）展開的青年組賽事同樣值得香港觀眾關心：16歲女將王康怡與17歲男將吳奇龍將會連續第二年參加比賽。憑世界排名直入主賽圈的二人，異口同聲表示今屆目標打入8強。

王康怡（Cody）去年以15歲之齡出戰澳網青年組女單，由外圍賽一路殺入16強，一鳴驚人。

短短一年後，她的世界排名已升至24，今屆可以直接晉身主賽圈，更成為種子球手。

香港小將王康怡今年再戰澳網，以8強為目標。（資料圖片）

王康怡和吳奇龍連續兩年取得澳網入場券，為香港爭光。（香港網球總會提供）

養傷影響發揮 盡力打好每一場

一星期前抵達澳洲做準備的她，周末參加了AGL Loy Yang Traralgon Junior International，可惜首圈止步，雙打則16強出局。Cody指自己因傷休養了一周，影響備戰，又對自己發揮感到失望；不過這個比賽亦令她有得着，「能夠與外國的頂級球手對壘，有助加快適應外國對手的比賽節奏，亦可趁機分析她們的打法。」

澳洲正值夏天，炎熱天氣與香港形成很大反差，Cody透露，到埗之初被猛烈太陽曬傷，但現在已經適應當地天氣。這名16歲少女專心備戰澳網，笑指到埗後沒有特別休閒活動，目標清晰：「今次是我第二次參加澳網，希望可以打好每一場—我不希望想得太多，給自己太大壓力……如果成功的話，希望能打入8強。」

吳奇龍目標直指8強。（香港網球總會提供）

熱身賽勇挫高排名球手 首戰主賽圈即劍指8強

與Cody一樣，男單代表吳奇龍（Roger）今年亦是連續第二年征戰澳網；去年未能突破外圍賽階段的他，憑95的年終世界排名直接取得今屆主賽圈資格—港隊對上一次在青年澳網男單主賽圈亮相是3年前的事，當時唐嘉傑透過外圍賽晉級，最終次圈止步。

Roger日前同樣有參戰AGL Loy Yang Traralgon Junior International，首圈以盤數2：1淘汰被列為賽事10號種子的法國球手，次圈鬥日本對手則在領先下僅敗。17歲的Roger十分珍惜這次與世界級球手對賽的經驗，「心態是我的致勝關鍵，為我稍後參加澳網增強信心。」難怪他首次躋身澳網主賽圈，目標就直指8強。

吳奇龍與王康怡寓賽於操，在澳網開打前參加比賽，適應天氣和場地。（香港網球總會提供）

教練看好二人有力上Top 10

伴隨Cody和Roger參賽的教練Nikola Zajelac表示：「我們都知道，他倆有能力躋身世界前10；Roger上周比賽打贏了法國的最強球手，就證明了我們方向正確。未來最大的挑戰是讓他們不受傷患困擾；球季漫長，在高水平比賽的對手都是世上頂級球手，絕對不易應付，所以身心都要準備好。」

香港網球總會行政總裁黎百年先生亦對兩名小將大表支持：「持續發掘更多本地潛質青少年球手，加以培訓，一直是網總的重點項目。吳奇龍的成績證明了，香港球手有能力在國際舞台上與外國球手較勁。希望王康怡和吳奇龍藉今次賽事盡早熟習澳洲的天氣、場地，在澳網發揮得更好。」

教練Nikola（中）今次伴隨吳奇龍與王康怡出戰澳網。（香港網球總會提供）

吳奇龍上周亦有出戰雙打賽事，首圈落敗。（香港網球總會提供）

吳奇龍在工作人員安排下與抱起小鱷魚。（香港網球總會提供）