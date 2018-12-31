【網球】小子志氣高　14歲黃澤林進軍成人賽　新年望取第一分

年僅14歲就投身職業巡迴賽的香港網球新星黃澤林（Coleman），周一（12月31日）在凱知樂香港國際男子網球賽外圍賽決勝盤僅負年紀比自己大5年的對手，無緣打入主賽圈。 2018年勇奪3項重要錦標的他，期望新一年能夠達成「零的突破」，取得職業賽第一分。

Coleman年紀輕輕，身高已逾1.8米，而且打法進取，發球、抽擊皆勁度十足，因此他自評打法似阿根廷名將狄柏度。

事實上，這個香港男子網壇新希望與這位2009年美網冠軍不只打法相近，更有一大共通點：Coleman本月到美國參加青少年網球享負盛名的國際大賽Junior Orange Bowl，在U14組別過關斬將，勇奪冠軍，創下香港歷史；16年前在此賽事同一年齡組別封王的球手，就是狄柏度。

強勁發球是黃澤林的武器之一。（林蔚琪攝）

黃澤林打法似狄柏度，擅長重板抽擊。（林蔚琪攝）

打法似狄柏度 突破年奪3重要錦標

ITF（國際網球協會，International Tennis Federation）賽例規定，球手必須年滿13歲才獲准參加青少年巡迴賽；今年6月才過14歲生日的Coleman，5月在塞班島贏得首個冠軍，7月再於香港主場奪標。突破性佳績令他的世界排名短短一年內由1668狂飆至最高的320，年終排名則為341。

挾出爐Orange Bowl冠軍威勢，Coleman上周首次越級挑戰，參加成人賽，但在單打外圍賽止步。

本周他再接再厲，外圍賽首圈面對19歲的中華台北球手黃琮豪，開局較為慢熱，首盤一度落後至1：5，但之後急起直追，連贏3局，可惜最後仍以4：6輸掉第一盤。第二盤Coleman以7：6勝出扳平，決勝Tiebreak以6：10僅敗，暫時仍未有機會嘗到成人賽主賽圈比賽的滋味。周二（1月1日）他將再於維園中央場亮相，與中華台北的李欣翰合作出戰雙打。

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黃澤林1月將會出戰澳網青少年組別賽事，為香港爭光。（林蔚琪攝）

檢討今場敗仗，Coleman指：「未達理想水平，但因為開始適應職業比賽氣氛，打得比上星期好⋯⋯發揮仍不夠穩定，掌握比賽節奏方面需要改善。」

他補充：「這兩星期出戰成人賽，本身並沒有太高期望，主要希望幫助適應職業比賽節奏。」

黃澤林身高超過1.8米，面對年紀大一截的對手也毫不輸蝕。（林蔚琪攝）

2018完美作結 2019衝擊新目標

回望即將過去的2018年，在青少年賽錄得25勝10負戰績的Coleman表示：「幸運地贏得兩站冠軍，對爭取巡迴賽排名很重要；年尾更贏得Orange Bowl冠軍，可算是為2018年劃上一個完美句號。」

澳網1月中展開，目標直指冠軍的他將會提早飛往當地，做好準備，而教練湯嘉寶及經理人公司亦早已作好訓練安排。

展望即將來臨的2019年，Coleman許下新年願望：「希望能夠取得職業巡迴賽的第一分。」