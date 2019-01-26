【我的名字．梁嘉儒】在單車隊中默默陪襯　游走放負和堅強之間

「其實那天頒獎之後圍訪，你去了哪？」我問。 「一直都在旁邊啊。」梁嘉儒答。 又是一個「看不見非不存在」，雅加達亞運男子團體追逐賽銀牌和新香港紀錄，是屬於男團全員的，惟他的名字卻未必有人記起。 亞運銀牌、印度亞洲盃全能賽金牌、月初的亞錦賽捕捉賽銅牌……今天他返回主場出戰世界盃香港站全能賽，還望那努力的身影能在大家眼裏留痕。

上次見梁嘉儒，是去年的亞運。那次訪問約得有點突然，事緣男子團體追逐賽掛銀同日，還有李慧詩於女子競輪賽摘金，焦點當然落在女車神和男隊主力如梁峻榮等人身上，梁嘉儒步離頒獎台後「自動退場」，再也找不到他的蹤影。後來他在facebook看到單車隊報道後，對我們的標籤「#有冇人覺得梁嘉儒好似送水輝」感好奇，同事再約成在單車館訪問。

4個人一個爭勝信念，惟人始終是獨立個體，梁嘉儒（右一）坦言有時上場仍會害怕得發抖。（鄭子峰攝）

梁嘉儒是港隊團體追逐五子其中一員，全職至今第5年，近年與梁峻榮、張敬樂、高肇蔚和繆正賢合作，在本地和全國賽的個人項目也有佳績。然而，平日的單車隊賽前賽後訪問，他總是默默站在一旁。

對於梁嘉儒的印象，一直覺得他有點「Chok」、卻又像不大愛出鋒頭，因為由始至終他都似是「安份守己」地陪襯。以為他是裝酷，卻是個踏實的人，他沒有多餘的修飾或熱血金句，甚至太過「真實」。

「團體追逐賽是默契與戰術的勝負之爭，也是隊友間的信任。」（鄭子峰攝）

上屆仁川亞運他才剛轉全職入單車隊，只是陪練一名。「那時候只在昆明陪練，沒去仁川，不過我才剛入隊沒有能力，也是當然的事。」鑊場內充斥選手在訓練台上練車的「滋滋」聲，他向我靜靜道來。5年後，22歲的他已是團體賽固定班底，在今屆亞運的團體追逐賽與隊友合力在首輪踩出4分6.085秒刷新港績，最後摘下銀牌。不變的是，角色好像仍是「陪練」、「陪襯」。「我不會說不甘心，因為知道自己能力，就算讓你去到做主角，你都未必能擔當得起，不一定是能力，心理壓力、心智是否成熟去勝任，都是一種學問。」原來「Chok樣」只是在瓶頸中漸失自信的保護罩。

梁嘉儒、梁峻榮、張敬樂、繆正賢和張敬樂在今屆亞運男子團體追逐賽決賽合力奪得繼2010年廣州亞運後的首面銀牌。（鄭子峰攝）

獎牌前必先學會犧牲 「我很怕拖累隊友」

單車隊著重團體項目，團體得獎的意義不同，不過車隊的競技之美是先要學會為隊友犧牲。

「我在車隊什麼角色都可以做到，你叫我做犧牲，協助隊友贏獎牌，這一方面是做到的。我自己也有獲獎但次數不多，都是小比賽。教練很重視團體精神，因為鬥任何比賽都離不開團體精神。」公路個人賽名義上是個人爭逐獎牌，實際則是「犧牲」隊友、聯手抗外才能取勝。就是這樣，壓力隨之而來。

未能在場上發光的這名車手，敗給自己才最讓他氣餒：「失準……是經常的，我都很不解，很多人都說我能力其實做到，但偏偏我在這個項目上經常失準。」他愈說愈細聲：「團體賽很大壓力，我很怕拖累了隊友，但愈擔心愈怕便愈做不好，發揮不到應有的水準。」

