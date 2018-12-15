【博你體︱運動公社】史達寧又遭殃　英傳媒蔑視黑人教壞球迷

史達寧（Raheem Sterling）在車路士對曼城一戰，被前者球迷辱罵為“black cxxt”，引發種族歧視的風波。他沒有忍氣吞聲，亦不會只把整件事視作敵對球迷針對自己的言行，而是擴大公眾對種族歧視的討論，表現了運動員推動社會進步的典範。另一邊廂，這也提醒體育媒體應該持有的道德責任。 撰文︰高俊賢@運動公社

（網上圖片）

史達寧不算受歡迎的足球人物：對母會利物浦的態度不討人喜歡，一些醜態亦容易被媒體拿來大造文章，諸如球場上趕蚊、抽水煙、赤膊自拍等。但請讀者勿要因人廢言，史達寧在個人Instagram道出的問題，的確值得關注。

英國報章《每日郵報》報道，兩位曼城小將Tosin Adarabioyo和Phil Foden買樓答謝家人。對於白人Phil Foden的故事，該報以頭條形式刊載，讚美他重視親情；對於黑人Tosin Adarabioyo的故事，該報力數他尚未在英超上過陣、要脅曼城加薪，把他塑造成貪得無厭、大肆揮霍之徒。Phil Foden薄有名氣，經過這一則報道之後更獲得大眾肯定；但是Tosin Adarabioyo一開始便以負面的形象出現在報紙的版面上。這種不平等的處理，不是偶爾發生的，因為史達寧本人亦曾經身受其害。

同是小將買樓贈家人，《每日郵報》對菲爾科頓（左）及艾達拉比奧約（右）的包裝手法各走兩極。圖為二人在去季歐聯賽事上陣，艾達拉比奧約今季被外借英冠西布朗。（Getty Images）

在2016年，單親家庭長大的史達寧為母親買下豪宅，但是《每日郵報》和《太陽報》對這則消息的報導用語尖酸、惡毒。《太陽報》的頭條為“Obscene Raheem”，形容對方是「低莊」，而且在史達寧的圖片附上一則某半職業球員當毒販的新聞；《每日郵報》的頭條是“England flop Raheem shows off blinging house”，意思大概是「三獅毒瘤晒靚屋」。

史達寧再可憎，頂多是轉投曼城時與母會交惡，稱不上大奸大惡，亦沒有與兩家報章有甚麼私怨，竟配得上這種程度的中傷？這種媒體攻擊不只發生在一個非白人球員身上，絕不是偶然的事件了。再者，如果有人認為史達寧和Tosin Adarabioyo一開始不應該這麼高調、免受媒體說三道四，為甚麼Phil Foden可以獲得優待？

史達寧可謂英媒「寵兒」，經常以他的事件大造文章，世界盃時便放大他在場上趕蚊。（Getty Images）

史達寧不光是賺錢有錯，連跑姿都有錯。有人批評史達寧的跑姿古怪、「娘娘腔」、過於柔弱，欠缺黑人男性的陽性剛強氣質云云。但是在球場上，史達寧以表現贏得領隊哥迪奧拿的認同，並且在競爭激烈的曼城陣中佔得正選，更是球隊贏取英超冠軍的功臣。史達寧已經證明了自己，為何還要滿足媒體期望的形象？這一場風波背後延伸的，恐怕不僅是大眾在種族層面的歧視，還包括對階級（黑人草根不配富貴上流）和性別氣質的各種偏見。

史達寧（右二）近季穩佔曼城鋒線一席，又為球隊贏得聯賽錦標，但表現未能驅除傳媒的固有偏見。（Getty Images）

史達寧的遭遇是可悲的，尤其是這發生在致力打擊種族歧視問題的英倫球壇。英格蘭反種族歧視組織「Kick It Out」創始於1993年，幾乎與英超一同成立，是這個聯賽的進步標誌。相比在其他西方國家，英格蘭對反種族歧視行為的努力，可算數一數二，甚至成為日後歐洲乃至世界球壇相關工作的典範。但是，與足球運動息息相關的體育媒體，也要不斷妖魔化黑人球員，變相使這股風氣蔓延開去。到今天為止，極端球迷的言行仍然沒有消失（像阿仙奴對熱刺一戰，奧巴美揚被熱刺球迷拋擲香蕉），體育媒體亦要承擔責任。

奧巴美揚在北倫敦打吡入球後，被熱刺球迷拋出蕉皮侮辱。（視覺中國）

足球運動對大眾的影響，比其他運動項目更深遠。如是者，負責傳播體育資訊的媒體工作者，亦影響着社會的意識形態。如同英國記者Henry Winter的呼籲，史達寧的風波足以喚醒體育媒體人，重視反歧視思想。

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