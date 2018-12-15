【足球】沙拿衛冕BBC非洲足球先生　奧高查後首人「冧莊」

利物浦的埃及前鋒穆罕默德沙拿，上季為紅軍在各大賽事轟入44球，使他成為不少獎項的熱門人選。沙拿在再度當選BBC非洲足球先生，連續兩年獲得該獎項。

現年26歲的沙拿，在上季為利物浦上陣52場便攻入44球，表現搶鏡。沙拿的突出的表現，為他贏得不少個人獎項，當中包括英超全季最佳球員及金球獎第6名等。由英國廣播公司舉辦的BBC年度非洲足球先生，沙拿跟隊友沙迪奧文尼入選最後5強，其餘球員包括貝拿迪亞（Mehdi Benatia）﹑高列巴尼（Kalidou Koulibaly）及湯馬士柏迪（Thomas Partey）。

沙拿在最終脫穎而出，在今年再度勇奪該殊榮，成為第4位球員兩奪BBC年度非洲足球先生，繼尼日利亞名宿奧高查在2003及04年後，首名球員「冧莊」。

沙拿連續兩年勇奪BBC年度非洲足球先生的殊榮。（Twitter截圖）

沙拿在今季保持出色表現，在歐聯對拿玻里的生死戰中，攻入奠勝一球，助球隊晉級。（路透社）

該名26歲的埃及前鋒表示，他相當高興能夠連績兩年獲獎，亦指2018年是十分難忘的一年，「繼上季後再度當選BBC非洲足球先生，我感到非常榮幸，希望在下年可以再次衛冕。2018年有不少難忘回憶，例如歐聯4強對羅馬的首回合賽事、以自己的入球助球隊登上聯賽榜首，皆是美好回憶。我在來年繼續努力，希望與隊友為利物浦贏錦標。」

利物浦在官方Twitter中，亦恭賀沙拿再度當選。（Twitter截圖）

沙拿在近兩仗攻入4球，保持表現穩定，對紅軍的前景至關重要。他先在聯賽上回作客般尼茅夫時連中三元，助利物浦在聯賽榜中超越曼城，登上榜首。其後在歐聯生死戰中一箭定江山，擊敗拿玻里晉級16強。由此可見沙拿今季在「紅軍」，繼續扮演相當重要的角色，他的表現直接影響利物浦能否衝擊今季的英超寶座。

尼日利亞名宿奧高查在2003及04年，亦曾連續兩年奪得該獎項。 （Getty Images）

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