去年在全國錦標賽成年組嬴得首個冠軍盃後，今年初再於全港場地單車錦標賽記分賽摘銀。（資料圖片；張浩維攝）

4公里團體追逐賽中，4人車隊排成直線作賽（只計頭3人成績），帶頭車手面對風阻因此需輪流帶車，一般因應個人能力和臨場狀態輪流帶半圈至兩圈。梁嘉儒坦言自己經常完成不足圈數要踩上鑊頂換位「自發犧牲」：「很多時候都是踩不完、做最早打開那個，4個人中是計3個人時間，每次我都是那個角色，壓力便更大。我是不想做這個角色的，我應該堅持下去，但每次我都這樣甩。」甚至，有時完場後都不敢抬頭看隊友，他眼看前方鑊場懊惱訴說着，充滿悔恨和歉疚。

「愈是想做好，愈是做得不好，很大壓力。」梁嘉儒需衝破的，是心魔。（資料圖片／梁鵬威攝）

「得到想要的，單車訓練便不是地獄」

頭頂獎牌大戶香港單車隊的光環，訪問前以為這個單車界「送水輝」的訪問一如以往的熱血奮鬥，還想笑一下他在社交網絡的「Chok相」，事情卻發展到令他（正確來說是我們）突然陷入負能量之中。我猜，大概是身處一個運動會的壓力真的是太大了。訪問前一天的團體賽銀牌，想必讓他稍放鬆不少，抑或是收起了心事太久？「自己做這個角色太多次，一直很想改但都改進不了。幾年了，有想過自己是不是不適合在這個項目，每次都做不好，很大壓力。」可是，眼泛淚光的他卻沒有從地獄般的訓練和排山倒海的壓力中逃跑。

沒有不勞而獲的獎牌，「係悶係枯燥，但到比賽你練幾多就有幾多。」（資料圖片；黃永俊攝）

努力不會白費，刻苦是運動員的修煉，這一點梁嘉儒回復了單車手的堅忍和強大。「我相信每個項目，就算不是踩單車，所有訓練都是『地獄』來的。如果是為成績的話，練得如何地獄法，一到取得獎牌那刻所受的都是值得的。受過苦，但得到自己想要的，便不是地獄。」自12歲便加入港隊的他已參透。

「我都想有成繢，而不是只是一個車手」

那麼這面銀牌和新香港紀錄可以暫時走出內心交戰了吧？「可能是個天可憐我，今次亞運給了我一面獎牌，叫我不要氣餒，繼續堅持下去。」開始習慣了這個意外地有點悲觀的梁嘉儒後，問他會不會也想一嚐當主角的滋味：「我不會比較，因為不喜歡壓力，但未至於是放任自己甚麼都不做，我都想有成績，想得到一點甚麼令運動員生涯更豐富，不是說只是做運動員而甚麼都沒有。」面對內心的軟弱和挫敗需要勇氣，自視過低的梁嘉儒在失意中也摻雜着另類的強。

「公路賽名義上是個人，卻是團體合作得來的榮耀。」（粱嘉儒facebook）

人人都形容香港單車隊訓練是「地獄」，每日踩車6至8小時，有時是耐力訓練，保持均速不快也不慢；有時是不少車手都說會踩到嘔的強度訓練。沉悶、枯躁、刻苦，是單車手在昆明訓練的恆常。

對踩車毫無概念的我一直都很好奇，到底車手動輒踩百多公里時在想什麼？他想也不想便老實答道：「發夢，沒有想東西，發呆會讓時間過得快一點。」那不是很悶嗎？「是有點的，但去到比賽時，就能發揮訓練的東西，你練幾多就有幾多。」

香港單車隊在昆明的「地獄訓練」，便出產了李慧詩的「香港最強大腿」。（梁嘉儒facebook）

單車隊中有熱血勵志的、也有實而不華的車手，整整個半小時他卻沒有分享踩車的堅忍和熱血，也沒有說過單車帶來的快樂或得着、追隨什麼遠大的夢想。想起村上春樹一句：「與其去問『自己正在追求什麼』，不如去問那個『沒有追求什麼的自己』會是什麼」。他不需要被任何人記起，梁嘉儒口中的「專注做好自己」，是陳腔濫調，也是最真實的心情。